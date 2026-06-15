เครื่องบินเล็กตกดับ 2 ศพที่บราซิล รอดปาฏิหาริย์ 1 ราย เผยนาทีดิ่งใกล้สนามบอลหลังเทคออฟ
เครื่องบินเล็กตกใกล้สนามบินในรัฐเซาเปาโล ส่งผลให้นักบินเสียชีวิตทันที 2 ราย ส่วนผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว เผยเป็นกลุ่มนักบินที่กำลังนำเครื่องขึ้นทดสอบระบบ
สำนักข่าวบราซิลรายงาน เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กขนาดสองเครื่องยนต์ตกใกล้กับสนามบินฟรังก์ มิโลเย มิเลนโควิช ในเมืองมารีเลีย รัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิล เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที 2 ราย รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์อีก 1 ราย
เหตุสลดเกิดขึ้นช่วงสายเวลาประมาณ 11.00 น. เครื่องบินเล็กรหัสทะเบียน PT-MDB ได้ทะยานขึ้นจากรันเวย์เพื่อทำการบินทดสอบระบบ ทว่าหลังจากเทคออฟได้ไม่นาน เครื่องบินกลับสูญเสียการทรงตัวดิ่งตกลงสู่พื้นดิน บริเวณใกล้กับสนามฟุตบอลของสโมสรประจำเมือง แรงกระแทกคร่าชีวิต กาเบรียล มาโลนี ดา ครูซ และ เอนริเก กวารีเอนเต สองนักบินที่ทำหน้าที่อยู่ด้านหน้า ถูกอัดติดอยู่กับซากเครื่องบิน เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์สนามรุดเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมรถพยาบาล 7 คัน เพื่อเร่งนำตัว ปาโบล ปอร์เตลลา นักบินรายที่สามซึ่งนั่งอยู่ในตำแหน่งผู้โดยสาร ออกมาจากซากเครื่องบินได้อย่างปลอดภัย
เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคลินิกมารีเลียอย่างเร่งด่วน ล่าสุดภรรยาได้ออกมาแจ้งข่าวดีว่าสามีปลอดภัยดี พูดคุยและหายใจได้เองตามปกติ แพทย์จึงอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้วหลังจากอยู่โรงพยาบาลเพียงวันเดียว
เครื่องบินลำดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ คาร์ลอส เอดูอาร์โด อัลเวส เจ้าของบริษัทอาหาร พอนซาน อาลีเมนตอส ซึ่งกาเบรียลทำงานเป็นนักบินประจำให้มานานกว่า 2 ปี ทางบริษัทได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
ข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติบราซิล (ANAC) ระบุว่า เครื่องบินมีเอกสารและสถานะการบำรุงรักษาที่ปกติทุกประการก่อนขึ้นบิน
ส่วนสาเหตุของการตกในครั้งนี้ ทางกองทัพอากาศบราซิล (FAB) ได้เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลคดี ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เก็บกู้หลักฐาน ตรวจสอบความเสียหายของตัวเครื่อง และรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่า นักบินคนใดเป็นผู้ควบคุมเครื่องในช่วงวินาทีที่เกิดอุบัติเหตุดิ่งพสุธาลงมา
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