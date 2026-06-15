ตรวจหวยออมสิน 16 มิ.ย. 69 เช็กผลสลากออมสิน ล่าสุด ลิงก์ถ่ายทอดสด
จับตาถ่ายทอดสดผลสลากออมสิน งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เช็กผลรางวัลล่าสุด พร้อมลิงก์รับชมถ่ายทอดสด และสถิติหวยออมสินย้อนหลัง 30 งวด (เฉพาะวันที่ 16)
โค้งสุดท้ายสำหรับการลุ้นเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ ร่วมติดตามผลการออกรางวัล สลากออมสิน งวดประจำวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569 สำหรับคอหวยที่ต้องการลุ้นผลรางวัลแบบเรียลไทม์ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน 2 ช่องทางหลัก ดังนี้
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Facebook ธนาคารออมสิน : GSB Society
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สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD : ช่อง 9 MCOT
ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2569
อันดับที่ 1 (ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ) รางวัลละ 10,000,000 บาท
- รอผล
อันดับที่ 2 (ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ) รางวัลละ 1,000,000 บาท
- รอผล
อันดับที่ 3 (ออก 5 ครั้ง 4,085 อันดับ) รางวัลละ 10,000 บาท
- รอผล
อันดับที่ 4 (ออก 10 ครั้ง 8,170 อันดับ) รางวัลละ 3,000 บาท
- รอผล
อันดับที่ 5 (ออก 15 ครั้ง 12,255 อันดับ) รางวัลละ 1,000 บาท
- รอผล
เลขท้าย 4 ตัว (ออก 1 ครั้ง) รางวัลละ 200 บาท
- รอผล
เลขท้าย 3 ตัว (ออก 1 ครั้ง) รางวัลละ 80 บาท
- รอผล
สถิติหวยออมสินย้อนหลัง เฉพาะงวดวันที่ 16 (30 งวดล่าสุด)
สำหรับแนวทางการลุ้นโชคในงวดนี้ เราได้รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลสลากออมสิน เฉพาะที่ออกในวันที่ 16 ย้อนหลังไปจำนวน 30 งวด เพื่อให้นักเสี่ยงโชคใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนี้
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หวยงวด 16 พ.ค. 69 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (4095899) | รางวัลที่ 2 (8705603) | 3 ตัวบน (899) | 2 ตัวล่าง (03)
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หวยงวด 16 เม.ย. 69 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (4125945) | รางวัลที่ 2 (4647615) | 3 ตัวบน (945) | 2 ตัวล่าง (15)
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หวยงวด 16 มี.ค. 69 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (7623395) | รางวัลที่ 2 (2514568) | 3 ตัวบน (395) | 2 ตัวล่าง (68)
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หวยงวด 16 ก.พ. 69 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (6174300) | รางวัลที่ 2 (2760688) | 3 ตัวบน (300) | 2 ตัวล่าง (88)
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หวยงวด 16 ม.ค. 69 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (2191095) | รางวัลที่ 2 (1044380) | 3 ตัวบน (095) | 2 ตัวล่าง (80)
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หวยงวด 16 ธ.ค. 68 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (4379649) | รางวัลที่ 2 (7973160) | 3 ตัวบน (649) | 2 ตัวล่าง (60)
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หวยงวด 16 พ.ย. 68 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (4050300) | รางวัลที่ 2 (4414661) | 3 ตัวบน (300) | 2 ตัวล่าง (61)
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หวยงวด 16 ต.ค. 68 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (1807159) | รางวัลที่ 2 (7092411) | 3 ตัวบน (159) | 2 ตัวล่าง (11)
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หวยงวด 16 ก.ย. 68 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (9421278) | รางวัลที่ 2 (8258353) | 3 ตัวบน (278) | 2 ตัวล่าง (53)
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หวยงวด 16 ส.ค. 68 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (6624087) | รางวัลที่ 2 (7199284) | 3 ตัวบน (087) | 2 ตัวล่าง (84)
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หวยงวด 16 ก.ค. 68 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (9312918) | รางวัลที่ 2 (1117149) | 3 ตัวบน (918) | 2 ตัวล่าง (49)
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หวยงวด 16 มิ.ย. 68 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (9515211) | รางวัลที่ 2 (6037476) | 3 ตัวบน (211) | 2 ตัวล่าง (76)
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หวยงวด 16 พ.ค. 68 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (6478420) | รางวัลที่ 2 (3630176) | 3 ตัวบน (420) | 2 ตัวล่าง (76)
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หวยงวด 16 เม.ย. 68 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (5686653) | รางวัลที่ 2 (4278121) | 3 ตัวบน (653) | 2 ตัวล่าง (21)
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หวยงวด 16 มี.ค. 68 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (1623195) | รางวัลที่ 2 (6115941) | 3 ตัวบน (195) | 2 ตัวล่าง (41)
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หวยงวด 16 ก.พ. 68 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (6174300) | รางวัลที่ 2 (2760688) | 3 ตัวบน (300) | 2 ตัวล่าง (88)
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หวยงวด 16 ม.ค. 68 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (4277393) | รางวัลที่ 2 (8322902) | 3 ตัวบน (393) | 2 ตัวล่าง (02)
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หวยงวด 16 พ.ย. 67 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (8662524) | รางวัลที่ 2 (8155942) | 3 ตัวบน (524) | 2 ตัวล่าง (42)
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หวยงวด 16 ก.ย. 67 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (1811657) | รางวัลที่ 2 (7623778) | 3 ตัวบน (657) | 2 ตัวล่าง (78)
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หวยงวด 16 ส.ค. 67 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (7175122) | รางวัลที่ 2 (2335039) | 3 ตัวบน (122) | 2 ตัวล่าง (39)
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หวยงวด 16 ก.ค. 67 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (5982313) | รางวัลที่ 2 (7766522) | 3 ตัวบน (313) | 2 ตัวล่าง (22)
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หวยงวด 16 มิ.ย. 67 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (5533648) | รางวัลที่ 2 (4459711) | 3 ตัวบน (648) | 2 ตัวล่าง (11)
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หวยงวด 16 พ.ค. 67 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (2149129) | รางวัลที่ 2 (6144915) | 3 ตัวบน (129) | 2 ตัวล่าง (15)
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หวยงวด 16 เม.ย. 67 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (0162620) | รางวัลที่ 2 (9290399) | 3 ตัวบน (620) | 2 ตัวล่าง (99)
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หวยงวด 16 มี.ค. 67 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (6534844) | รางวัลที่ 2 (1820861) | 3 ตัวบน (844) | 2 ตัวล่าง (61)
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หวยงวด 16 ก.พ. 67 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (8595546) | รางวัลที่ 2 (6495568) | 3 ตัวบน (546) | 2 ตัวล่าง (68)
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หวยงวด 16 ม.ค. 67 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (5846082) | รางวัลที่ 2 (4586086) | 3 ตัวบน (082) | 2 ตัวล่าง (86)
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หวยงวด 16 ธ.ค. 66 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (8135053) | รางวัลที่ 2 (5030837) | 3 ตัวบน (053) | 2 ตัวล่าง (37)
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หวยงวด 16 พ.ย. 66 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (5557423) | รางวัลที่ 2 (0263698) | 3 ตัวบน (423) | 2 ตัวล่าง (98)
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หวยงวด 16 ต.ค. 66 (พิเศษ 1 ปี): รางวัลที่ 1 (3232904) | รางวัลที่ 2 (0951699) | 3 ตัวบน (904) | 2 ตัวล่าง (99)
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