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เปิดวาร์ป ‘ต้า พรรษกร’ ผู้รับบท ‘เซยะ’ ในซีรีส์ทนายปีศาจ ตีบทแตกแรงงานข้ามชาติ จนคนดูแห่ถามหา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 11:29 น.
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เปิดวาร์ป 'ต้า พรรษกร' ผู้รับบท 'เซยะ' ในซีรีส์ทนายปีศาจ ตีบทแตกแรงงานข้ามชาติ จนคนดูแห่ถามหา
ภาพจาก : @_ttar_

ทำความรู้จัก “ต้า พรรษกร ทีฆรุ่งเรือง” นักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ป้ายแดงที่แจ้งเกิดเต็มตัวจากบท “เซยะ” ในซีรีส์ดราม่าชั้นศาลบน Netflix โชว์ฝีมือการแสดงสมจริงจนคนดูเชื่อสนิทใจว่าเป็นแรงงานข้ามชาติของจริง

(คำเตือน: บทความนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์ ทนายปีศาจ)

ชื่อของ ต้า พรรษกร ทีฆรุ่งเรือง กลายเป็นหนึ่งในชื่อนักแสดงที่คนดู ทนายปีศาจ พากันค้นหาหลังซีรีส์ลงจอทาง Netflix เพราะบท เซยะ แรงงานข้ามชาติผู้เคยอยู่ในเรือประมง ทำให้หลายคนสงสัยว่าเจ้าของบทนี้เป็นนักแสดงไทยหรือเมียนมา ก่อนมีการเปิดข้อมูลว่า ผู้รับบทคือ ต้า พรรษกร นักแสดงหนุ่มชาวไทยในสังกัด A.G.D.E.

ในเรื่อง ทนายปีศาจ ตัวละคร “เซยะ” คือน้องชายของ “เนอู” หญิงชาวเมียนมาที่เข้าไปพัวพันกับคดีสำคัญ เส้นเรื่องของสองพี่น้องคู่นี้ถือเป็นปมสำคัญที่สะท้อนให้เห็นด้านมืดของระบบแรงงาน การใช้อำนาจ และกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในตอนที่ 7 ที่ตัวละครหลักอย่าง เมฆและอัง ต้องเผชิญกับผลลัพธ์จากการตามหาพี่สาวของเซยะ ทำให้ตัวละครนี้มีน้ำหนักและมีความสำคัญต่อเส้นเรื่องหลักอย่างมาก

การที่บทบาทของเซยะดูมีมิติและสมจริงนั้น ส่วนหนึ่งมาจากเบื้องหลังการทำงานอย่างหนักของทีมสร้างซีรีส์ ที่ใช้เวลาทำรีเสิร์ชนานหลายปี มีการเข้าไปสังเกตการณ์คดีจริงในศาล พร้อมทั้งขอคำปรึกษาจากทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยตรง ทำให้บริบทของตัวละครแรงงานข้ามชาติมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่าตัวประกอบทั่วไป

ทำความรู้จัก &quot;ต้า พรรษกร ทีฆรุ่งเรือง&quot; นักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ป้ายแดงที่แจ้งเกิดเต็มตัวจากบท &quot;เซยะ&quot;
ภาพจาก : @_ttar_

เปิดประวัติ “ต้า พรรษกร” นักแสดงดาวรุ่งน่าจับตา

ต้า พรรษกร จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขามีเดียอาตส์ กลุ่มวิชาเอกการออกแบบภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปัจจุบันเป็นนักแสดงในสังกัด A.G.D.E. และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Tar Pansakorn

ที่น่าสนใจคือ ทนายปีศาจ นับเป็นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตของ ต้า ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าเขาเคยปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอเพลง ดอกไม้แห่งความงดงาม หรือ Blossom ของ Famoso แต่ยังไม่ได้มีผลงานแสดงซีรีส์เต็มตัวมาก่อน การเปิดตัวด้วยบทที่ต้องเล่นเป็นแรงงานข้ามชาติและใช้ภาษาเฉพาะทางจึงไม่ใช่งานง่ายสำหรับนักแสดงหน้าใหม่

ส่วน ทนายปีศาจ เป็นซีรีส์ไทยแนวดราม่าชั้นศาลของ Netflix มีทั้งหมด 8 ตอน เล่าเรื่องทนายหนุ่มที่กลายเป็นแพะในคดีอาชญากรรม และต้องพึ่งทนายจำเลยสายดาร์กเพื่อล้างมลทินให้ตัวเอง Netflix ระบุว่า ซีรีส์เรื่องนี้นำแสดงโดย รฐา โพธิ์งาม ณัฏฐ์ กิจจริต และอัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร

นักแสดงดาวรุ่งน่าจับตา
ภาพจาก : @_ttar_

เบื้องหลังของซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ขายแค่ความเข้มข้นในห้องพิจารณาคดีเท่านั้น About Netflix ระบุว่า ทีมสร้างทำรีเสิร์ชหลายปี สังเกตการณ์คดีจริงในศาล ปรึกษาทนาย ผู้พิพากษา อัยการ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เพื่อให้คดีและรายละเอียดในเรื่องมีความสมจริง เมื่อวางบท เซยะ ลงในโลกของเรื่อง จึงยิ่งทำให้ตัวละครแรงงานข้ามชาติคนนี้มีบริบทมากกว่าตัวละครประกอบทั่วไป

เมื่อมองจากกระแสหลังซีรีส์ออกอากาศ ต้า พรรษกร คือหนึ่งในนักแสดงหน้าใหม่ที่ได้จังหวะเปิดตัวดีมาก เพราะบทไม่ใหญ่จนกลบเนื้อเรื่อง แต่เด่นพอให้คนจำหน้า จำชื่อ และอยากตามต่อว่าผลงานต่อไปจะไปทางไหน ใครที่อยากติดตามเพิ่มเติม แหล่งข่าวระบุว่าอินสตาแกรมของเขาคือ @ttar

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ภาพจาก : @_ttar_
ภาพจาก : @_ttar_

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 11:29 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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