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เปิดรายชื่อ วอลเลย์บอลชายไทย 14 คน ลุยศึก AVC Men’s Cup 2026 ที่อินเดีย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 11:26 น.
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เปิดรายชื่อ วอลเลย์บอลชายไทย 14 คน ลุยศึก AVC Men’s Cup 2026 ที่อินเดีย

สมาคมวอลเลย์บอลฯ ประกาศ รายชื่อวอลเลย์บอลชายไทย 14 คน เตรียมลุยศึก AVC Men’s Cup 2026 ที่ประเทศอินเดีย

15 มิ.ย. 2569 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย และเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ AVC Men’s Cup 2026 ระหว่างวันที่ 20-28 มิ.ย. 2569 ณ เมืองอาร์เมดาบัด รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ดังนี้

  • ตำแหน่งหัวเสา (Outside Hitter): จ่าอากาศโท ชัยวัฒน์ ถุงคำ, นายอนุรักษ์ พันธุ์รัมย์, นายธนัสถ์ บำรุงภักดี, นายจักรกริช ถนอมน้อย
  • ตำแหน่งบีหลัง (Opposite Hitter): ร้อยตรี อมรเทพ คนหาญ, จ่าอากาศโท นภาเดช พินิจดี
  • ตำแหน่งเซตเตอร์ (Setter): สิบเอก ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์, สิบตำรวจโท คงกะพัน ทองขาว
  • ตำแหน่งบอลเร็ว (Middle Blocker): จ่าอากาศเอก อนุชิต ภักดีแก้ว, จ่าอากาศโท ธูปดิษฐ์ พระพุทธ, นายธนทัต ทวีรัตน์, นายเกียรติภูมิ รามสิน
  • ตำแหน่งลิเบโร (Libero): นายณัฐพงษ์ ชาชำนาญ และนายนครินทร์ อินธนู

เจ้าหน้าที่ทีม

  • หัวหน้าผู้ฝึกสอน: พัค กี วอน (Park Ki Won)
  • ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน: พ.อ.อ.ฐิติรัชช์ กาศอุดม และ พ.อ.ต.ศรัณย์ จารวัฒน์
  • นักกายภาพ: นางสาวสุพิชชา พรกระจ่าง
  • ผู้จัดการทีม: ผศ.นพ.สธน ธรรมอำนวยสุข

ทีมชาติไทยจะออกเดินทาง ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569 โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 343 เวลา 21.00 น. ถึงสนามบินอาห์เมดาบัด เวลา 00.10 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

รายชื่อวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยทั้ง 14 คน
FB/ Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

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71
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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