ลูกชายมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ถูกพิพากษาจำคุก 4 ปี ผิดคดีข่มขืน 2 กระทง
มาริอุส บอร์ก ฮอยบี้ ลูกชายมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ถูกพิพากษาจำคุก 4 ปี ผิดคดีข่มขืน 2 กระทง แต่ยกฟ้องอีก 2 กระทง ยื่นอุทธณ์ได้
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า มาริอุส บอร์ก ฮอยบี้ ลูกชายวัย 29 ปี ของเจ้าหญิงเมตเตอ-มาริต มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ที่เกิดจากการสมรสครั้งก่อนตอนเป็นสามัญชน ถูกพิพากษาว่ามีความผิดในคดีข่มขืนและสั่งจำคุก 4 ปี
ก่อนหน้านี้นายฮอยบี้ถูกตั้งข้อหา มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่หมดสติหรือไม่สามารถขัดขืนได้ด้วยสาเหตุอื่น กับผู้เสียหาย 4 คน ซึ่งในระหว่างจับกุมนั้นตำรวจพบนายฮอยบี้อยู่กับหญิงจากคดีเมื่อวันที่ 4 ส.ค.
ซึ่งศาลพิพากษาให้เขามีผิดคดีข่มขืน 2 กระทง แต่ยกฟ้องอีก 2 กระทง รวมถึงข้อหาอื่นๆ
โดยอัยการได้เรียกร้องให้พิพากษาจำคุกนายฮอยบี้เป็นระยะเวลา 7 ปี 7 เดือน ขณะที่ทางทนายขอโทษ 18 เดือน ซึ่งหลังจากนี้ทางทนายยังสามารถอุทธรณ์เพื่อสู้คดีได้ต่อไป
สำหรับฮอยบีเป็นบุตรบุญธรรม ของเจ้าชายโฮกุน ภายหลังอภิเสกสมรสกับเจ้าหญิงเมตเตอ แต่เขาไม่ได้รับบรรดาศักดิ์ และไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติกิจสาธารณะของเชื้อพระวงศ์
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