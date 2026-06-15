ข่าว

สุดเศร้า! โรงเรียนเอกชนดัง อาลัยการจากไป หลังนักเรียนหญิง 2 ราย วัย 14 ปี ดับสลด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 09:27 น.
57
สุดเศร้า! โรงเรียนเอกชนดัง อาลัยการจากไป หลังนักเรียนหญิง 2 ราย วัย 14 ปี ดับสลด

โรงเรียนเอกชนดัง โพสต์ข้อความอาลัย สองนักเรียนหญิงวัย 14 ปี เสียชีวิตกะทันหัน พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสีย

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จ.ชลบุรี โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ “น้องข้าวหอม” และ “น้องเฟียส” โดยระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนักเรียนทั้งสอง นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สร้างความโศกเศร้าแก่ครอบครัว เพื่อนนักเรียน คณะครู และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ขอร่วมส่งความอาลัยด้วยความเศร้าอย่างสุดซึ้ง พร้อมขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวและผู้เป็นที่รักของน้องทั้งสอง ให้ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ไปได้ด้วยความเข้มแข็งและกำลังใจจากพวกเราทุกคน

ขอให้น้องทั้งสองไปสู่ภพภูมิอันสงบ และขอให้รอยยิ้ม ความน่ารัก และความทรงจำอันงดงามของน้องทั้งสอง ยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไป ด้วยรักและอาลัยยิ่ง”

โรงเรียนเอกชน จ.ชลบุรี โพสต์แสดงความเสียใจ

โพสต์ดังกล่าว สืบเนื่องจากเหตุการณ์ “น้องข้าวหอม” และ “น้องเฟียส” วัย 14 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำบริเวณสระว่ายน้ำของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนได้เล่นน้ำบริเวณวระน้ำดังกล่าว ต่อมาหนึ่งในสองคน มีลักษณะคล้ายจมน้ำ โดยอีกคนนึงพยายามเข้าช่วย จากนั้นก็จมน้ำหายไปทั้งคู่ ชาวบ้านได้พยายามเข้าช่วยเหลือ แต่ท้ายที่สุดไม่สามารถช่วยเหลือได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“โอลิเวอร์ ทรี” นักร้องดังเสียชีวิต เหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันกลางอากาศ ตาย 6 ศพ

17 วินาที ที่แล้ว
ปลาหมอคางดำ โผล่อ่างศิลา พบเพียบริมร้านอาหาร ระบาดน้ำกร่อยชายฝั่ง ข่าว

ปลาหมอคางดำ โผล่อ่างศิลา พบเพียบริมร้านอาหาร ระบาดน้ำกร่อยชายฝั่ง

13 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“ลิซ่า” โพสต์ IG เปิดใจ หลังร่วมโชว์พิธีเปิดบอลโลก 2026 ที่สหรัฐฯ

23 นาที ที่แล้ว
เริ่มแล้ววันนี้! ไทยช่วยไทย พลัส ใช้สิทธิสั่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่ ผ่าน 4 แอปดัง เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ววันนี้! ไทยช่วยไทย พลัส ใช้สิทธิสั่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่ ผ่าน 4 แอปดัง

24 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 มิ.ย. 69 ปล่อยเลขฟันธง วิ่งเด่น 9 มาแรง

43 นาที ที่แล้ว
สุดเศร้า! โรงเรียนเอกชนดัง อาลัยการจากไป หลังนักเรียนหญิง 2 ราย วัย 14 ปี ดับสลด ข่าว

สุดเศร้า! โรงเรียนเอกชนดัง อาลัยการจากไป หลังนักเรียนหญิง 2 ราย วัย 14 ปี ดับสลด

57 นาที ที่แล้ว
เช็กด่วนก่อนตับไตพัง หมอโอ๊ค เตือนภัยอาหารเสริม ซื้อกินเองเสี่ยงโรคร้าย สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วนก่อนตับไตพัง หมอโอ๊ค เตือนภัยอาหารเสริม ซื้อกินมั่วเสี่ยงโรคร้าย

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินโดดร่มตกในสหรัฐฯ หลังเทคออฟ นักบิน-ผู้โดยสารตาย 12 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทอง 15 มิ.ย. 69 ล่าสุด ประกาศครั้งที่ 1 ทองแท่งขายออก 66,600 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอตกไหว้สวย! หนุ่มเบนซ์หัวร้อน จอดแช่ไฟเขียวฉุนโดนบีบแตรใส่ ตร.ยึดรถส่งฟ้องศาล ข่าวอาชญากรรม

คอตกไหว้สวย! หนุ่มเบนซ์หัวร้อน จอดแช่ไฟเขียวฉุนเสียงแตร ตร.ยึดรถส่งฟ้องศาล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ช่างภาพ AP เผยภาพในหลวง-ราชินีทรงพระกรรแสง เป็น AI เจตนาทำเสียพระเกียรติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม ฟุตบอลโลก

ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจอตัวแล้ว 2 นักวิ่งหลงป่าเขาฉลาก หลังลองเปลี่ยนเส้นทาง ปลอดภัยแต่สภาพอิดโรย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“น้องมูยุน” เด็กน้อยที่ “พระองค์ภา” เคยทรงอุ้มในเรือนจำ เข้าถวายน้ำสรงพระศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวบราซิลร่วง 40 เมตร ดับสลด เล่นบันจี้จัมป์ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดเชือก (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไล่ออกแล้ว ประธานวิทยาลัยเม็กซิโก ทำท่าเหยียดผิวอินฟลูเกาหลีใต้ ในบอลโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แผ่นดินไหวเมียนมา 4.7 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ประกาศบรรลุข้อตกลงยุติสงครามอิหร่าน ส่องข้อตกลงเบื้องต้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอลโลก

ดูบอลสด เนเธอร์แลนด์ พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่มเอฟ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอลโลก

ดูบอลสด เยอรมนี พบ คูราเซา ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ ช่อง Monomax

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16/6/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16/6/69 ฟันเลขพระแม่ คัดเน้น ๆ โค้งสุดท้าย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาอุยกูร์โลกค้านโทษประหาร 2 ผู้ต้องหาคดีระเบิดราชประสงค์ ข่าวต่างประเทศ

สภาอุยกูร์โลก ประณามโทษประหารชีวิต 2 อุยกูร์ คดีระเบิดราชประสงค์ จี้นานาชาติกดดันไทย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บช.ตชด. แถลงด่วนกรณี ส.ต.อ. ก่อเหตุยิงวินรถจักรยานยนต์ ข่าว

ด่วน! สั่ง ส.ต.อ. ออกจากราชการไว้ก่อน หลังรัวยิง วิน จยย. ดับคาที่ ยันสอบสวนโปร่งใส

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็ก ป.3 ถือมีดพร้าไล่ฟันครูประจำชั้น ข่าว

คลิปช็อก! เด็ก ป.3 ถือมีดพร้าไล่ฟันครู วิ่งหนีเอาชีวิตรอด ฉุนถูกเตือน ทะเลาะกับเพื่อน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยาวิน จยย. ร่ำไห้อาการสามีโคม่า แฉปม ตชด. ปืนดุต่อราคาค่ารถ ข่าว

เมียวิน จยย. ร่ำไห้ สามีอาการวิกฤติ อ้าง ตชด. แจกของลับก่อนรัวยิง ยันไม่ได้รุมทำร้ายก่อน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 09:27 น.
57
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“โอลิเวอร์ ทรี” นักร้องดังเสียชีวิต เหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันกลางอากาศ ตาย 6 ศพ

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569

“ลิซ่า” โพสต์ IG เปิดใจ หลังร่วมโชว์พิธีเปิดบอลโลก 2026 ที่สหรัฐฯ

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
เริ่มแล้ววันนี้! ไทยช่วยไทย พลัส ใช้สิทธิสั่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่ ผ่าน 4 แอปดัง

เริ่มแล้ววันนี้! ไทยช่วยไทย พลัส ใช้สิทธิสั่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่ ผ่าน 4 แอปดัง

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 มิ.ย. 69 ปล่อยเลขฟันธง วิ่งเด่น 9 มาแรง

เผยแพร่: 15 มิถุนายน 2569
Back to top button