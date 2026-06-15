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เปิดวาร์ป โฟล์ค ณัฐกรณ์ ชูแสง ไมค์ทองคำ น้องชาย ฟอร์ม เดินตามรอยเส้นทางดนตรีลูกทุ่ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 14:34 น.
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เปิดวาร์ป ประวัติ โฟล์ค ณัฐกรณ์ ชูแสง นักร้องดัง ไมค์ทองคำ น้องชาย ฟอร์ม ชลพิพรรธน์ เดินตามรอยเส้นทางดนตรีลูกทุ่ง

โฟล์ค ณัฐกรณ์ กำลังสั่งสมประสบการณ์ร้องเพลง เรียนรู้พัฒนาเทคนิคเรื่อยๆ ตั้งใจเดินตามรอยพี่ชายให้ได้ โดยมีแม่ที่บ้านเอ็นดูสนับสนุนอย่างดี ล่าสุดรับเชิญโชว์ลูกคอร้องงานโอทอปที่จังหวัดสระบุรี ได้มาลัยน้ำใจจากแม่ๆ เต็มคอเหมือนพี่ฟอร์มไปทุกวิ

ในช่วงโควิด โฟล์ค ณัฐกรณ์ กำลังไต่ความดังบนเวทีไมค์ทองคำ 9 โดยเข้าประกวดในรายการเพื่อแสดงฝีมือและตามรอยความสำเร็จของพี่ชาย เขาร้องเพลงบนเวทีในรอบน็อกเอาต์ด้วยเพลง “ล้นเกล้าเผ่าไทย”

ต่อมา โฟล์ค ณัฐกรณ์ เข้าร่วมประกวดในรายการไมค์ทองคำสามวัย ครั้งที่ 3 ตั้งแต่รอบออดิชั่นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2567 ผ่านการแข่งขันมาเรื่อยๆ จนถึงรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2567 และรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2568 โดยคว้าแชมป์ประเภทวัยรุ่นได้สำเร็จ

หลังคว้าแชมป์ โฟล์คยังคงแข่งขันต่อเนื่องในเวทีไมค์ทองคำ โดยปรากฏตัวในรายการเพชรตัดเพชร แชมป์ตัดแชมป์ เมื่อเดือนมีนาคม 2568 และล่าสุดยังปรากฏตัวในรายการไมค์ทองคำสามวัย ครั้งที่ 6 แสดงให้เห็นว่าเขายังคงสร้างผลงานในวงการดนตรีลูกทุ่งอย่างต่อเนื่อง

ได้ข้อมูลครบแล้วครับ เรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 1-2 วันก่อน นี่คือสรุปเรื่องราวทั้งหมด

ดราม่า โฟล์ค ณัฐกรณ์ กับ ฟารีดา

จุดเริ่มต้น ดราม่า ติณติณ ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที อินฟลูเอนเซอร์สาว ออกมากล่าวหานักร้องหนุ่ม “ติณติณ จรัสรวี เทียมรัตน์” สมาชิกวง New Country ว่าทำตนเองตั้งครรภ์แล้วไม่รับผิดชอบ

ต่อมาเพจดังได้แฉว่า ฟารีดาเคยส่งข้อความผ่านไลน์ไปหาเพื่อนสนิทของนักร้องชาย “ฟ.” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม โดยอ้างว่าตั้งครรภ์กับนักร้อง “ฟ.” พร้อมส่งภาพชุดตรวจครรภ์เพื่อยืนยัน ซึ่งเป็นภาพเดียวกันกับที่ใช้ยืนยันกรณีของ “ติณติณ” อีกทั้งยังขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับ

โฟล์ค ณัฐกรณ์ แชมป์รายการไมค์ทองคำ ออกมาเผยผ่านรายการพุทธทอล์ก ยืนยันสถานะกับฟารีดาเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งเริ่มรู้จักกันเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา ฝ่ายหญิงพยายามสานสัมพันธ์ด้วยการซื้อไมโครโฟนมาให้เป็นของขวัญวันเกิด และเมื่อเห็นแชตหลุดซึ่งเป็นแชตที่ฟารีดาไปคุยกับแฟนคลับ ยอมรับว่าตกใจมาก แถมรูปภาพที่ตรวจครรภ์ที่ฟารีดาส่งให้แฟนคลับดูนั้น เป็นรูปเดียวกับที่ส่งให้ติณติณเป๊ะ

โฟล์ค และฟอร์ม พี่ชาย ออกมาแฉแชตฟารีดาร่วมกัน ตั้งคำถามว่าที่ตรวจครรภ์ 1 อันนั้นถูกโชว์ให้ผู้ชายไปกี่คนกันแน่

ท้ายที่สุด ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที ออกมาโพสต์ชี้แจงและกราบขอโทษ ยอมรับผิด 100% ยืนยันว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนักร้อง “ฟ.” (โฟล์ค) เรื่องทั้งหมดเกิดจากความคึกคะนองที่ตนเองพูดคุยกับบุคคลภายนอก แล้วสร้างเรื่องส่งรูปที่ตรวจครรภ์ไปหลอกคู่สนทนาโดยขาดสติ พร้อมกราบขอโทษโฟล์คและครอบครัวที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

สรุปคือ โฟล์คไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดกับฟารีดาเลย เป็นเพียงเหยื่อที่ถูกกุเรื่องพาดพิงโดยไม่มีมูลความจริง ฟารีดายอมรับผิดและขอโทษแล้ว ขณะที่ดราม่าหลักของฟารีดายังดำเนินต่อในประเด็นเรื่องติณติณและการตรวจ DNA ซึ่งนัดกันในวันที่ 20 มิถุนายน 2569

ที่มาภาพจาก: banrakfolk

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 14:34 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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