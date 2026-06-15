ข่าว

อัปเดตสิทธิ “บัตรทอง” เพิ่มงบครอบคลุม แพทย์แผนไทย ฝังเข็ม ฟื้นฟูแม่หลังคลอด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 10:29 น.
67
อัปเดตสิทธิ "บัตรทอง" เพิ่มงบครอบคลุม แพทย์แผนไทย ฝังเข็ม ฟื้นฟูแม่หลังคลอด

รัฐบาล อัปเดตสิทธิ “บัตรทอง” เพิ่มงบครอบคลุม แพทย์แผนไทย นวด-สมุนไพร-ฟื้นฟูแม่หลังคลอด รวมแพทย์ทางเลือก

15 มิ.ย. 2569 น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งดูแลประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) ให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดสรรงบประมาณรองรับ โดยในปีงบประมาณ 2569 มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จาก 31.9 บาทต่อประชากร เป็น 63.24 บาทต่อประชากร

น.ส.พลอยทะเล กล่าวว่า ปัจจุบันการให้บริการการแพทย์แผนไทยในระบบบัตรทอง เป็นไปตาม “ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2568” ซึ่งกำหนดสิทธิประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐาน

ทั้งนี้ ในส่วนบริการการแพทย์แผนไทย ครอบคลุมบริการนวดไทย บริการประคบ บริการนวดและประคบ บริการอบสมุนไพร บริการพอกเข่า การฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด และการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ขณะที่บริการการแพทย์ทางเลือก ครอบคลุมบริการฝังเข็ม หรือฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

นอกจากนี้ภายใต้สิทธิประโยชน์ยังมีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด ซึ่งจะให้บริการตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของร่างกายมารดาหลังคลอด ลดอาการอ่อนล้า และช่วยให้กลับมามีสุขภาวะที่สมบูรณ์ได้เร็วขึ้น

“บริการแพทย์แผนไทยภายใต้ระบบบัตรทอง ไม่ใช่เพียงการเพิ่มทางเลือกในการรักษา แต่เป็นการผสานภูมิปัญญาไทยเข้ากับระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา การฟื้นฟู และการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม

ทั้งผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ประสงค์เข้ารับบริการ สามารถติดต่อหน่วยบริการประจำตามสิทธิ หรือหน่วยบริการในระบบ สปสช. ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อรับการประเมินและเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไป

โดยในปีงบประมาณ 2568 มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน 4.05 ล้านครั้ง ส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติ และอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการ มีจำนวนรับบริการ 13.20 ล้านครั้ง” น.ส.พลอยทะเล กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

เปิดวาร์ป โฟล์ค ณัฐกรณ์ ชูแสง ไมค์ทองคำ น้องชาย ฟอร์ม เดินตามรอยเส้นทางดนตรีลูกทุ่ง

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกชายมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ถูกพิพากษาจำคุก 4 ปี ผิดคดีข่มขืน 2 กระทง

9 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 มิ.ย. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 มิ.ย. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

17 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ฟอร์ม ชลพิพรรธน์ ไมค์ทองคำ บันเทิง

เปิดประวัติ ฟอร์ม ชลพิพรรธน์ แชมป์ ไมค์ทองคำ หล่อระดับพระเอก

22 นาที ที่แล้ว
ฟารีดา แจงกลาง โหนกระแส ปมแชตส่งภาพที่ตรวจครรภ์ซ้ำ อ้างบุคคลที่ 3 สั่งให้ทำ บันเทิง

ฟารีดา แจงกลาง โหนกระแส ปมแชตส่งภาพที่ตรวจครรภ์ซ้ำ อ้างบุคคลที่ 3 สั่งให้ทำ

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นักเรียนโรงเรียนมัธยมย่านหนองจอก จบชีวิตตัวเอง กระโดดลงมาจากชั้น 3

43 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ รองผู้ว่าฯ กุ้ง ธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ รองผู้ว่าฯ กุ้ง ธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

54 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร 16 มิ.ย. 69 เปิดโพยใบชมพู 10 อันดับเลขขายดีเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ดแม่จำเนียร 16 มิ.ย. 69 วิเคราะห์ใบชมพู 10 อันดับ เลขขายดีเกลี้ยงแผง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กอ.รมน. แถลงวอนประชาชนหยุดแชร์ภาพ AI ในหลวง-พระราชินี เตือนผิดกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“สไปเดอร์แมนแห่งเยเมน” เสียชีวิต หลังพลัดตกปล่องภูเขาไฟสูง 120 เมตร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” วอนอย่าเรียกบัตรสวัสดิการ์ดรัฐว่าบัตรคนจน ด้อยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &#039;เนอู&#039; ทนายปีศาจ ตัวจริงคือ &#039;บีม พรรณธิดา ดาราสาวไทยตีบทแรงงานแตก บันเทิง

เปิดวาร์ป ‘เนอู’ ทนายปีศาจ ตัวจริงคือ ‘บีม พรรณธิดา ดาราสาวไทยตีบทแรงงานแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน เตรียมบินรัสเซีย ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย 17-18 มิ.ย.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงทักทาย พล.อ.ประยุทธ์ ประทานกำลังใจ ข่าวในพระราชสำนัก

ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงทักทาย พล.อ.ประยุทธ์ ประทานกำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรูโด” ตอบชาวเน็ต หลังถูกวิจารณ์หักหลังประเทศ ไม่ไปดูเกมบอลโลกทีมชาติแคนาดา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกแฟนข่าว! &quot;เจาะลึกทั่วไทย&quot; ปิดตำนาน ยุติออกอากาศช่อง 9 สิ้นเดือนนี้ บันเทิง

ช็อกแฟนข่าว! “เจาะลึกทั่วไทย” ปิดตำนาน ยุติออกอากาศช่อง 9 สิ้นเดือนนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน นัด 20 มิ.ย. โชว์นโยบายเลือกตั้งผู้ว่า กทม. “ธนาธร-เท้ง” ร่วมแจม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ วอลเลย์บอลชายไทย 14 คน ลุยศึก AVC Men’s Cup 2026 ที่อินเดีย ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ วอลเลย์บอลชายไทย 14 คน ลุยศึก AVC Men’s Cup 2026 ที่อินเดีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครื่องบินเล็กตกดับ 2 ศพที่บราซิล รอดปาฏิหาริย์ 1 ราย เผยนาทีดิ่งใกล้สนามบอลหลังเทคออฟ ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเล็กตกดับ 2 ศพที่บราซิล รอดปาฏิหาริย์ 1 ราย เผยนาทีดิ่งใกล้สนามบอลหลังเทคออฟ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &#039;ต้า พรรษกร&#039; ผู้รับบท &#039;เซยะ&#039; ในซีรีส์ทนายปีศาจ ตีบทแตกแรงงานข้ามชาติ จนคนดูแห่ถามหา บันเทิง

เปิดวาร์ป ‘ต้า พรรษกร’ ผู้รับบท ‘เซยะ’ ในซีรีส์ทนายปีศาจ ตีบทแตกแรงงานข้ามชาติ จนคนดูแห่ถามหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรแกรม วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 สัปดาห์ที่ 2 ทีมชาติไทย เช็กเวลาแข่งขัน ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 สัปดาห์ที่ 2 ทีมชาติไทย เช็กเวลาแข่งขัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้มตัดกันเอง! “สส.ลิซ่า” เห็นต่าง “ภาวุธ” หลังสับ กทธ.รัฐสภา ไร้ประสิทธิภาพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

กรณ์-ศรีริต้า ทำบุญใหญ่ แจกอาหาร 1,000 กล่อง แด่ผู้มาถวายความอาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ เหตุ ตชด. รัวปืนใส่วินดับ ตำรวจสั่งค้านประกันตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตสิทธิ &quot;บัตรทอง&quot; เพิ่มงบครอบคลุม แพทย์แผนไทย ฝังเข็ม ฟื้นฟูแม่หลังคลอด ข่าว

อัปเดตสิทธิ “บัตรทอง” เพิ่มงบครอบคลุม แพทย์แผนไทย ฝังเข็ม ฟื้นฟูแม่หลังคลอด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 10:29 น.
67
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดวาร์ป โฟล์ค ณัฐกรณ์ ชูแสง ไมค์ทองคำ น้องชาย ฟอร์ม เดินตามรอยเส้นทางดนตรีลูกทุ่ง

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569

ลูกชายมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ถูกพิพากษาจำคุก 4 ปี ผิดคดีข่มขืน 2 กระทง

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 มิ.ย. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16 มิ.ย. 69 ส่องเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
ประวัติ ฟอร์ม ชลพิพรรธน์ ไมค์ทองคำ

เปิดประวัติ ฟอร์ม ชลพิพรรธน์ แชมป์ ไมค์ทองคำ หล่อระดับพระเอก

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
Back to top button