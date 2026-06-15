“สไปเดอร์แมนแห่งเยเมน” เสียชีวิต หลังพลัดตกปล่องภูเขาไฟสูง 120 เมตร
อัล-คาคา บิน อันตาร์สไปเดอร์แมนแห่งเยเมนพลัดตกปล่องภูเขาไฟความสูงกว่า 120 เมตรเสียชีวิต โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เว็บไซต์ Dexerto รายงานว่า นาย อัล-คาคา บิน อันตาร์ เจ้าของฉายาสไปเดอร์แมนแห่งเยเมนพลัดตกปากปล่องภูเขาไฟเสียชีวิตขณะปีนเขาโดยไม่ใช้เชือกหรืออุปกรณ์ป้องกัน
โดยนายอันตาร์ ในวัย 30 ปี พลัดตกลงไปในปล่องภูเขาไฟฮาร์ดแฮต ดัมต์ ในประเทศเยเมน ซึ่งมีขนาดสูง 120 เมตร โดยทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ากู้ร่างและปฏับัติการเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นหินสูงชัน เส้นทางเข้าถึงจำกัด และสภาพที่เป็นอันตรายภายในปล่องภูเขาไฟ ศพของเขาถูกนำออกมาได้หลังจากปฏิบัติการที่กินเวลานานเกือบ 24 ชั่วโมง
สำหรับนายอัล-คาคา บิน อันตาร์ นั้นเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน และด้วยภาวะทางการเงินเขาจึงตัดสินใจปีนหน้าผาหรือพื้นที่อันตรายเพื่อหวังหาเงิน
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