กรณ์-ศรีริต้า ทำบุญใหญ่ แจกอาหาร 1,000 กล่อง แด่ผู้มาถวายความอาลัย
กรณ์ ณรงค์เดช และ ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช เดินทางไปยังศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ก่อนร่วมแจกอาหารแก่ประชาชนที่มาถวายความอาลัย
กรณ์ ณรงค์เดช และ ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช ร่วมทำหน้าที่จิตอาสา แจกอาหารจำนวน 1,000 กล่องให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายความอาลัย ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569
ทั้งคู่เดินทางไปยังศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อร่วมลงนามถวายความอาลัย และถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
หลังเสร็จสิ้นการถวายสักการะ กรณ์และศรีริต้าได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ด้วยการแจกจ่ายอาหารกล่องให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาร่วมถวายความอาลัย
บรรยากาศบริเวณจุดแจกอาหารมีประชาชนทยอยเข้ารับอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในลักษณะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและดูแลประชาชนที่ต้องใช้เวลาเดินทางมายังพื้นที่พระบรมมหาราชวัง
ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช ถือเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์หลายครั้ง ขณะที่กรณ์ ณรงค์เดช ก็ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมเคียงข้างครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ทั้งสองคนเลือกใช้เวลาร่วมกันในฐานะจิตอาสา ท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย
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การแจกอาหารจำนวน 1,000 กล่องครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งภาพของการดูแลกันในช่วงเวลาสำคัญของประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมายังพระบรมมหาราชวังด้วยความตั้งใจเดียวกัน
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