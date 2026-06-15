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Live: สเปน พบ กาบูเวร์ดี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 17:17 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 17:17 น.
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Live: สเปน พบ กาบูเวร์ดี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026
  • พรีวิวฟุตบอลโลก 2026 | กลุ่ม H
  • ดูบอลสด สเปน พบ กาบูเวร์ดี
  • วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2026
  • Mercedes-Benz Stadium เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย
  • เวลาแข่ง 23.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • ถ่ายทอดสด ดูออนไลน์ : Monomax Sports ช่อง 29

พรีวิวก่อนเกม สเปน พบ กาบูเวร์ดี

รายการ 🇪🇸 สเปน 🇨🇻 กาบูเวร์ดี
อันดับ FIFA 2 67
โค้ช Luis de la Fuente Bubista (Pedro Leitão Brito)
กัปตัน Rodri Ryan Mendes
รูปแบบเกม 4-3-3 4-2-3-1
ฟุตบอลโลกครั้งนี้ ครั้งที่ 17 ครั้งที่ 1 (ประวัติศาสตร์)
ผลงานดีที่สุด แชมป์ 2010 ครั้งแรก

ผลงานรอบคัดเลือก

สเปน ผ่านจากกลุ่ม E โซน UEFA ร่วมกับตุรกี บัลแกเรีย และจอร์เจีย ด้วยผลงาน 5 ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ ทำได้ 21 ประตู เสีย 2 ลูก รวม 16 แต้ม ทิ้งห่างตุรกีที่ตามมาด้วย 13 แต้ม นัดสุดท้ายเสมอตุรกี 2-2 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สเปนยอมเสียแต้มตลอดรอบคัดเลือก

กาบูเวร์ดี ผ่านจากกลุ่ม D โซน CAF ร่วมกับแคเมอรูน แองโกลา ลิเบีย เอสวาตีนี และมอริเชียส ด้วยผลงาน 7 ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ ทำได้ 16 ประตู เสีย 8 ลูก รวม 23 แต้ม ทิ้งห่างแคเมอรูนถึง 4 แต้ม โดดเด่นด้วยสถิติชนะทุกนัดในบ้านทั้ง 5 เกม โดยไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียว ปิดท้ายด้วยชัยชนะ 2-0 เหนือเอสวาตีนีในนัดชี้ขาด ก่อนที่ทั้งชาติจะระเบิดความดีใจในวันประวัติศาสตร์เมื่อ 13 ตุลาคม 2025

ทีมชาติสเปน: แชมป์ยุโรปล่าสุด ตัวเต็งบัลลังก์โลก

สเปนเดินทางมาอเมริกาเหนือในฐานะแชมป์ยุโรป อันดับ 2 โลก และเป็นหนึ่งในตัวเต็งแชมป์โลกร่วมกับฝรั่งเศส โค้ช De la Fuente ยังคงใช้รูปแบบ 4-3-3 ที่คุ้นเคย โดยมี Rodri คุมแนวกลาง Pedri สร้างเกม ส่วน Yamal และ Nico Williams ยืดแนวรับคู่แข่งตามสองปีก

ที่แฟนบอลจับตาคือ Lamine Yamal วัย 18 ปี เขาอยู่ในทีมแต่ยังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อขาหนีบที่ทำให้พลาดช่วงปลายฤดูกาล โค้ช De la Fuente คาดว่าเขาน่าจะทันลงสนามในนัดแรกหรือนัดที่สอง ทั้ง Yamal และ Nico Williams ต่างกลับเข้าฝึกซ้อมเต็มรูปแบบแล้ว แม้จะยังเป็นเครื่องหมายคำถามก็ตาม

สเปนไม่แพ้ใครในเวลา 90 นาทีมาตั้งแต่แพ้สกอตแลนด์ 2-0 เมื่อปี 2023 นอกจากนี้ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1950 ที่ชุดสเปนไม่มีนักเตะจาก Real Madrid แม้แต่คนเดียว โดยนำแทนด้วยแกนหลักจาก Barcelona ถึง 8 คน

ทีมชาติกาบูเวร์ดี: ทีมบอลสร้างแรงบันดาลใจที่สุดในทัวร์นาเมนต์

กาบูเวร์ดีเป็นชาติที่มีประชากรราว 525,000 คน กลายเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กเป็นอันดับสองที่เคยได้เล่นฟุตบอลโลก รองจากกูราเซาที่มีประชากรเพียง 156,115 คน

โค้ช Bubista วัย 56 ปี อดีตกัปตันทีมชาติกาบูเวร์ดี คุมทีมมาตั้งแต่ปี 2020 และพาทีมเข้าถึงรอบน็อกเอาต์ของ AFCON ได้สองครั้งติดกัน ก่อนจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการพาทีมไปฟุตบอลโลกครั้งแรก ส่งผลให้ได้รับรางวัล CAF โค้ชแห่งปี 2025

สไตล์การเล่นของทีมชัดเจน เน้น 4-3-3 แบบได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกส มีเทคนิคในการครองบอล แนวรับแน่น และโต้กลับอย่างรวดเร็วตามสองข้าง

นักเตะที่ต้องจับตา ได้แก่ Ryan Mendes กัปตันทีมวัย 36 ปี ผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติด้วย 22 ประตูจาก 94 แคป Dailon Livramento กองหน้าที่ทำ 4 ประตูในรอบคัดเลือก เป็นภัยคุกคามโดยตรงที่พร้อมทดสอบผู้รักษาประตูสเปนหากได้รับโอกาส และ Logan Costa กองหลังจาก Villarreal ซึ่งเป็นผู้เล่นกาบูเวร์ดีเพียงคนเดียวที่เล่นในลีกชั้นนำ 5 อันดับยุโรป แม้จะเพิ่งฟื้นตัวจากบาดเจ็บเอ็น ACL

สถิติ Head to Head

นัดนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สองชาตินี้เคยพบกันในทุกรายการ ไม่มีสถิติ H2H ใด ๆ มาก่อน ทุกอย่างจึงเริ่มต้นจากศูนย์

ทายผลบอล สเปน กาบูเวร์ดี

สเปน ชนะ 3-0 โดยสเปนครองเกมตั้งแต่ต้น ทำประตูผ่านช่องทางสองปีก และกาบูเวร์ดีน่าจะรับมือกับความเร็วและเทคนิคระดับนั้นได้ยากมาก

ข้อมูลล่าสุดได้แล้วครับ นี่คือ 11 ตัวจริงที่สื่อและนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนเกม

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

สเปน | รูปแบบ 4-3-3

โค้ช: Luis de la Fuente

ทั้ง Lamine Yamal และ Nico Williams ต่างฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อขาหนีบแล้ว แต่ไม่น่าจะได้ลงตั้งแต่ต้น โดยน่าจะถูกเก็บไว้ลงครึ่งหลังแทน ส่วน Ferran Torres และ Álex Baena คาดว่าจะได้รับโอกาสเริ่มต้นในแนวรุก

           Unai Simón
Pedro Porro  Pau Cubarsí  Aymeric Laporte  Marc Cucurella
      Fabián Ruiz   Rodri (C)   Pedri
   Ferran Torres  Mikel Oyarzabal  Álex Baena
  • GK: Unai Simón (Athletic Club)
  • RB: Pedro Porro (Tottenham Hotspur)
  • CB: Pau Cubarsí (Barcelona)
  • CB: Aymeric Laporte (Al-Nassr)
  • LB: Marc Cucurella (Chelsea)
  • MF: Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
  • MF: Rodri (C) (Manchester City)
  • MF: Pedri (Barcelona)
  • RW: Ferran Torres (Barcelona)
  • ST: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
  • LW: Álex Baena (Atlético Madrid)

ตัวสำรองที่น่าจับตา: Lamine Yamal, Nico Williams (รอลงครึ่งหลัง)

 กาบูเวร์ดี | รูปแบบ 4-2-3-1

โค้ช: Bubista

โค้ช Bubista คาดว่าจะวางทีมในรูปแบบ 4-2-3-1 ที่แน่นหนา โดยมี Kevin Pina และ Yannick Semedo นั่งลึกคุมแนวกลาง และ Ryan Mendes กัปตันทีมเป็นหัวหอกในการโต้กลับ กาบูเวร์ดีไม่มีนักเตะบาดเจ็บก่อนเกมนี้

              Vozinha
S. Moreira  Logan Costa  Roberto Lopes  João Paulo
        Yannick Semedo   Kevin Pina
  Ryan Mendes  Jamiro Monteiro  Jovane Cabral
            Dailon Livramento
  • GK: Vozinha (GD Chaves)
  • RB: Steven Moreira (Kasımpaşa)
  • CB: Logan Costa (Villarreal)
  • CB: Roberto Lopes “Pico” (Feirense)
  • LB: João Paulo (Marítimo)
  • DM: Yannick Semedo (AD Odemira)
  • DM: Kevin Pina (CD Feirense)
  • AM: Ryan Mendes (C) (Igdır FK)
  • AM: Jamiro Monteiro (Club de Foot Montréal)
  • AM: Jovane Cabral (CF Estrela Amadora)
  • CF: Dailon Livramento (KAA Gent)

หมายเหตุ: โค้ช De la Fuente ยืนยันในแถลงข่าวก่อนเกมว่า Yamal จะได้ลงสนามในครึ่งหลัง และฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บอย่างสมบูรณ์แล้ว เช่นเดียวกับ Nico Williams ที่คาดว่าจะได้ลงมาเสริมทีมจากม้านั่งสำรองเพื่อสะสมสภาพร่างกายก่อนนัดต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 17:17 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 17:17 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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