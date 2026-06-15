การเงินเศรษฐกิจ

เริ่มแล้ววันนี้! ไทยช่วยไทย พลัส ใช้สิทธิสั่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่ ผ่าน 4 แอปดัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 10:00 น.
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เริ่มแล้ววันนี้! ไทยช่วยไทย พลัส ใช้สิทธิสั่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่ ผ่าน 4 แอปดัง

เริ่มแล้ววันนี้! ไทยช่วยไทย พลัส ใช้สิทธิสั่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่ ผ่าน 4 แอปดัง ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 30 ก.ย. 69 เวลา 06.00 – 21.00 น.

15 มิ.ย. 2569 วันนี้เป็นวันแรกที่ประชาชนเริ่มใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย พลัส ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี รัฐบาลเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสั่งอาหารและเครื่องดื่มได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น. ของทุกวัน ปัจจุบันมีร้านอาหารลงทะเบียนและเชื่อมระบบสำเร็จพร้อมให้บริการแล้วจำนวน 88,198 ร้านค้า

การใช้งานสิทธิไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อและชำระเงินร่วมกับแอปพลิเคชันเป๋าตังดังต่อไปนี้

  • เปิดแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี กดเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40
  • ระบบเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชันเป๋าตังอัตโนมัติ กดยืนยันการผูกบัญชีและยินยอมเข้าถึงสิทธิ
  • ค้นหาร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์โครงการ เลือกเมนูอาหารหรือเครื่องดื่มลงตะกร้า
  • กดสั่งซื้อ ระบบคำนวณสัดส่วนรัฐช่วยจ่าย 60% และผู้ใช้จ่ายเอง 40%
  • ผู้ใช้สิทธิต้องเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อกดชำระเงินภายใน 5-10 นาที เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์

โครงการไทยช่วยไทย พลัส สนับสนุนเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น ผู้ใช้สิทธิต้องชำระค่าบริการจัดส่งเต็มจำนวนตามอัตราที่แอปพลิเคชันกำหนดไว้

ประชาชนสามารถใช้สิทธิผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรีได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2569 แพลตฟอร์มสั่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการมี 4 ราย ได้แก่ ShopeeFood, LINE MAN, GrabFood และ Robinhood

รายชื่อแอปพลิเคชัน ฟู้ดเดลิเวอรี ไทยช่วยไทยพลัส
ไทยช่วยไทย พลัส

ผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ข้อมูลถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2569 มีผู้ได้รับสิทธิรวม 26,040,623 คน ร้านค้าลงทะเบียน 1,044,682 ร้านค้า ยอดใช้จ่ายสะสม 29,772.15 ล้านบาท ผู้ใช้สิทธิสำเร็จ 24,852,342 คน และมีผู้ใช้สิทธิครบวงเงิน 1,000 บาท จำนวน 2,656,376 คน

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54
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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