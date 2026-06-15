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ลูกชายมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ถูกพิพากษาจำคุก 4 ปี ผิดคดีข่มขืน 2 กระทง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 14:30 น.
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มาริอุส บอร์ก ฮอยบี้ ลูกชายมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ถูกพิพากษาจำคุก 4 ปี ผิดคดีข่มขืน 2 กระทง แต่ยกฟ้องอีก 2 กระทง ยื่นอุทธณ์ได้

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า มาริอุส บอร์ก ฮอยบี้ ลูกชายวัย 29 ปี ของเจ้าหญิงเมตเตอ-มาริต มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ที่เกิดจากการสมรสครั้งก่อนตอนเป็นสามัญชน ถูกพิพากษาว่ามีความผิดในคดีข่มขืนและสั่งจำคุก 4 ปี

ก่อนหน้านี้นายฮอยบี้ถูกตั้งข้อหา มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่หมดสติหรือไม่สามารถขัดขืนได้ด้วยสาเหตุอื่น กับผู้เสียหาย 4 คน ซึ่งในระหว่างจับกุมนั้นตำรวจพบนายฮอยบี้อยู่กับหญิงจากคดีเมื่อวันที่ 4 ส.ค.

ซึ่งศาลพิพากษาให้เขามีผิดคดีข่มขืน 2 กระทง แต่ยกฟ้องอีก 2 กระทง รวมถึงข้อหาอื่นๆ

โดยอัยการได้เรียกร้องให้พิพากษาจำคุกนายฮอยบี้เป็นระยะเวลา 7 ปี 7 เดือน ขณะที่ทางทนายขอโทษ 18 เดือน ซึ่งหลังจากนี้ทางทนายยังสามารถอุทธรณ์เพื่อสู้คดีได้ต่อไป

สำหรับฮอยบีเป็นบุตรบุญธรรม ของเจ้าชายโฮกุน ภายหลังอภิเสกสมรสกับเจ้าหญิงเมตเตอ แต่เขาไม่ได้รับบรรดาศักดิ์ และไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติกิจสาธารณะของเชื้อพระวงศ์

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 14:30 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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