บันเทิง

กรณ์-ศรีริต้า ทำบุญใหญ่ แจกอาหาร 1,000 กล่อง แด่ผู้มาถวายความอาลัย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 10:57 น.
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ภาพจาก : IG/kornnarongdej

กรณ์ ณรงค์เดช และ ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช เดินทางไปยังศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ก่อนร่วมแจกอาหารแก่ประชาชนที่มาถวายความอาลัย

กรณ์ ณรงค์เดช และ ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช ร่วมทำหน้าที่จิตอาสา แจกอาหารจำนวน 1,000 กล่องให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายความอาลัย ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569

ทั้งคู่เดินทางไปยังศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อร่วมลงนามถวายความอาลัย และถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กรณ์ ณรงค์เดช และ ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช เดินทางไปยังศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
ภาพจาก : IG/kornnarongdej

หลังเสร็จสิ้นการถวายสักการะ กรณ์และศรีริต้าได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ด้วยการแจกจ่ายอาหารกล่องให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาร่วมถวายความอาลัย

บรรยากาศบริเวณจุดแจกอาหารมีประชาชนทยอยเข้ารับอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในลักษณะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและดูแลประชาชนที่ต้องใช้เวลาเดินทางมายังพื้นที่พระบรมมหาราชวัง

ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช ถือเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์หลายครั้ง ขณะที่กรณ์ ณรงค์เดช ก็ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมเคียงข้างครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ทั้งสองคนเลือกใช้เวลาร่วมกันในฐานะจิตอาสา ท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย

 

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การแจกอาหารจำนวน 1,000 กล่องครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งภาพของการดูแลกันในช่วงเวลาสำคัญของประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมายังพระบรมมหาราชวังด้วยความตั้งใจเดียวกัน

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ภาพจาก : IG/kornnarongdej
ภาพจาก : IG/kornnarongdej
ภาพจาก : IG/kornnarongdej

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 10:57 น.
71
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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