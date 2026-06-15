“ทรูโด” ตอบชาวเน็ต หลังถูกวิจารณ์หักหลังประเทศ ไม่ไปดูเกมบอลโลกทีมชาติแคนาดา
จัสติน ทรูโด ตอบชาวเน็ต หลังถูกวิจารณ์หักหลังประเทศ ไม่ดูเกมบอลโลกทีมชาติแคนาดา แต่ไปอยู่ในสนามเกมระหว่างสหรัฐฯ-ปารากวัยกับแฟน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า จัสติน ทรูโด อดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดา ได้ออกมาตอบ หลังถูกชาวแคนาดาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ไปดูเกมเปิดสนามของทีมชาติแคนาดาในศึกฟุตบอลโลก 2026 แต่กลับไปชมเกมระหว่างสหรัฐอเมริกาและปารากวัยที่ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียแทน
โดยนายทรูโดกล่าวว่า “บางทีผมก็ต้องทำหน้าที่เป็นแฟนหนุ่มที่สนับสนุนแฟน แต่ลึกๆแล้วพวกคุณก็รู้แหละว่าผมเชียร์ทีมอะไร” ก่อนจะใส่อีโมจิธงแคนาดา
สำหรับแฟนสาวของนายทรูโดนั้นคือเคธี เพอร์รี นักร้องสาวชาวอเมริกันที่แสดงในพิธีเปิดเกมแรกของทีมชาติสหรัฐฯ ซึ่งตลอดการถ่ายทอดสดมีการจับภาพทั้งสองคนอยู่บ้าง โดยทั้งสองเปิดเผยถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งจากการพลาดชมเกมเปิดของแคนาดาที่เสนอกับบอสเนียฯ 1-1 ทำให้ชาวแคนาดาจำนวนหนึ่งไม่พอใจเป็นอย่างมาก
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