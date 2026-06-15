ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงทักทาย พล.อ.ประยุทธ์ ประทานกำลังใจ
เปิดภาพประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงทักทาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ประชาชนต่างชื่นชมในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายอย่างเป็นกันเอง
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ พระองค์เสด็จฯ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา งานพระราชพิธีจัดขึ้น ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
ระหว่างการเข้าร่วมพระราชพิธี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีปฏิสันถารทักทาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี พระองค์ทรงจับบริเวณหน้าท้องของ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อประทานกำลังใจให้แก่กัน ภาพเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองของพระองค์
ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากพบเห็นภาพดังกล่าว ประชาชนต่างแสดงความรู้สึกประทับใจและมีรอยยิ้มเมื่อได้เห็นเหตุการณ์อันอบอุ่น ผู้คนพากันชื่นชมพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
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