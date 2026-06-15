เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ เหตุ ตชด. รัวปืนใส่วินดับ ตำรวจสั่งค้านประกันตัว
เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ เหตุ ตชด. รัวปืนใส่วินดับ ทำให้ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตขยับเพิ่มเป็น 2 ศพ ด้านตำรวจสั่งค้านประกันตัว เกรงว่าจะหลบหนี
จากกรณี นายนำทัพ สิบตำรวจตรี สังกัดตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ก่อเหตุรัวยิงกลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง หน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 38 จนเป็นเหตุให้ นายภูริต อายุ 37 ปี เสียชีวิตและนายนายชรินทร์ อายุ 48 ปีที่เสียชีวิตในเวลาต่อมา รวมแล้วเสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 1 รายนั้น
ล่าสุด พนักงานสอบสวนได้นำตัว ส.ต.ต.นำทัพ ไปขออำนาจศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ฝากขังในช่วงบ่ายวันนี้ (15 มิ.ย. 69) โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, พยายามฆ่าผู้อื่น และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร”
พร้อมคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีอัตราโทษสูง และเกรงว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ต้องหาอาจหลบหนี
ขณะที่ทางครอบครัวผู้ตายได้เดินทางเข้าแจ้งความกรณีถูกข่มขู่ไว้เป็นหลักฐานแล้ว ขณะที่ร่างของนายชรินทร์จะถูกนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดปุณณที ศาลา 1 ต่อไป
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