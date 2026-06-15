ปลาหมอคางดำ โผล่อ่างศิลา พบเพียบริมร้านอาหาร ระบาดน้ำกร่อยชายฝั่ง
ชาวเน็ตพบปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณอ่างศิลา เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 69 ปลาต่างถิ่นจากแอฟริกาที่อยู่รอดเก่งทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และชายฝั่งทะเล พร้อมเจาะลึกว่ากินได้ไหมและกฎหมายห้ามอะไรบ้าง
ผู้ใช้เฟซบุ๊กในกลุ่ม นี่ตัวอะไร โพสต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 ว่าพบปลาจำนวนมากบริเวณริมฝั่งแถวร้านอาหารย่านอ่างศิลา พร้อมถามว่าเป็นปลาอะไร ชาวเน็ตช่วยระบุได้ทันทีว่าคือ ปลาหมอคางดำ (Blackchin tilapia) ซึ่งเป็นปลาต่างถิ่นจากแอฟริกาที่ระบาดหนักในแหล่งน้ำไทย
ปลาหมอคางดำคืออะไร
ปลาหมอคางดำ หรือปลาหมอสีคางดำ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sarotherodon melanotheron ไม่ใช่ปลาหมอไทยพื้นบ้าน แต่เป็นปลากลุ่มปลาหมอสีที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา บริเวณคางและรอบหัวมักมีแต้มสีดำ แม้บางตัวอาจไม่มีก็ตาม
ลักษณะเด่นคือทนได้หลายสภาพน้ำ ตั้งแต่น้ำจืด น้ำกร่อย ไปจนถึงน้ำเค็มที่ความเค็มสูงถึง 45 ppt ตามข้อมูลจาก FishBase นอกจากนี้ยังอมไข่และเลี้ยงลูกในปาก ทำให้ลูกปลารอดสูงและขยายพันธุ์ได้เร็ว
ทำไมไทยถึงเป็นห่วง
ปลาหมอคางดำกินได้กว้างมาก ทั้งแพลงก์ตอน ลูกปลา ลูกหอย ซากสิ่งมีชีวิต และกุ้งทะเลหลายชนิด กรมประมงระบุว่าพบพฤติกรรมการกินกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งแชบ๊วยด้วย
เมื่อหลุดลงสู่ธรรมชาติ มันแย่งอาหารและพื้นที่จากปลาท้องถิ่น รวมถึงกินสัตว์น้ำวัยอ่อน กระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและอาชีพประมงในพื้นที่น้ำกร่อย ปากแม่น้ำ บ่อกุ้ง และคลองเชื่อมทะเล
กินได้ไหม ผิดกฎหมายไหม
กินได้ หากจับมาแล้วทำให้ตายและปรุงสุกตามปกติ แต่มีข้อห้ามที่ต้องรู้ตามประกาศของหน่วยงานประมง ดังนี้
- ห้ามครอบครองปลาหมอคางดำทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต นอกพื้นที่การแพร่ระบาด
- ห้ามปล่อยคืนแหล่งน้ำ ไม่ว่ากรณีใด
- ห้ามเคลื่อนย้ายแบบมีชีวิต ยกเว้นกรณีแช่เย็น แช่แข็ง หรือแปรรูปเบื้องต้นในภาชนะมิดชิด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รมว.เกษตร ยืนยันควบคุมได้หลังพบ “ปลาหมอคางดำ” ในพัทยา ไม่กระทบระบบนิเวศ
- เจ้าหน้าที่เข้าสอบ หลังเจอปลาหมอคางดำในทะเลพัทยา วอนประชาชนช่วยจับ
- สส.ณัฐชา อภิปรายเดือด ปลาหมอคางดำ นายกฯ ไม่แก้ เหตุสัมพันธ์แน่น “บ.ยักษ์”
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ กรมประมง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: