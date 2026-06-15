ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเล็กตกดับ 2 ศพที่บราซิล รอดปาฏิหาริย์ 1 ราย เผยนาทีดิ่งใกล้สนามบอลหลังเทคออฟ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 11:24 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 11:24 น.
62
เครื่องบินเล็กตกดับ 2 ศพที่บราซิล รอดปาฏิหาริย์ 1 ราย เผยนาทีดิ่งใกล้สนามบอลหลังเทคออฟ

เครื่องบินเล็กตกใกล้สนามบินในรัฐเซาเปาโล ส่งผลให้นักบินเสียชีวิตทันที 2 ราย ส่วนผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว เผยเป็นกลุ่มนักบินที่กำลังนำเครื่องขึ้นทดสอบระบบ

สำนักข่าวบราซิลรายงาน เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กขนาดสองเครื่องยนต์ตกใกล้กับสนามบินฟรังก์ มิโลเย มิเลนโควิช ในเมืองมารีเลีย รัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิล เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที 2 ราย รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์อีก 1 ราย

เหตุสลดเกิดขึ้นช่วงสายเวลาประมาณ 11.00 น. เครื่องบินเล็กรหัสทะเบียน PT-MDB ได้ทะยานขึ้นจากรันเวย์เพื่อทำการบินทดสอบระบบ ทว่าหลังจากเทคออฟได้ไม่นาน เครื่องบินกลับสูญเสียการทรงตัวดิ่งตกลงสู่พื้นดิน บริเวณใกล้กับสนามฟุตบอลของสโมสรประจำเมือง แรงกระแทกคร่าชีวิต กาเบรียล มาโลนี ดา ครูซ และ เอนริเก กวารีเอนเต สองนักบินที่ทำหน้าที่อยู่ด้านหน้า ถูกอัดติดอยู่กับซากเครื่องบิน เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์สนามรุดเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมรถพยาบาล 7 คัน เพื่อเร่งนำตัว ปาโบล ปอร์เตลลา นักบินรายที่สามซึ่งนั่งอยู่ในตำแหน่งผู้โดยสาร ออกมาจากซากเครื่องบินได้อย่างปลอดภัย

เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคลินิกมารีเลียอย่างเร่งด่วน ล่าสุดภรรยาได้ออกมาแจ้งข่าวดีว่าสามีปลอดภัยดี พูดคุยและหายใจได้เองตามปกติ แพทย์จึงอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้วหลังจากอยู่โรงพยาบาลเพียงวันเดียว

เครื่องบินลำดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ คาร์ลอส เอดูอาร์โด อัลเวส เจ้าของบริษัทอาหาร พอนซาน อาลีเมนตอส ซึ่งกาเบรียลทำงานเป็นนักบินประจำให้มานานกว่า 2 ปี ทางบริษัทได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

ข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติบราซิล (ANAC) ระบุว่า เครื่องบินมีเอกสารและสถานะการบำรุงรักษาที่ปกติทุกประการก่อนขึ้นบิน

ส่วนสาเหตุของการตกในครั้งนี้ ทางกองทัพอากาศบราซิล (FAB) ได้เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลคดี ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เก็บกู้หลักฐาน ตรวจสอบความเสียหายของตัวเครื่อง และรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่า นักบินคนใดเป็นผู้ควบคุมเครื่องในช่วงวินาทีที่เกิดอุบัติเหตุดิ่งพสุธาลงมา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

เปิดวาร์ป โฟล์ค ณัฐกรณ์ ชูแสง ไมค์ทองคำ น้องชาย ฟอร์ม เดินตามรอยเส้นทางดนตรีลูกทุ่ง

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกชายมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ถูกพิพากษาจำคุก 4 ปี ผิดคดีข่มขืน 2 กระทง

9 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 มิ.ย. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 มิ.ย. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

18 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ฟอร์ม ชลพิพรรธน์ ไมค์ทองคำ บันเทิง

เปิดประวัติ ฟอร์ม ชลพิพรรธน์ แชมป์ ไมค์ทองคำ หล่อระดับพระเอก

23 นาที ที่แล้ว
ฟารีดา แจงกลาง โหนกระแส ปมแชตส่งภาพที่ตรวจครรภ์ซ้ำ อ้างบุคคลที่ 3 สั่งให้ทำ บันเทิง

ฟารีดา แจงกลาง โหนกระแส ปมแชตส่งภาพที่ตรวจครรภ์ซ้ำ อ้างบุคคลที่ 3 สั่งให้ทำ

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นักเรียนโรงเรียนมัธยมย่านหนองจอก จบชีวิตตัวเอง กระโดดลงมาจากชั้น 3

44 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ รองผู้ว่าฯ กุ้ง ธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ รองผู้ว่าฯ กุ้ง ธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

55 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร 16 มิ.ย. 69 เปิดโพยใบชมพู 10 อันดับเลขขายดีเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ดแม่จำเนียร 16 มิ.ย. 69 วิเคราะห์ใบชมพู 10 อันดับ เลขขายดีเกลี้ยงแผง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กอ.รมน. แถลงวอนประชาชนหยุดแชร์ภาพ AI ในหลวง-พระราชินี เตือนผิดกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“สไปเดอร์แมนแห่งเยเมน” เสียชีวิต หลังพลัดตกปล่องภูเขาไฟสูง 120 เมตร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” วอนอย่าเรียกบัตรสวัสดิการ์ดรัฐว่าบัตรคนจน ด้อยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &#039;เนอู&#039; ทนายปีศาจ ตัวจริงคือ &#039;บีม พรรณธิดา ดาราสาวไทยตีบทแรงงานแตก บันเทิง

เปิดวาร์ป ‘เนอู’ ทนายปีศาจ ตัวจริงคือ ‘บีม พรรณธิดา ดาราสาวไทยตีบทแรงงานแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน เตรียมบินรัสเซีย ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย 17-18 มิ.ย.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงทักทาย พล.อ.ประยุทธ์ ประทานกำลังใจ ข่าวในพระราชสำนัก

ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงทักทาย พล.อ.ประยุทธ์ ประทานกำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรูโด” ตอบชาวเน็ต หลังถูกวิจารณ์หักหลังประเทศ ไม่ไปดูเกมบอลโลกทีมชาติแคนาดา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกแฟนข่าว! &quot;เจาะลึกทั่วไทย&quot; ปิดตำนาน ยุติออกอากาศช่อง 9 สิ้นเดือนนี้ บันเทิง

ช็อกแฟนข่าว! “เจาะลึกทั่วไทย” ปิดตำนาน ยุติออกอากาศช่อง 9 สิ้นเดือนนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน นัด 20 มิ.ย. โชว์นโยบายเลือกตั้งผู้ว่า กทม. “ธนาธร-เท้ง” ร่วมแจม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ วอลเลย์บอลชายไทย 14 คน ลุยศึก AVC Men’s Cup 2026 ที่อินเดีย ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ วอลเลย์บอลชายไทย 14 คน ลุยศึก AVC Men’s Cup 2026 ที่อินเดีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครื่องบินเล็กตกดับ 2 ศพที่บราซิล รอดปาฏิหาริย์ 1 ราย เผยนาทีดิ่งใกล้สนามบอลหลังเทคออฟ ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเล็กตกดับ 2 ศพที่บราซิล รอดปาฏิหาริย์ 1 ราย เผยนาทีดิ่งใกล้สนามบอลหลังเทคออฟ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &#039;ต้า พรรษกร&#039; ผู้รับบท &#039;เซยะ&#039; ในซีรีส์ทนายปีศาจ ตีบทแตกแรงงานข้ามชาติ จนคนดูแห่ถามหา บันเทิง

เปิดวาร์ป ‘ต้า พรรษกร’ ผู้รับบท ‘เซยะ’ ในซีรีส์ทนายปีศาจ ตีบทแตกแรงงานข้ามชาติ จนคนดูแห่ถามหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรแกรม วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 สัปดาห์ที่ 2 ทีมชาติไทย เช็กเวลาแข่งขัน ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 สัปดาห์ที่ 2 ทีมชาติไทย เช็กเวลาแข่งขัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้มตัดกันเอง! “สส.ลิซ่า” เห็นต่าง “ภาวุธ” หลังสับ กทธ.รัฐสภา ไร้ประสิทธิภาพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

กรณ์-ศรีริต้า ทำบุญใหญ่ แจกอาหาร 1,000 กล่อง แด่ผู้มาถวายความอาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ เหตุ ตชด. รัวปืนใส่วินดับ ตำรวจสั่งค้านประกันตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตสิทธิ &quot;บัตรทอง&quot; เพิ่มงบครอบคลุม แพทย์แผนไทย ฝังเข็ม ฟื้นฟูแม่หลังคลอด ข่าว

อัปเดตสิทธิ “บัตรทอง” เพิ่มงบครอบคลุม แพทย์แผนไทย ฝังเข็ม ฟื้นฟูแม่หลังคลอด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 11:24 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 11:24 น.
62
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดวาร์ป โฟล์ค ณัฐกรณ์ ชูแสง ไมค์ทองคำ น้องชาย ฟอร์ม เดินตามรอยเส้นทางดนตรีลูกทุ่ง

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 มิ.ย. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 มิ.ย. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
ประวัติ ฟอร์ม ชลพิพรรธน์ ไมค์ทองคำ

เปิดประวัติ ฟอร์ม ชลพิพรรธน์ แชมป์ ไมค์ทองคำ หล่อระดับพระเอก

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
ฟารีดา แจงกลาง โหนกระแส ปมแชตส่งภาพที่ตรวจครรภ์ซ้ำ อ้างบุคคลที่ 3 สั่งให้ทำ

ฟารีดา แจงกลาง โหนกระแส ปมแชตส่งภาพที่ตรวจครรภ์ซ้ำ อ้างบุคคลที่ 3 สั่งให้ทำ

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
Back to top button