“โอลิเวอร์ ทรี” นักร้องดังเสียชีวิต เหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันกลางอากาศ ตาย 6 ศพ
โอลิเวอร์ ทรี นักร้องดังเสียชีวิต เหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันกลางอากาศ ตาย 6 ศพ ในนครรีโอเดอจาโร เจ้าหน้าที่เข้าสอบหาสาเหตุเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน สำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันกลางอากาศในนครรีโอเดอจาโร ประเทศบราซิล เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 6 ศพ
จากการตรวจสอบพบว่าหนึ่งมีผู้เสียชีวิตนั้นมีโอลิเวอร์ ทรี นักร้องชาวอเมริกันวัย 32 ปีอยู่บนเครื่องด้วย ซึ่งนายทรีอยู่ในระหว่างการทัวร์ขึ้นคอนเสิร์ตที่ประเทศบราซิล
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามี แกสปาร์ ดีอาซ หรือ แกสปี ยูทูบเบอร์ชาวอาร์เจนตินาวัย 23 ปี ยอดผู้ติดตาม 2.8 ล้าน อยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตด้วย
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อไป
สำหรับ โอลิเวอร์ ทรี มีเพลงดังอย่าง Life Goes On, Miss You และ Alien Boy โดยเขามีผู้ฟังเพลงของเขาบนแอป Spotify มากกว่า 11 ล้านครั้งต่อเดือน และเพลงดังที่สุดของเขามีคนเข้าฟังรวมสะสมแล้วกว่า 700 ล้านครั้ง
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