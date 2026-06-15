วิจัยเผย คนเสียซิงเร็ว ร่างกายทรุดโทรมง่าย เมื่ออายุแก่ขึ้น
อายุตอน “เสียซิง” อาจบอกอนาคตวัยเกษียณ? ผลวิจัยเผยคนมีเซ็กซ์ครั้งแรกเร็ว เสี่ยงร่างกายทรุดโทรมง่ายเมื่ออายุมากขึ้น ย้ำไม่ใช่อันดับหนึ่งที่ชี้ชะตาชีวิต แต่สะท้อนถึงการดูแลสุขภาวะที่ต้องเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆ
เรื่องของ “ครั้งแรก” หรือการสูญเสียความบริสุทธิ์ เป็นประสบการณ์ชีวิตที่แต่ละคนเจอในช่วงอายุที่แตกต่างกันไป บางคนเริ่มตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น ขณะที่บางคนเลือกที่จะรอจนเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่มีใครควรไปตัดสิน
ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) ระบุว่า อายุเฉลี่ยที่ชาวอเมริกันมีเซ็กซ์ครั้งแรกจะอยู่ที่ประมาณ 17 ปี มีหนุ่มสาวอายุระหว่าง 20-24 ปี เพียงแค่ 12-14% เท่านั้นที่ยังไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ และเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายอายุ 20 ปี ตัวเลขคนบริสุทธิ์จะเหลืออยู่เพียง 5% เท่านั้น
ขณะที่ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เก็บสถิติว่าวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลงเรื่อยๆ จากอายุ 18 ถึง 19 ปี เมื่อปี 2539 ลดลงมาเป็นอายุ 15 ถึง 16 ปี เมื่อปี 2552
ล่าสุด ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซานตง (Shandong University) ประเทศจีน ได้ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ช่วงอายุในการมีเซ็กซ์ครั้งแรกอาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของร่างกายและการใช้ชีวิตในช่วงวัยชราอย่างคาดไม่ถึง
ทีมนักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลพันธุกรรมของประชากรในสหราชอาณาจักรจำนวนมากถึง 400,000 คน เพื่อมองหาเครื่องหมายทางดีเอ็นเอ ที่เชื่อมโยงกับอายุในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
ผลลัพธ์ที่ได้ พบว่ากลุ่มคนที่เริ่มต้นมีเซ็กซ์ตั้งแต่อายุยังน้อย มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาในกระบวนการแก่ตัวของร่างกายมากกว่า ทั้งในเรื่องของความอ่อนแอทางร่างกายที่สูงกว่า อายุขัยสั้นกว่ากลุ่มอื่น
ไคเซียน หวัง (Kaixian Wang) หัวหน้าทีมวิจัยระบุว่า ดัชนีความอ่อนแอของร่างกาย ความรู้สึกหดหู่เป็นทุกข์ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และโรคสมาธิสั้น (ADHD) ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทเด่นชัดในกลุ่มนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ช่วงเวลาของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอาจเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแก่ชราผ่านกลไกหลายด้าน ทั้งทางจิตวิทยา พฤติกรรม และการเกิดโรคต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยเน้นย้ำว่าพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวกำหนดสุขภาพในอนาคตทั้งหมด แต่มันเป็นตัวชี้วัดที่ทำให้เห็นว่า ประสบการณ์ในช่วงต้นของชีวิตอาจเข้ามาพัวพันกับปัญหาสุขภาพจิต ความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง และความเสื่อมถอยของร่างกายเมื่อเวลาผ่านไป
ด้าน หลง ซัน (Long Sun) อีกหนึ่งนักวิจัยที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ กล่าวเสริมว่า การป้องกันและการเข้าไปดูแลสุขภาวะตั้งแต่เนิ่นๆ ตลอดช่วงชีวิต จะช่วยลดความเสียเปรียบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซ้ำยังช่วยส่งเสริมให้ผู้คนมีการแก่ตัวอย่างมีคุณภาพ
การค้นพบนี้จึงช่วยยืนยันถึงคุณค่าของการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงการสนับสนุนเยียวยาวิศวกรรมวัยรุ่นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
แม้ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์จะยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงความเชื่อมโยงระหว่างอายุที่เสียซิงกับการแก่ตัวของร่างกาย แต่ก็ได้ตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่า น่าจะมาจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้สารเสพติด รวมถึงปัญหาสุขภาพกายที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่เร็วขึ้น ระทบโดยตรงต่ออายุขัย ความเปราะบางของร่างกายเมื่อยามแก่ชรานั่นเอง
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