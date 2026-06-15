“อนุทิน” วอนอย่าเรียกบัตรสวัสดิการ์ดรัฐว่าบัตรคนจน ด้อยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
อนุทิน วอนอย่าเรียกบัตรสวัสดิการ์ดรัฐว่าบัตรคนจน ชี้เพราะ นโยบายนี้จะทำให้เขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พ้นจากคำว่าคนจน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย โดยก่อนเริ่มมอบนโยบายนายกรัฐมนตรีได้นำยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันนี้เป็นโอกาสสำคัญในการมอบนโยบายและกำหนดทิศทางแก่กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบหลังจากช่วงที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น เพื่อกระชับมิตรและสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีผลต่อประชาชนถึงระดับชุมชนหมู่บ้าน ทั้งในมิติด้านความมั่นคง และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เช่น การเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส ได้มีการสร้างความเข้าใจหลายเรื่อง และยังได้ตอกย้ำขอรับการสนับสนุนในการเข้าร่วม OECD ซึ่งจะสามารถยกระดับความเชื่อถือของไทยในระดับนานานชาติ เพราะหากไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกในอนาคตจะถูกกีดกันโยบายทางการค้า การลงทุน รวมถึงการทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระดับภาคีและพหุภาคี ดังนั้น จึงต้องช่วยกันยกระดับธรรมาภิบาลในทุกมิติ โดยเฉพาะความโปร่งใส ปลอดคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบภายใต้แนวทาง “มหาดไทยใสสะอาด”
อีกเรื่องคือการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป เพื่อให้สินค้าของไทยมีอิสระมากขึ้น ชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น การโพรโมตผ้าไทย เพื่อให้จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านนี้พัฒนาส่งเสริมไปให้ถึงตลาดและเป้าหมายใหม่ๆ นอกจากนี้การเดินทางไปที่สาธารณรัฐนิยมสังคมเวียดนาม ได้จับมือกันในฐานะยุทธศาสตร์รอบด้าน เพื่อให้ทั้ง 2 ประเทศร่วมกันแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น ในอุสาหกรรมใหม่ ๆ
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ต้องดูแลคนในบ้าน ต้องทำให้ประชาชนเข้มแข็ง สุขภาพดี มีความปลอดภัย การศึกษาต้องเข้าถึง หากเราทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นไม่ได้ ต่อให้มีโอกาสสูงคนของเราก็จะคว่ฝ้าไว้ไม่ได้ เพราะไม่มีความพร้อม ซึ่งจะทำให้เกิดการขาดโอกาส ถ้าประชาชนยังถูกคุกคามด้วยยาเสพติด มีความยากจน คนเจ็บป่วยไม่ได้รับการดูแล ก็ไม่สามารถไปต่อยอดพัฒนาอะไรได้
นายอนุทิน ได้สั่งการผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ทุกองคาพยพ ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย มีเงินใช้ ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีนโยบายมหาดไทย 5 พลัส เป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมในทุกมิติ และช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับนโยบายไทยช่วยไทยพลัส เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้โดยตรงแก่ประชาชน ขอให้อำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้าน และให้การสนับสนุนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจน เพราะนโยบายนี้จะทำให้เขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารจัดการของพวกเรา พร้อมระบุว่า ห้ามบอกว่าทำไม่ได้ เพราะเมื่อก่อนเราก็มีคำว่า คนไข้อนาถา แต่เมื่อได้ยกระดับการรักษาพยาบาลขึ้นมา บัตรทอง บัตร 30 บาท ให้บริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนอย่างครบถ้วนแล้ว จนไม่มีคำว่า คนไข้อนาถา ดังนั้น ขอให้เร่งสั่งการไปยังนายอำเภอ ปลัดอำเภอ เพื่อตรวจสอบให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐจัดให้ หากเข้าไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ ก็ให้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
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