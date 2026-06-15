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นักเรียนโรงเรียนมัธยมย่านหนองจอก จบชีวิตตัวเอง กระโดดลงมาจากชั้น 3
เด็กโรงเรียนมัธยมดังย่านหนองจอก จบชีวิตตัวเอง ด้วยการกระโดดลงมาจากชั้น 3 กู้ภัยอ้างโรงเรียนขู่จะฟ้องหากใครนำเรื่องไปเผยแพร่
เพจเฟซบุ๊ก อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจุด สน ประชาสำราญ สน สุวินทวงศ์ รายงานว่า “ด่วนๆ เด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมชื่อดังย่านหนองจอก จบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดจากตึกชั้น 3 เสียชีวิต”
ทั้งนี้ในคอมเม้นท์มีคนถามทางเพจว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือไม่ ซึ่งทางเพจได้แจ้งกลับมาว่า “ครูเขาจะฟ้องเอาสิครับ แค่กู้ภัยไปยืนอยู่หน้าโรงเรียน เขายังบอกว่าใครเผยแพร่เขาจะฟ้องให้หมดเลย ค่อยๆติดตามดูครับ ตอนนี้นักเรียนก็ส่งข้อความเข้ากลุ่มของผู้ปกครองกันไปเยอะแล้ว”
หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
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