เครื่องบินโดดร่มตกในสหรัฐฯ หลังเทคออฟ นักบิน-ผู้โดยสารตาย 12 ศพ
เครื่องบินโดดร่มตกในสหรัฐฯ หลังเทคออฟ นักบิน-ผู้โดยสารตาย 12 ศพ สันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าเครื่องบินสูญเสียเครื่องยนต์
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน สำนักข่าว CNN รายงานเหตุเครื่องบินเล็กตกหลังเทคออฟออกจากท่าอากาศยานบัตเลอร์เมโมเรียล ในรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีนักบินและผู้โดยสารเสียชีวิตรวม 12 ศพ โดยเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินสำหรับนักโดดร่ม
อ้างอิงจากสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FAA) ระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวประสบอุบัติเหตุหลังขึ้นบิน เมื่อช่วงเวลาประมาณ 11.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นระดับความสูงได้ เครื่องบินจึงเลี้ยวซ้ายอย่างกระทันหันและตกกระแทกพื้นห่างจากรันเวย์ประมาณ 300 หลา
โดยทาง FAA คาดว่าเครื่องบินสูญเสียกำลังเครื่องยนต์เป็นสาเหตุของโศกนาฎกรรมครั้งนี้ พร้อมกล่าวอีกว่านักบินน่าจะพยายามบินไปที่ทางด่วนและลงจอดฉุกเฉิน แต่เครื่องยนต์หยุดทำงานและทำให้เครื่องบินตกแบบหัวลง
ทั้งนี้ยังจำเป็นต้องสอบสวนอย่างเป็นทางการเพื่อหาคำตอบของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี
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