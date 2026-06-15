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เปิดวาร์ป ‘เนอู’ ทนายปีศาจ ตัวจริงคือ ‘บีม พรรณธิดา ดาราสาวไทยตีบทแรงงานแตก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 11:45 น.
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เปิดวาร์ป 'เนอู' ทนายปีศาจ ตัวจริงคือ 'บีม พรรณธิดา ดาราสาวไทยตีบทแรงงานแตก
ภาพจาก : IG/beam_phunthida

ทำความรู้จัก “บีม พรรณธิดา ไพรเรืองกิจ” ผู้รับบท “เนอู” พี่สาวของเซยะในซีรีส์ดราม่าชั้นศาล “ทนายปีศาจ” สะท้อนปมแรงงานข้ามชาติได้อย่างสมจริงจนผู้ชมแห่ค้นหาประวัติ

(คำเตือน : บทความนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์ ทนายปีศาจ)

หลังจากซีรีส์ “ทนายปีศาจ” (The Evil Lawyer) ลงจอฉายทางสตรีมมิง Netflix หนึ่งในตัวละครที่ผู้ชมให้ความสนใจและพากันค้นหาประวัติต่อจาก “เซยะ” ก็คือ “เนอู” แรงงานหญิงชาวเมียนมาที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในคดีหลักของเรื่อง ซึ่งตัวละครนี้ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่เพิ่มสีสัน แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยขยายปมปัญหาของแรงงานข้ามชาติ การใช้อำนาจมืด และตั้งคำถามถึงความยุติธรรมในสังคมได้อย่างเข้มข้น

ผู้ที่มารับบท “เนอู” คือ บีม พรรณธิดา ไพรเรืองกิจ นักแสดงสาวชาวไทยที่หลายคนอาจเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้าง แต่การพลิกบทบาทมารับหน้าที่เป็นหญิงชาวเมียนมาในซีรีส์เรื่องนี้ ทำให้ชื่อของเธอถูกพูดถึงในวงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยในเรื่อง เนอูคือพี่สาวของ “เซยะ” อดีตแรงงานในเรือประมง ซึ่งรับบทโดย ต้า พรรษกร ทีฆรุ่งเรือง

เปิดวาร์ป 'เนอู' ทนายปีศาจ ตัวจริงคือ 'บีม พรรณธิดา ดาราสาวไทยตีบทแรงงานแตก
ภาพจาก : IG/beam_phunthida

ประวัติและผลงานที่ผ่านมาของ “บีม พรรณธิดา”

แม้ข้อมูลส่วนตัวเชิงลึกของ บีม พรรณธิดา จะยังมีปรากฏบนสื่อกระแสหลักไม่มากนัก แต่ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักแสดง (IMDb) ระบุว่า เธอเคยฝากผลงานการแสดงไว้ในซีรีส์หลายเรื่อง ได้แก่

  • Don’t Say No เมื่อหัวใจใกล้กัน
  • Love in the Air
  • Kom krap sam krang lang ahan
  • Achilles Curse
  • Morrison
ประวัติและผลงานที่ผ่านมาของ &quot;บีม พรรณธิดา&quot;
ภาพจาก : IG/beam_phunthida

เจาะลึกบทบาท “เนอู” และตัวแทนของคนชายขอบ

แม้ในช่วงแรกเส้นเรื่องของสองพี่น้องจะดูเหมือนอยู่ขอบนอกของเนื้อหาหลัก แต่เมื่อเรื่องราวดำเนินไป ผู้ชมจะได้เห็นว่าพวกเขาคือแกนสำคัญของคดี โดยเฉพาะในตอนที่ 7 ของซีรีส์ที่มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบจากการตามหาพี่สาวของเซยะ

ความน่าสนใจของบทเนอู คือการเป็นตัวละครที่มีบาดแผล มีความหวาดกลัว และต้องทนรับแรงกดดันจากสภาพแวดล้อม ทีมเขียนบทไม่ได้วางให้เธอเป็นเพียงเหยื่อของสถานการณ์ แต่เป็นตัวแทนของคนตัวเล็กที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดท่ามกลางระบบใหญ่ที่ไม่เคยรับฟังเสียงของพวกเขา

การแสดงร่วมกันระหว่าง บีม พรรณธิดา และ ต้า พรรษกร สามารถถ่ายทอดความสัมพันธ์แบบพี่น้องชาวเมียนมาออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือในเวลาอันสั้น ซึ่งต้องอาศัยความพอดีในการแบกรับอารมณ์ของเส้นเรื่องที่หนักหน่วงไม่ให้ดูประดิษฐ์จนเกินไป

สำหรับซีรีส์ ทนายปีศาจ เป็นผลงานแนวดราม่าชั้นศาลความยาว 8 ตอน เล่าเรื่องราวของทนายหนุ่มที่ตกเป็นแพะในคดีอาชญากรรม และต้องร่วมมือกับทนายจำเลยสายดาร์กเพื่อใช้ช่องทางทางกฎหมายพิสูจน์ความจริง นำแสดงโดย รฐา โพธิ์งาม, ณัฏฐ์ กิจจริต และ อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร

การได้รับโอกาสในบทบาท “เนอู” ถือเป็นจังหวะสำคัญที่ทำให้ผู้ชมได้เห็นศักยภาพทางการแสดงของ บีม พรรณธิดา ในฐานะนักแสดงสมทบที่ขโมยซีนได้อย่างยอดเยี่ยม เชื่อว่าในอนาคต หากเธอมีผลงานใหม่ๆ ออกมา ชื่อของเธอน่าจะเป็นที่จับตามองและถูกค้นหาจากแฟนๆ ชาวไทยอย่างแน่นอน

สามารถติดตามอัปเดตข่าวผลงานต่อไปของ บีม พรรณธิดา ไพรเรืองกิจ ได้ที่อินสตาแกรม @beam_phunthida กันได้เลยนะครับ

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ภาพจาก : IG/beam_phunthida
ภาพจาก : IG/beam_phunthida
ภาพจาก : IG/beam_phunthida
ภาพจาก : IG/beam_phunthida

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 11:45 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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