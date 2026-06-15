ฟารีดา แจงกลาง โหนกระแส ปมแชตส่งภาพที่ตรวจครรภ์ซ้ำ อ้างบุคคลที่ 3 สั่งให้ทำ
ฟารีดา แจงกลาง โหนกระแส ปมเพจดังโพสต์แชตส่งภาพที่ตรวจครรภ์ซ้ำ อ้างบุคคลที่ 3 สั่งให้ทำ ส่วนผลตรวจทราบมาก่อนแล้วแต่เก็บเป็นความลับ เพราะกลัวฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ
จากมหากาพย์ดรามาในโลกออนไลน์ หลังจากที่ “ฟารีดา” เปิดเผยเรื่องราวว่าตนเองตั้งครรภ์กับ “ติณติณ” ศิลปินชื่อดัง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ นำไปสู่การออกมายอมรับข้อผิดพลาดของฟารีดา การประกาศยุติบทบาทของผู้จัดการส่วนตัว ตลอดจนข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนัดหมายตรวจ DNA ในเวลาต่อมา
ในรายการโหนกระแส “ฟารีดา” ได้ให้สัมภาษณ์กับ “หนุ่ม กรรชัย” ต่อกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก “ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ” โพสต์ภาพแชตสนทนาที่มีการส่งภาพตรวจครรภ์รูปเดียวกันทั้ง 2 แชต โดยมีการส่งให้กับเพื่อนนักร้อง ฟ. และนีโอ พร้อมระบุข้อความว่า “ตกลงภาพชุดตรวจครรภ์นี้ถูกส่งให้ใครบ้าง? เพราะก่อนหน้านี้ก็ส่งไปหานักร้องชาย “ฟ” แล้วบอกว่าฟาท้องกับเค้า ซึ่งเป็นภาพตรวจครรภ์ชุดเดียวกันที่เอาไปบอกในโหนกระแสว่าทัองกับ “ติณติณ” ยังไงเอ่ย?”
ฟารีดา เผยทั้งน้ำตาว่า “มีบุคคลที่ 3 สั่งให้หนูทำแบบนี้ เขาบอกหนูว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นซาแซงแฟนคลับเพื่อไม่อยากให้มายุ่งกับน้อง ฟ. กับฟอร์ม (พี่ชายของ ฟ.) เขาเลยสั่งให้หนูทำแบบนี้ บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
หนูไม่รู้ว่าสองคนนั้นเขามีปัญหาอะไรกัน แต่ว่าบุคคลที่ 3 คนนั้นบอกหนูว่าให้ไปบอกคนนี้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนซาแซงแฟนคลับว่าให้หนูส่งผลตรวจไปแบบนั้น ซึ่งผู้หญิงคนนั้นรู้อยู่แล้วว่าหนูท้องกับพี่ติณ”
ส่วนภาพผลตรวจครรภ์ที่เป็นประเด็น ฟารีดา เผยว่า “จริง ๆ รู้ตั้งแต่ 2 เดือนแล้ว แต่ว่าหนูเลือกที่จะบอกนีโอเพราะว่าหนูรู้อยู่แล้วว่าพี่เขาไม่รับผิดชอบ หนูเลยเลือกที่จะเก็บความลับในตอนนั้น แต่ด้วยความที่หลายอย่างกดดันให้หนูต้องพูดกับพี่เขาโดยตรง ก็ล่วงเวลามา 3 เดือนกว่า หนูก็เลยตัดสินบอกพี่เขาว่ามีน้อง”
ส่วนเรื่องบุคคลที่ 3 ที่ฟารีดากล่าวถึง ฟารีดา ระบุว่า เขาสั่งเจอตนแล้วสั่งในงาน ซึ่งเป็นแฟนคลับที่ไม่ทราบว่าชื่ออะไร ซึ่งเมื่อ หนุ่ม กรรชัย ต้องการดูแชตที่ฟารีดาคุยกับเพื่อนนักร้อง ฟ. ซึ่งฟารีดาบอกว่าได้บล็อกและลบแชตสนทนาทุกช่องทางแล้ว
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