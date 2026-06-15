พรรคประชาชน นัด 20 มิ.ย. โชว์นโยบายเลือกตั้งผู้ว่า กทม. “ธนาธร-เท้ง” ร่วมแจม
พรรคประชาชน นัด 20 มิ.ย. โชว์นโยบายเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ชูนโยบายเมืองแคร์คน นอกเหนือจากปราบโกง “ธนาธร-เท้ง” ร่วมแจม
พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “หลายคนถามว่า เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. รอบนี้ พรรคประชาชนมีแต่นโยบายปราบโกงหรือเปล่า? แล้วนโยบายปากท้องและสวัสดิการที่จะเปลี่ยนชีวิตคนกรุงเทพ อยู่ตรงไหน?
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายนนี้ มาพิสูจน์ร่วมกันในงาน ‘เมืองแคร์คน Policy Fest’ เพราะนโยบายของเราไม่ได้อยู่แค่บนหน้ากระดาษ แต่คือพิมพ์เขียวเมืองที่พร้อมโอบอุ้มชีวิต และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ตั้งตัว
สิ่งที่คุณจะได้เจอภายในงาน:
นโยบาย 4 ด้านเพื่อคนกรุง: เจาะลึกสวัสดิการขั้นพื้นฐาน การดูแลครอบครัว การเดินทาง และการค้าขายให้ตั้งตัวง่ายขึ้น
นโยบายรายพื้นที่: พบผู้สมัคร ส.ก. ทั้ง 50 เขต พร้อมวาระแก้ปัญหาจริงระดับหน้าบ้านคุณ
ทีมบริหารกทม. & ผู้ออกแบบนโยบาย: ร่วมพูดคุยซักถามอย่างใกล้ชิด ว่าเมืองจะเข้ามาซัพพอร์ตชีวิตคุณได้อย่างไร
พบกับเวทีแสดงวิสัยทัศน์:
ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร – โจ – Chaiwat Sathawornwichit / Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ / ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut / Wiroj Lakkhanaadisorn – วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส. และผู้สมัคร ส.ก. พรรคประชาชนอีกมากมาย
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 13:00 – 17:00 น. อาคารอนาคตใหม่ ซอยรามคำแหง 42 (เข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)”
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