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ปลาหมอคางดำ โผล่อ่างศิลา พบเพียบริมร้านอาหาร ระบาดน้ำกร่อยชายฝั่ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 10:11 น.
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ปลาหมอคางดำ โผล่อ่างศิลา พบเพียบริมร้านอาหาร ระบาดน้ำกร่อยชายฝั่ง
ภาพจาก : นี่ตัวอะไร

ชาวเน็ตพบปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณอ่างศิลา เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 69 ปลาต่างถิ่นจากแอฟริกาที่อยู่รอดเก่งทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และชายฝั่งทะเล พร้อมเจาะลึกว่ากินได้ไหมและกฎหมายห้ามอะไรบ้าง

ผู้ใช้เฟซบุ๊กในกลุ่ม นี่ตัวอะไร โพสต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 ว่าพบปลาจำนวนมากบริเวณริมฝั่งแถวร้านอาหารย่านอ่างศิลา พร้อมถามว่าเป็นปลาอะไร ชาวเน็ตช่วยระบุได้ทันทีว่าคือ ปลาหมอคางดำ (Blackchin tilapia) ซึ่งเป็นปลาต่างถิ่นจากแอฟริกาที่ระบาดหนักในแหล่งน้ำไทย

ปลาหมอคางดำคืออะไร

ปลาหมอคางดำ หรือปลาหมอสีคางดำ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sarotherodon melanotheron ไม่ใช่ปลาหมอไทยพื้นบ้าน แต่เป็นปลากลุ่มปลาหมอสีที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา บริเวณคางและรอบหัวมักมีแต้มสีดำ แม้บางตัวอาจไม่มีก็ตาม

ใช้เฟซบุ๊กในกลุ่ม "นี่ตัวอะไร" โพสต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569
ภาพจาก : นี่ตัวอะไร

ลักษณะเด่นคือทนได้หลายสภาพน้ำ ตั้งแต่น้ำจืด น้ำกร่อย ไปจนถึงน้ำเค็มที่ความเค็มสูงถึง 45 ppt ตามข้อมูลจาก FishBase นอกจากนี้ยังอมไข่และเลี้ยงลูกในปาก ทำให้ลูกปลารอดสูงและขยายพันธุ์ได้เร็ว

ทำไมไทยถึงเป็นห่วง

ปลาหมอคางดำกินได้กว้างมาก ทั้งแพลงก์ตอน ลูกปลา ลูกหอย ซากสิ่งมีชีวิต และกุ้งทะเลหลายชนิด กรมประมงระบุว่าพบพฤติกรรมการกินกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งแชบ๊วยด้วย

เมื่อหลุดลงสู่ธรรมชาติ มันแย่งอาหารและพื้นที่จากปลาท้องถิ่น รวมถึงกินสัตว์น้ำวัยอ่อน กระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและอาชีพประมงในพื้นที่น้ำกร่อย ปากแม่น้ำ บ่อกุ้ง และคลองเชื่อมทะเล

ปลาหมอคางดำกินได้กว้างมาก ทั้งแพลงก์ตอน ลูกปลา ลูกหอย ซากสิ่งมีชีวิต และกุ้งทะเลหลายชนิด
ภาพจาก : นี่ตัวอะไร

กินได้ไหม ผิดกฎหมายไหม

กินได้ หากจับมาแล้วทำให้ตายและปรุงสุกตามปกติ แต่มีข้อห้ามที่ต้องรู้ตามประกาศของหน่วยงานประมง ดังนี้

  • ห้ามครอบครองปลาหมอคางดำทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต นอกพื้นที่การแพร่ระบาด
  • ห้ามปล่อยคืนแหล่งน้ำ ไม่ว่ากรณีใด
  • ห้ามเคลื่อนย้ายแบบมีชีวิต ยกเว้นกรณีแช่เย็น แช่แข็ง หรือแปรรูปเบื้องต้นในภาชนะมิดชิด

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รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ กรมประมง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 10:11 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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