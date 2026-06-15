“ลิซ่า” โพสต์ IG เปิดใจ หลังร่วมโชว์พิธีเปิดบอลโลก 2026 ที่สหรัฐฯ
ลิซ่า BLACKPINK โพสต์ IG เปิดใจ หลังร่วมโชว์พิธีเปิดบอลโลก 2026 ที่สหรัฐอเมริกา สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการบันเทิงประเทศไทย
ลิซ่า ลลิษามโนบาล แห่งวง BLACKPINK ศิลปินคนดังสัญชาติไทยได้โพสต์ข้อความอินสตาแกรม หลังขึ้นแสดงพิธีเปิดที่ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนเกมระหว่างสหรัฐอเมริกาและปารากวัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเกมนั้นจบลงด้วยสหรัฐฯถล่มปากราวัยไป 4-1
ซึ่งภายหลังการแสดง ลิซ่า ได้โพสต์ IG เขียนข้อความว่า “GOALS! รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนร่วมบนเวที ขออวยพรให้ผู้เล่นทุกคนโชคดี แข็งแรงและสนุกไปกับการเดินทางครั้งนี้”
สำหรับการแสดงในพิธีเปิดครั้งนี้ลิซ่าได้ร่วมแท็กทีมกับศิลปินระดับโลกอย่าง “อนิตต้า” (Anitta) และ “เรมา” (Rema) ในเพลง GOALS ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงฟุตบอลโลก 2026
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ถ่ายทอดสดพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ลิซ่า ขึ้นแสดง
- แปลเพลง Goals ฟุตบอลโลก LISA, Anitta, Rema เนื้อเพลงไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: