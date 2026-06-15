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กอ.รมน. แถลงวอนประชาชนหยุดแชร์ภาพ AI ในหลวง-พระราชินี เตือนผิดกฎหมาย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 13:35 น.
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กอ.รมน. แถลงวอนประชาชนหยุดแชร์ภาพ AI ในหลวง-พระราชินี เตือนผิดกฎหมาย ขอประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูล

ทีมโฆษก กอ.รมน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “หยุดแชร์ภาพ AI ปลอม” ในหลวง–พระราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์

จากกรณีที่พบการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งแสดงภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่และส่งต่ออย่างกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งที่เป็นภาพซึ่งผ่านการสร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคม

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติ ควรตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ สำนักพระราชวัง หรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ลดความสับสนในสังคม และร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ทั้งนี้ การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน ปลอม หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ อาจเข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ดังนี้

• มาตรา 14 (1) ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
• มาตรา 14 (2) ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
• มาตรา 14 (5) ผู้ใดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จตามมาตรา 14 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขอความร่วมมือประชาชน “หยุดก่อนแชร์ ตรวจสอบก่อนเชื่อ” และร่วมกันใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และเคารพต่อข้อเท็จจริง เพื่อธำรงรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ตลอดจนปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ตกเป็นเป้าของการบิดเบือนข้อมูลในโลกดิจิทัล

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 13:35 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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