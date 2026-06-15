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เปิดประวัติ ฟอร์ม ชลพิพรรธน์ แชมป์ ไมค์ทองคำ หล่อระดับพระเอก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 14:17 น.
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ประวัติ ฟอร์ม ชลพิพรรธน์ ไมค์ทองคำ

เปิดวาร์ปความหล่อ ประวัติ ฟอร์ม ชลพิพรรธน์ ชูแสง เป็นนักร้องลูกทุ่งหนุ่มหล่อเจ้าเสน่ห์ จากจังหวัดนนทบุรี ได้ฉายาจากแฟนคลับว่า “อปป้าหัวใจลูกทุ่ง” เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 มีน้องชายคือ โฟล์ค ไมค์ทองคำ

ตอนเป็นเด็ก คุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ผลประกอบการไปได้สวยต่อเนื่อง ก่อนประสบปัญหาจนล้มละลายในที่สุด หลังจากนั้นครอบครัวที่เคยมีความเป็นอยู่สุขสบายก็ทรุดฮวบ ลำบากหนักถึงขั้นไม่มีเงินซื้อข้าวกิน

ในช่วงที่อายุ 16 ปี ครอบครัวถึงจุดที่ลำบากสุด ไม่มีเหลือสมบัติอะไรให้ขายแล้ว รองเท้าไม่มีใส่ คุณแม่ต้องไปขอปลากระป๋องจากวัดมากิน ก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะพาย้ายจากจังหวัดชลบุรี บ้านเกิด มาอยู่กับคุณป้าที่บ้านจังหวัดนนทบุรี

จุดเริ่มต้นของเส้นทางดนตรี

ด้วยความที่ชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กและเห็นว่าการประกวดร้องเพลงมีเงินรางวัล จึงตัดสินใจสมัครร่วมประกวดร้องเพลงทุกวัน เพื่อล่าเงินรางวัลนำมาดูแลครอบครัวและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา ช่วงนั้นประกวดร้องเพลงทุกวันไม่มีวันหยุดเลย ได้เงินรางวัลครั้งละ 3,000 ถึง 5,000 บาท เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่และแบ่งเก็บไว้ส่งตัวเองเรียน

แชมป์ไมค์ทองคำ ซีซั่น 8

ในการประกวดไมค์ทองคำ ซีซั่นที่ 8 ฟอร์มลงแข่งขันในหมายเลข M3 โดยคะแนนนำขึ้นเป็นอันดับ 1 ถึง 4 สัปดาห์ติดต่อกัน ก่อนจะคว้าแชมป์ไมค์ทองคำคนที่ 8 ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี พร้อมเงินสดรางวัล 1 ล้านบาท นับเป็นชัยชนะที่เขารอคอยมาตลอดชีวิต เพราะเป้าหมายหลักในการประกวดคือต้องการเป็นศิลปินอาชีพ มีงานทำ และทำให้ครอบครัวกลับมามีความเป็นอยู่ที่ดีอีกครั้ง

หลังคว้าแชมป์ ฟอร์มได้เข้าสังกัดค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ด โดยปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิต “ฟอร์มตัวเป็นคนเก่ง” ซึ่งเป็นเพลงรักอกหักจังหวะสนุก ที่มีกลิ่นอายและเครื่องดนตรีอีสานมาผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่ จนเป็นเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย ต่อมามีผลงานเพลงอื่นติดตามออกมาอีกมากมาย เช่น “โง่เพื่อรอ” และ “สมควรแล้ว”

ด้านชีวิตส่วนตัว ฟอร์มภูมิใจที่ใช้เสียงเพลงฉุดครอบครัวออกจากความยากลำบากได้สำเร็จ สามารถซื้อรถ ซื้อบ้านใหม่ และเปิดร้านอาหารให้คุณแม่ ทำให้คุณพ่อคุณแม่ยิ้มอย่างมีความสุขได้อีกครั้ง นอกจากนี้ ฟอร์มยังได้รับเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 สะท้อนภาพลักษณ์ของหนุ่มลูกทุ่งที่รักและกตัญญูต่อแม่อย่างโดดเด่น

ที่มาภาพจาก: from_chonpipat

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 14:17 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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