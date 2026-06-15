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เครื่องบินโดดร่มตกในสหรัฐฯ หลังเทคออฟ นักบิน-ผู้โดยสารตาย 12 ศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 09:22 น.
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เครื่องบินโดดร่มตกในสหรัฐฯ หลังเทคออฟ นักบิน-ผู้โดยสารตาย 12 ศพ สันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าเครื่องบินสูญเสียเครื่องยนต์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน สำนักข่าว CNN รายงานเหตุเครื่องบินเล็กตกหลังเทคออฟออกจากท่าอากาศยานบัตเลอร์เมโมเรียล ในรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีนักบินและผู้โดยสารเสียชีวิตรวม 12 ศพ โดยเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินสำหรับนักโดดร่ม

อ้างอิงจากสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FAA) ระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวประสบอุบัติเหตุหลังขึ้นบิน เมื่อช่วงเวลาประมาณ 11.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นระดับความสูงได้ เครื่องบินจึงเลี้ยวซ้ายอย่างกระทันหันและตกกระแทกพื้นห่างจากรันเวย์ประมาณ 300 หลา

โดยทาง FAA คาดว่าเครื่องบินสูญเสียกำลังเครื่องยนต์เป็นสาเหตุของโศกนาฎกรรมครั้งนี้ พร้อมกล่าวอีกว่านักบินน่าจะพยายามบินไปที่ทางด่วนและลงจอดฉุกเฉิน แต่เครื่องยนต์หยุดทำงานและทำให้เครื่องบินตกแบบหัวลง

ทั้งนี้ยังจำเป็นต้องสอบสวนอย่างเป็นทางการเพื่อหาคำตอบของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 09:22 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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