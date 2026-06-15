เปิดประวัติ รองผู้ว่าฯ กุ้ง ธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ภูเก็ต ขึ้นชื่ออาหารซีฟู้ด เปิดประวัติ รองผู้ว่าฯ กุ้ง ธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายธีระพงศ์ ช่วยชู เป็นชาวตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เติบโตมาจากเมืองชายฝั่งภาคใต้ก่อนจะก้าวเข้าสู่เส้นทางราชการในสายงานปกครอง
เส้นทางราชการ
นายธีระพงศ์สั่งสมประสบการณ์จากพื้นที่หลากหลาย ทั้งในฐานะนายอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จากนั้นจึงก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ต
ในแต่ละตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ กุ้ง มักทำงานเชิงรุก ช่วงที่เป็นนายอำเภอเกาะสมุยนั้น ลงมือสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการจัดการโควิด-19 ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จนเกาะสมุยกลับมามีนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
เมื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอปากพนัง ได้เดินหน้าทำงานเชิงรุกทั้งด้านการแก้ปัญหาชุมชนและการดูแลทรัพยากรชายฝั่ง สั่งรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภท “ไซตัวหนอน” กลางทะเลถึง 155 ตัว เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล
ครั้นย้ายมาเป็นนายอำเภอกะทู้ซึ่งดูแลพื้นที่หาดป่าตอง ได้จัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเรื่องการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 พร้อมวางมาตรการควบคู่ ทั้งการจัดโซนนิ่ง การตรวจบัตรประชาชนตัวจริง และการใช้ระบบกล้องและเทคโนโลยีดูแลความปลอดภัย
ในฐานะปลัดจังหวัดภูเก็ต นายธีระพงศ์ ยังผลักดันโครงการจัดการขยะอาหาร (Food Waste) ภายใต้แนวคิด “ลด Food Waste @Phuket กินเกลี้ยง เลี่ยงโลกร้อน” และเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดมาตรการยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัดภูเก็ต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ในการโยกย้ายแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดล็อตปลายปี 2568 ภายใต้คำสั่งกระทรวงมหาดไทย นายธีระพงศ์ ช่วยชู ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
วันที่ 1 ธันวาคม 2568 นายธีระพงศ์ ช่วยชู พร้อมด้วยนางวาสนา ช่วยชู รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยได้เข้าสักการะพระพุทธธำรงมิ่งเมืองและศาลตายาย ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ท่ามกลางการต้อนรับจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการ
การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จในเส้นทางราชการ โดยที่ผ่านมาเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท ทั้งด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การประสานงานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
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