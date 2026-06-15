สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วนก่อนตับไตพัง หมอโอ๊ค เตือนภัยอาหารเสริม ซื้อกินมั่วเสี่ยงโรคร้าย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 09:26 น.
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เช็กด่วนก่อนตับไตพัง หมอโอ๊ค เตือนภัยอาหารเสริม ซื้อกินเองเสี่ยงโรคร้าย

เปิดลิสต์วิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กินผิดวิธี เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก ไตวาย ตับอักเสบ พร้อมวิธีบำรุงร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติที่ปลอดภัยกว่า

สายรักสุขภาพที่ชอบช้อปปิ้งอาหารเสริมมากองเต็มบ้านต้องหยุดฟังทางนี้ นพ.ศุภฤกษ์ วิจารณาญาณ หรือหมอโอ๊ค จากเพจ DoctorSixpack ออกมาแชร์คลิปเตือนใจสายเฮลตี้เรื่องการเลือกกินวิตามินและอาหารเสริมผิดๆ ที่นอกจากจะไม่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นแล้ว ยังอาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตก ตับอักเสบ ไตวาย หรือเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งได้เลยทีเดียว

วิตามินเอ

ห้ามซื้อมากินเองเด็ดขาดหากไม่มีแพทย์สั่ง โดยเฉพาะผู้หญิงตั้งครรภ์ถือเป็นข้อห้ามรุนแรง นอกจากนี้ยังมีผลวิจัยชี้ชัดว่า คนที่มีประวัติสูบบุหรี่แล้วกินวิตามินเอเสริมเข้าไป จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอด วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการกินผักผลไม้สีส้ม เหลือง และแดงจากธรรมชาติ เช่น แครอท ฟักทอง มะละกอ มันหวาน มะเขือเทศ หรือพริกหยวกสีแดง

วิตามินอี

หลายคนกินเพราะหวังผลเรื่องการป้องกันโรค แต่จริงๆ แล้ววิตามินอีมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นโรคตับอักเสบรุนแรง เรื้อรัง หรือคนที่เป็นโรคตับแข็งเท่านั้น คนทั่วไปที่กินวิตามินอีติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป มีผลวิจัยเตือนว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงเรื่องเส้นเลือดในสมองแตก แม้จะช่วยลดความเสี่ยงเส้นเลือดสมองตีบได้ก็ตาม

อาหารเสริมครอบจักรวาล ลดเบาหวาน ความดัน ไขมัน

อย่าหลงกลโฆษณาชวนเชื่อที่อ้างว่ากินสิ่งนี้แล้วรักษาได้ทุกโรค การฝากความหวังไว้กับอาหารเสริมอย่างเดียวโดยไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ยังคงกินอาหารเหมือนเดิมและไม่ออกกำลังกาย นอกจากจะเสียเงินฟรีแล้วยังไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ทางที่ดีควรเน้นกินอาหารจากธรรมชาติให้ครบถ้วนก่อนเป็นอันดับแรก

อาหารเสริมผิวขาวเร่งด่วนภายใน 7 วัน

ผลิตภัณฑ์ที่เคลมว่ากินแล้วผิวขาวกระจ่างใสทันตาเห็น ถือเป็นสิ่งที่อันตรายมาก เพราะเบื้องหลังอาจมีการลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ ใส่กลูต้าไธโอนเกินขนาด หรือใส่สารหนู ซึ่งในอดีตเคยถูกนำมาใช้เป็นยาช่วยให้ผิวขาวในยุโรป ทว่าการรับสารเหล่านี้เข้าไปในร่างกายระยะยาวจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกและเกิดภาวะไตวายฉับพลัน

สังกะสี (Zinc) โดสสูง

ปริมาณสังกะสีที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันคือไม่เกิน 30 มิลลิกรัม หากกินโดสสูงเกินไปจะเข้าไปขัดขวางและลดการดูดซึมของทองแดงในร่างกาย จนทำให้เกิดภาวะสังกะสีเกิน ส่งผลให้มีอาการคลื่นไส้และอาเจียน แนะนำให้เลือกกินจากแหล่งธรรมชาติที่ปลอดภัย เช่น หอยนางรมปรุงสุก เนื้อแดง ถั่วเมล็ดอ่อน ถั่วห้าสี ถั่วเหลือง และผักใบเขียว

แคลเซียมคาร์บอเนต

นี่คืออาหารเสริมบำรุงกระดูกที่หมอโอ๊คประกาศชัดว่าไม่กินเองและไม่ให้แม่กินเด็ดขาด เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่าแคลเซียมคาร์บอเนตไม่ได้ช่วยลดอุบัติการณ์การล้ม กระดูกหัก กระดูกบาง หรือกระดูกพรุนเลย มิหนำซ้ำยังเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดหินปูนตกค้างในหลอดเลือด หากต้องการเสริมแคลเซียม ควรเลือกแคลเซียมจากสาหร่ายธรรมชาติ หรือกินผักใบเขียวและปลาเล็กปลาน้อย

ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์หรือดีท็อกซ์แก้ท้องผูก

ใครที่ซื้อไฟเบอร์หรืออาหารเสริมดีท็อกซ์ลำไส้มากินแล้วมีอาการปวดบิดท้องอย่างรุนแรงจนต้องวิ่งเข้าห้องน้ำ ขอให้หยุดกินทันที เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอาจผสมสารขับถ่ายเข้มข้น ส่งผลให้ลำไส้เกิดอาการชาและไม่สามารถขับถ่ายเองได้ตามธรรมชาติในระยะยาว

สมุนไพรดองแอลกอฮอล์

หลีกเลี่ยงยาดองเถื่อนหรือสมุนไพรแปลกๆ ที่ไม่ได้จ่ายโดยแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนจีนอย่างถูกต้อง เพราะสารที่นำมาใช้ดองมักเป็นสารประเภทเดียวกับสารต้านการแข็งตัวของน้ำในเครื่องยนต์ ซึ่งเคยมีกรณีข่าวชาวบ้านซื้อมากินแล้วเกิดภาวะไตวายฉับพลันจนถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้ว

ก่อนจะเลือกซื้ออาหารเสริมตัวไหนมาบำรุงร่างกาย ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการตลาดที่อาจทำลายสุขภาพโดยไม่รู้ตัว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 09:26 น.
57
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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