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ช็อกแฟนข่าว! “เจาะลึกทั่วไทย” ปิดตำนาน ยุติออกอากาศช่อง 9 สิ้นเดือนนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 11:43 น.
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ช็อกแฟนข่าว! "เจาะลึกทั่วไทย" ปิดตำนาน ยุติออกอากาศช่อง 9 สิ้นเดือนนี้

ช็อกแฟนข่าว! “เจาะลึกทั่วไทย” ปิดตำนาน ยุติออกอากาศ สิ้นเดือนนี้ เปิดเส้นทาง “หมาแก่ แมวสาว” คู่ดูโอ้เจาะข่าวการเมือง ก่อนบอกลาจอช่อง 9 MCOT

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 แฟนๆ รายการข่าวเจาะลึกหลายแสนคนต้องใจหายวาบ หลังเฟซบุ๊กเพจ “เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand” โพสต์แจ้งว่า รายการจะยุติการออกอากาศทางช่อง 9 MCOT โดยจะออกอากาศเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 นี้

ทันทีที่ข่าวนี้แพร่ออกไป คอมเมนต์ใต้โพสต์ก็เต็มไปด้วยความเสียดายและคำถามมากมาย บางคนแนะนำให้ทำต่อในช่องทางออนไลน์แทน บางคนถามตรงๆ ว่าการยุติครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ บางคนถามว่าจะย้ายไปออกอากาศที่ไหนเพื่อจะติดตามต่อให้ทันะอีกหลายคนบอกว่าดูรายการนี้ทุกวัน พอรู้ข่าวก็รู้สึกใจหาย เพราะมองว่าเป็นรายการที่ช่วยสะท้อนปัญหาสังคมให้ประชาชนได้รับรู้มาตลอด

สำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับรายการนี้ อาจสงสัยว่า “เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand” คือรายการแบบไหน “หมาแก่ แมวสาว” สองชื่อที่แฟนๆ เรียกกันติดปาก คือใคร ไทยเกอร์ของพาย้อนดูเส้นทางของรายการและสองผู้ดำเนินรายการกัน

จากคลื่นวิทยุ สู่จอทีวีช่อง 9 เส้นทางกว่าทศวรรษของ “เจาะลึกทั่วไทย”

“เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand” มีต้นกำเนิดมาจากรายการวิทยุชื่อ “อินไซด์ไทยแลนด์” ออกอากาศมานานหลายปี ผ่านการย้ายคลื่นวิทยุมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังรักษากลุ่มผู้ฟังที่เหนียวแน่นไว้ได้ตลอด

ต่อมารายการขยับมาออกอากาศคู่กันทั้งทางวิทยุและจอทีวี โดยจับมือกับช่องสปริงนิวส์ ออกอากาศสดทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ ก่อนจะยกเครื่องขยายเวลาออกอากาศเป็น 2 ชั่วโมงเต็ม ตั้งแต่ 07.30 ถึง 09.30 น. ภายใต้สโลแกนที่แฟนๆ คุ้นเคยอย่าง “เร็ว ลึก ตกผลึกข่าว”

ในปี 2562 เมื่อกลุ่มเนชั่นและสปริงนิวส์ตัดสินใจคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลทั้งช่องสปริงนิวส์และช่องสปริง 26 ทำให้รายการต้องย้ายไปออกอากาศทางเนชั่นทีวีในช่วงสั้นๆ ก่อนจะหลุดจากผังหลังออกอากาศได้เพียงเดือนเดียว

จากนั้นรายการก็มาลงหลักปักฐานที่ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 เป็นต้นมา พร้อมออกอากาศคู่ขนานทางวิทยุ FM 102.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00 น. ยึดรูปแบบรายการวิเคราะห์ข่าวร้อนทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตั้งคำถามแทนประชาชนให้ผู้เกี่ยวข้องออกมาตอบ จนมีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กเกือบ 9 แสนคนในวันนี้

ด้วยความที่เป็นรายการที่ “เจาะ” แบบไม่เกรงหน้าใคร ตลอดเส้นทางที่ผ่านมารายการนี้จึงเคยตกเป็นข่าวจากการถูกฟ้องร้องหลายครั้ง ทั้งคดีหมิ่นประมาทมูลค่าหลักสิบล้านบาทจากบุคคลที่ถูกพาดพิงในรายการเคยมีความพยายามยื่นเรื่องต่อ กสทช. ให้ตรวจสอบการออกอากาศมาแล้วเช่นกัน ซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แฟนๆ ตั้งคำถามถึงเหตุผลทางการเมืองทันทีที่มีข่าวยุติรายการในครั้งนี้

ประวัติ “หมาแก่” ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ สื่อมวลชนเดือนตุลาที่คร่ำหวอดทุกสมรภูมิข่าว

ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ หรือที่แฟนๆ เรียกติดปากว่า “หมาแก่” ถือเป็นสื่อมวลชนรุ่นใหญ่ที่ผ่านงานมาแล้วทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์

เขาเป็นคนเดือนตุลา สมัยเรียนคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยผ่านเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ครั้งหนึ่งตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าป่าไปร่วมกับฝ่ายต่อสู้ แต่ด้วยเหตุจำเป็นบางอย่างจึงไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้

ในแวดวงสื่อ ดนัยเคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทจีจีนิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ผู้บริหารคลื่นข่าว “บิซิเนส เรดิโอ” FM 98.0 ซึ่งยืนหยัดในธุรกิจสื่อมานานถึง 12 ปี ก่อนต้องปิดตัวลงในปี 2552 ตามภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมสื่อในยุคนั้น

ปี 2556 เป็นผู้ดำเนินรายการ “เผชิญหน้า (Face Time)” จนได้รับรางวัลสื่อมวลชนสร้างสังคมธรรมาธิปไตย หรือ “ฐานันดร 4 ทองคำ” ครั้งที่ 6 จากมหาวิทยาลัยรังสิต

สไตล์การทำข่าวของหมาแก่คือ “กัดไม่ปล่อย” ตีแผ่ตรงไปตรงมา ซึ่งสไตล์นี้เองที่ทำให้เขาตกเป็นคู่กรณีกับแหล่งข่าวหลายฝ่าย จนถูกฟ้องร้องหลายคดีตามมา

ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคม 2567 หมาแก่เคยประกาศหยุดจัดรายการแบบกะทันหันมาแล้วครั้งหนึ่ง ก่อนชี้แจงในภายหลังว่าเป็นการพักรักษาตัวชั่วคราวจากปัญหาสุขภาพ ภาระงานเตรียมเนื้อหาที่หนักมาก และภาวะธุรกิจที่หาสปอนเซอร์ยากขึ้น ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารช่อง 9 หรือ อสมท แต่อย่างใด และรายการก็เดินหน้าต่อโดยมีแมวสาวและพิธีกรรับเชิญสลับมาทำหน้าที่จนถึงทุกวันนี้

ประวัติ”แมวสาว” อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ จากนักข่าวบางกอกโพสต์ถึงเลขาธิการสมาคมนักข่าว

ส่วนอีกครึ่งหนึ่งของคู่หู “แมวสาว” อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวัยเด็กอมรรัตน์อยากเป็นนักออกแบบ ถึงขั้นไปติวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากร แต่เมื่อสอบไม่ติด เธอจึงเปลี่ยนมาเรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแทน

งานข่าวงานแรกของเธอคือสำนักข่าวไอเอ็นเอ็น รับผิดชอบข่าวเศรษฐกิจ ดูแลทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และทำเนียบรัฐบาล อยู่ที่นั่น 2 ปี ก่อนย้ายไปเป็นนักข่าวให้กับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ด้านการศึกษา อมรรัตน์จบปริญญาโทการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิทยานิพนธ์ดีเด่นเรื่องบทบาทของสื่อกับการนำเสนอข่าวคอร์รัปชันในหน่วยงานรัฐ จนได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการเขียนข่าวให้นักศึกษาปี 4 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วย

นอกจากงานข่าว อมรรัตน์ยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ก่อนจะมาจับคู่กับหมาแก่จัดรายการวิทยุวิเคราะห์ข่าวการเมืองและเศรษฐกิจ ออกอากาศคู่ขนานกับสปริงนิวส์ทุกเช้า จนกลายมาเป็น “เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand” ที่แฟนๆ คุ้นเคยกันมาจนถึงวันนี้

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รายการนี้ผ่านทั้งการย้ายช่อง การปรับโฉม และข่าวลือเรื่องยุติรายการมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังกลับมายืนหยัดได้ทุกครั้ง

คราวนี้แฟนๆ จึงยังต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปว่า หลังวันที่ 30 มิถุนายนนี้ “หมาแก่ แมวสาว” จะย้ายไปออกอากาศที่ไหน หรือจะกลับมาในรูปแบบออนไลน์ตามที่แฟนๆ หลายคนเรียกร้องไว้

ช็อกแฟนข่าว! &quot;เจาะลึกทั่วไทย&quot; ปิดตำนาน ยุติออกอากาศช่อง 9 สิ้นเดือนนี้

ดนัยเล่า ทำไม รายการลาจอช่อง 9

ล่าสุด ดนัย กล่าวในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ว่า “เราจะอยู่ถึงสิ้นเดือนมิถุนาฯ เท่านั้นเอง รับทราบกันตามนี้ ไม่ต้องถามนะ ทำไมอะไรอย่างไร เอาเป็นว่าอยู่นานเกินไปแล้วล่ะ สิ้นเดือนมิถุนาฯ ก็น่าจะเป็นเวลาอันเหมาะสม รับทราบกันตามนี้ ห้ามซักมากกว่านี้” นายดนัยกล่าว

เหตุผลไม่มีอะไรเยอะ ไม่มีอะไรมาก แค่อยู่กับช่อง 9 นานเกินไปแล้ว รายการเริ่มมาปักหลักที่ช่อง 9 อสมท ครั้งแรกยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นับมาถึงวันนี้ก็ผ่านมา 5 รัฐบาล จากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ต่อด้วยรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน รัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร รัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล 1 และ 2 รู้สึกว่าอยู่นานเกินไปแล้ว อยากเปลี่ยนบรรยากาศ อย่าไปคิดเยอะ สุดท้ายปลายทางสถานีต่อไปจะเป็นอะไรต่อไป ติดตามผ่านเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 11:43 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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