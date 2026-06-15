แผนเหี้ยมวัยเรียน! 2 นร.หญิงจีนลวงเพื่อนโยนทิ้งดาดฟ้า หวังจัดฉากฆ่าตัวตาย
โซเชียลแห่แชร์คลิปนาทีระทึก 2 นักเรียนหญิงในจีนพยายามผลักเพื่อนร่วมชั้นตกตึกเพื่ออำพรางคดี โชคดีครูสังเกตเห็นความผิดปกติและเข้าช่วยเหลือได้ทันเวลา ขณะนี้สังคมออนไลน์ตั้งคำถามถึงปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียน
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. 69 ที่ผ่านมา ผู้ใช้บัญชีชื่อ @Byron_Wan เผยแพร่คลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) แสดงภาพเหตุการณ์ระทึกภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศจีน นักเรียนหญิง 2 คนพยายามพานักเรียนคนหนึ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าและพยายามผลักลงมา หวังจัดฉากให้ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตาย โชคดีที่ครูสังเกตเห็นความผิดปกติและเข้าไปขัดขวางได้ทันเวลาก่อนเกิดเหตุร้าย
ปัจจุบันยังไม่มีสำนักข่าวหลักยืนยันเหตุการณ์อย่างเป็นทางการ และยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุ อายุของผู้เกี่ยวข้อง หรือสาเหตุที่แท้จริง
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาการกลั่นแกล้ง (Bullying) ในสถานศึกษา สอดคล้องกับปัญหาความรุนแรงที่ประเทศจีนเผชิญมาอย่างต่อเนื่อง ย้อนไปในปี 2568 เคยเกิดคดีรุมทำร้ายนักเรียนอายุ 14 ปี ในเมืองเจียงโหย มณฑลเสฉวน ครั้งนั้นประชาชนกว่า 1,000 คน รวมตัวประท้วงแสดงความไม่พอใจกับบทลงโทษผู้ก่อเหตุเยาวชนที่เบาเกินไป
ทั้งนี้ ข้อมูลเหตุการณ์บนดาดฟ้ายังมาจากโซเชียลมีเดียเป็นหลัก ต้องรอการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
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Two schoolgirls were caught trying to throw another girl off the roof in China… pic.twitter.com/2tDg5ZnHTF
— Byron Wan (@Byron_Wan) June 13, 2026
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