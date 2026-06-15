ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ รองผู้ว่าฯ กุ้ง ธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 13:45 น.
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เปิดประวัติ รองผู้ว่าฯ กุ้ง ธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต ขึ้นชื่ออาหารซีฟู้ด เปิดประวัติ รองผู้ว่าฯ กุ้ง ธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

นายธีระพงศ์ ช่วยชู เป็นชาวตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เติบโตมาจากเมืองชายฝั่งภาคใต้ก่อนจะก้าวเข้าสู่เส้นทางราชการในสายงานปกครอง

เส้นทางราชการ

นายธีระพงศ์สั่งสมประสบการณ์จากพื้นที่หลากหลาย ทั้งในฐานะนายอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จากนั้นจึงก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ต

ในแต่ละตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ กุ้ง มักทำงานเชิงรุก ช่วงที่เป็นนายอำเภอเกาะสมุยนั้น ลงมือสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการจัดการโควิด-19 ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จนเกาะสมุยกลับมามีนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

เมื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอปากพนัง ได้เดินหน้าทำงานเชิงรุกทั้งด้านการแก้ปัญหาชุมชนและการดูแลทรัพยากรชายฝั่ง สั่งรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภท “ไซตัวหนอน” กลางทะเลถึง 155 ตัว เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล

ครั้นย้ายมาเป็นนายอำเภอกะทู้ซึ่งดูแลพื้นที่หาดป่าตอง ได้จัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเรื่องการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 พร้อมวางมาตรการควบคู่ ทั้งการจัดโซนนิ่ง การตรวจบัตรประชาชนตัวจริง และการใช้ระบบกล้องและเทคโนโลยีดูแลความปลอดภัย

ในฐานะปลัดจังหวัดภูเก็ต นายธีระพงศ์ ยังผลักดันโครงการจัดการขยะอาหาร (Food Waste) ภายใต้แนวคิด “ลด Food Waste @Phuket กินเกลี้ยง เลี่ยงโลกร้อน” และเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดมาตรการยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัดภูเก็ต

เปิดประวัติ รองผู้ว่าฯ กุ้ง ธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ในการโยกย้ายแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดล็อตปลายปี 2568 ภายใต้คำสั่งกระทรวงมหาดไทย นายธีระพงศ์ ช่วยชู ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 นายธีระพงศ์ ช่วยชู พร้อมด้วยนางวาสนา ช่วยชู รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยได้เข้าสักการะพระพุทธธำรงมิ่งเมืองและศาลตายาย ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ท่ามกลางการต้อนรับจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการ

การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จในเส้นทางราชการ โดยที่ผ่านมาเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท ทั้งด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การประสานงานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

เปิดประวัติ รองผู้ว่าฯ กุ้ง ธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ภาพจาก: prd.Phuket

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 13:45 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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