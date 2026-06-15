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ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 สัปดาห์ที่ 2 ทีมชาติไทย เช็กเวลาแข่งขัน
โปรแกรม VNL 2026 วอลเลย์บอลหญิงไทย สัปดาห์ที่ 2 แข่งขัน 17-21 มิ.ย. 69 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก พร้อมช่องทางถ่ายทอดสด
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-21 มิ.ย. 2569 ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามแข่งขันทั้งหมด 4 นัด ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร โดยโปรแกรมการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
โปรแกรมการแข่งขัน VNL 2026
- วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. : ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติยูเครน
- วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. : ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติบัลแกเรีย
- วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. : ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติแคนาดา
- วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. : ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเนเธอร์แลนด์
แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยติดขอบจอ ผ่านการถ่ายทอดสดการแข่งขันของทีมชาติไทยและคู่อื่น ๆ ตลอดทัวร์นาเมนต์ผ่านทางโทรทัศน์ช่อง MONOMAX SPORTS หมายเลข 29 และ MONOMAX
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