ข่าวต่างประเทศ

แผนเหี้ยมวัยเรียน! 2 นร.หญิงจีนลวงเพื่อนโยนทิ้งดาดฟ้า หวังจัดฉากฆ่าตัวตาย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 21:52 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 14:29 น.
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แผนเหี้ยมวัยเรียน! 2 นร.หญิงจีนลวงเพื่อนโยนทิ้งดาดฟ้า หวังจัดฉากฆ่าตัวตาย

โซเชียลแห่แชร์คลิปนาทีระทึก 2 นักเรียนหญิงในจีนพยายามผลักเพื่อนร่วมชั้นตกตึกเพื่ออำพรางคดี โชคดีครูสังเกตเห็นความผิดปกติและเข้าช่วยเหลือได้ทันเวลา ขณะนี้สังคมออนไลน์ตั้งคำถามถึงปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. 69 ที่ผ่านมา ผู้ใช้บัญชีชื่อ @Byron_Wan เผยแพร่คลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) แสดงภาพเหตุการณ์ระทึกภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศจีน นักเรียนหญิง 2 คนพยายามพานักเรียนคนหนึ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าและพยายามผลักลงมา หวังจัดฉากให้ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตาย โชคดีที่ครูสังเกตเห็นความผิดปกติและเข้าไปขัดขวางได้ทันเวลาก่อนเกิดเหตุร้าย

ปัจจุบันยังไม่มีสำนักข่าวหลักยืนยันเหตุการณ์อย่างเป็นทางการ และยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุ อายุของผู้เกี่ยวข้อง หรือสาเหตุที่แท้จริง

โซเชียลแห่แชร์คลิปนาทีระทึก 2 นักเรียนหญิงในจีนพยายามผลักเพื่อนร่วมชั้นตกตึกเพื่ออำพรางคดี
ภาพจาก : @Byron_Wan

เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาการกลั่นแกล้ง (Bullying) ในสถานศึกษา สอดคล้องกับปัญหาความรุนแรงที่ประเทศจีนเผชิญมาอย่างต่อเนื่อง ย้อนไปในปี 2568 เคยเกิดคดีรุมทำร้ายนักเรียนอายุ 14 ปี ในเมืองเจียงโหย มณฑลเสฉวน ครั้งนั้นประชาชนกว่า 1,000 คน รวมตัวประท้วงแสดงความไม่พอใจกับบทลงโทษผู้ก่อเหตุเยาวชนที่เบาเกินไป

หตุการณ์นี้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาการกลั่นแกล้ง (Bullying) ในสถานศึกษา สอดคล้องกับปัญหาความรุนแรงที่ประเทศจีนเผชิญมาอย่างต่อเนื่อง
ภาพจาก : @Byron_Wan

ทั้งนี้ ข้อมูลเหตุการณ์บนดาดฟ้ายังมาจากโซเชียลมีเดียเป็นหลัก ต้องรอการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 21:52 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 14:29 น.
52
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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