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เปิดรายชื่อ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2569 เช็กหมายเลขผู้สมัคร ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 15:08 น.
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เปิดรายชื่อ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2569 ตรวจสอบหมายเลข ก่อนวันเลือกตั้ง 28 มิถุนายนนี้ พร้อมสรุปยอดผู้สมัคร ส.ก. ครบทั้ง 50 เขต

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) กำหนดวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเตรียมตัวเข้าคูหาหย่อนบัตรเลือกตั้งพร้อมกันตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2569 มีจำนวนทั้ง 14 คน โดยมีรายละเอียดหมายเลขประจำตัวและสังกัดของผู้สมัครหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 18 ดังต่อไปนี้

  • หมายเลข 1: หม่อมหลวง กรกสิวัฒน์ เกษมศรี (ผู้สมัครอิสระ)
  • หมายเลข 2: นายสมัย ละเลิศ (ผู้สมัครอิสระ)
  • หมายเลข 3: นายพงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ (ผู้สมัครอิสระ)
  • หมายเลข 4: นายประทีป วัชรโชคเกษม (ผู้สมัครอิสระ)
  • หมายเลข 5: นายอนุชา บูรพชัยศรี (ผู้สมัครอิสระ)
  • หมายเลข 6: นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ (ผู้สมัครอิสระ)
  • หมายเลข 7: นายภาสพงศ์ ไชยวิริยะวาณิชย์ (ผู้สมัครอิสระ กลุ่มกรุงเทพบินได้)
  • หมายเลข 8: นายวีรพจน์ Lือประสิทธิ์สกุล (ผู้สมัครอิสระ)
  • หมายเลข 9: นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ผู้สมัครอิสระ)
  • หมายเลข 10: นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร (พรรคประชาชน)
  • หมายเลข 11: นายประยูร ครองยศ (ผู้สมัครอิสระ)
  • หมายเลข 12: พลตำรวจโท ชาญเทพ เสสะเวช (พรรคเศรษฐกิจ)
  • หมายเลข 13: นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล (ผู้สมัครอิสระ)
  • หมายเลข 14: นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข (ผู้สมัครอิสระ)
  • หมายเลข 15: นายโอฬาร ตั้งตราตระกูล (ผู้สมัครอิสระ)
  • หมายเลข 16: นางสาวศรีรัฏฐ์ ช่างเพ็ชร์ (ผู้สมัครอิสระ)
  • หมายเลข 17: นางสาวลลนา มงคลหัสดินทร์ (ผู้สมัครอิสระ)
  • หมายเลข 18: นายสมชัย เจริญวรเกียรติ (ผู้สมัครอิสระ)

ส่วนการเลือกตั้งในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต มีจำนวนผู้สมัครเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 258 คน

ตาราง รายชื่อ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2569 และหมายเลขประจำตัว
IG/ bangkok_bma
IG/ bangkok_bma

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 15:08 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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