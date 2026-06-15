สุดเศร้า! โรงเรียนเอกชนดัง อาลัยการจากไป หลังนักเรียนหญิง 2 ราย วัย 14 ปี ดับสลด
โรงเรียนเอกชนดัง โพสต์ข้อความอาลัย สองนักเรียนหญิงวัย 14 ปี เสียชีวิตกะทันหัน พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสีย
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จ.ชลบุรี โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ “น้องข้าวหอม” และ “น้องเฟียส” โดยระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนักเรียนทั้งสอง นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สร้างความโศกเศร้าแก่ครอบครัว เพื่อนนักเรียน คณะครู และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ขอร่วมส่งความอาลัยด้วยความเศร้าอย่างสุดซึ้ง พร้อมขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวและผู้เป็นที่รักของน้องทั้งสอง ให้ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ไปได้ด้วยความเข้มแข็งและกำลังใจจากพวกเราทุกคน
ขอให้น้องทั้งสองไปสู่ภพภูมิอันสงบ และขอให้รอยยิ้ม ความน่ารัก และความทรงจำอันงดงามของน้องทั้งสอง ยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไป ด้วยรักและอาลัยยิ่ง”
โพสต์ดังกล่าว สืบเนื่องจากเหตุการณ์ “น้องข้าวหอม” และ “น้องเฟียส” วัย 14 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำบริเวณสระว่ายน้ำของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนได้เล่นน้ำบริเวณวระน้ำดังกล่าว ต่อมาหนึ่งในสองคน มีลักษณะคล้ายจมน้ำ โดยอีกคนนึงพยายามเข้าช่วย จากนั้นก็จมน้ำหายไปทั้งคู่ ชาวบ้านได้พยายามเข้าช่วยเหลือ แต่ท้ายที่สุดไม่สามารถช่วยเหลือได้
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