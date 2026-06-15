เปิดรายชื่อ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2569 เช็กหมายเลขผู้สมัคร ก่อนเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้
เปิดรายชื่อ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2569 ตรวจสอบหมายเลข ก่อนวันเลือกตั้ง 28 มิถุนายนนี้ พร้อมสรุปยอดผู้สมัคร ส.ก. ครบทั้ง 50 เขต
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) กำหนดวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเตรียมตัวเข้าคูหาหย่อนบัตรเลือกตั้งพร้อมกันตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2569 มีจำนวนทั้ง 14 คน โดยมีรายละเอียดหมายเลขประจำตัวและสังกัดของผู้สมัครหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 18 ดังต่อไปนี้
- หมายเลข 1: หม่อมหลวง กรกสิวัฒน์ เกษมศรี (ผู้สมัครอิสระ)
- หมายเลข 2: นายสมัย ละเลิศ (ผู้สมัครอิสระ)
- หมายเลข 3: นายพงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ (ผู้สมัครอิสระ)
- หมายเลข 4: นายประทีป วัชรโชคเกษม (ผู้สมัครอิสระ)
- หมายเลข 5: นายอนุชา บูรพชัยศรี (ผู้สมัครอิสระ)
- หมายเลข 6: นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ (ผู้สมัครอิสระ)
- หมายเลข 7: นายภาสพงศ์ ไชยวิริยะวาณิชย์ (ผู้สมัครอิสระ กลุ่มกรุงเทพบินได้)
- หมายเลข 8: นายวีรพจน์ Lือประสิทธิ์สกุล (ผู้สมัครอิสระ)
- หมายเลข 9: นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ผู้สมัครอิสระ)
- หมายเลข 10: นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร (พรรคประชาชน)
- หมายเลข 11: นายประยูร ครองยศ (ผู้สมัครอิสระ)
- หมายเลข 12: พลตำรวจโท ชาญเทพ เสสะเวช (พรรคเศรษฐกิจ)
- หมายเลข 13: นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล (ผู้สมัครอิสระ)
- หมายเลข 14: นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข (ผู้สมัครอิสระ)
- หมายเลข 15: นายโอฬาร ตั้งตราตระกูล (ผู้สมัครอิสระ)
- หมายเลข 16: นางสาวศรีรัฏฐ์ ช่างเพ็ชร์ (ผู้สมัครอิสระ)
- หมายเลข 17: นางสาวลลนา มงคลหัสดินทร์ (ผู้สมัครอิสระ)
- หมายเลข 18: นายสมชัย เจริญวรเกียรติ (ผู้สมัครอิสระ)
ส่วนการเลือกตั้งในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต มีจำนวนผู้สมัครเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 258 คน
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