คอตกไหว้สวย! หนุ่มเบนซ์หัวร้อน จอดแช่ไฟเขียวฉุนเสียงแตร ตร.ยึดรถส่งฟ้องศาล
จากกรณีที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนโพสต์ระบายความในใจปนเตือนภัยสังคมอุทาหรณ์บนท้องถนน เหตุเกิดบริเวณถนนข้าวหลาม ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รถยนต์หรูคันหน้าจอดนิ่งสนิทไม่ยอมขยับตัวรถในช่วงสัญญาณไฟเขียว จนรถคันหลังต้องบีบแตรเตือนตามมารยาทและเพื่อความปลอดภัย
ทว่า หนุ่มสลิ้งแตก ใจบางกับเสียงแตร ถึงขั้นเปิดกระจกรถลงมาตะโกนลั่นใส่คู่กรณีว่า “กำลังเล่นโทรศัพท์อยู่!” ก่อนจะขับรถจี้ท้ายและลงมาแสดงท่าทีฉุนเฉียวหาเรื่อง ซึ่งในขณะนั้นผู้เสียหายพยายามเรียกให้เดินทางไปเคลียร์ปัญหากันที่สถานีตำรวจ แต่คู่กรณีกลับปฏิเสธและไม่ยอมเดินทางมาตามคำท้า
ล่าสุด ตำรวจ สภ.แสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สามารถติดตามควบคุมตัวผู้ก่อเหตุรายนี้ได้แล้ว ทราบชื่อคือ นายเอก (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์เบนซ์สีขาวคันก่อเหตุ พร้อมกันนี้ พนักงานสอบสวนได้เชิญตัวนายสหภาพ อายุ 31 ปี ผู้เสียหาย มาร่วมสอบปากคำและชี้ตัวยืนยัน ซึ่งบรรยากาศที่สถานีตำรวจ นายเอกอยู่ในสภาพสลดคอตกอย่างเห็นได้ชัด พร้อมยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายต่อหน้าเจ้าหน้าที่
จากการสอบสวน นายเอกยอมรับสารภาพว่า ในคืนเกิดเหตุกำลังขับรถหาที่พักและก้มมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือเพื่อดูระบบนำทาง Google Maps เมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวจึงตกใจเสียงบีบแตรเตือน ประกอบกับได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของรถคู่กรณีเร่งเครื่องเสียงดัง จึงเกิดอาการหัวร้อนเนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวรุมเร้าและควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ จนนำไปสู่การขับรถปาดหน้าและแสดงพฤติกรรมข่มขู่กลั่นแกล้งตามที่ปรากฏในคลิปกล้องหน้ารถ
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน สภ.แสนสุข ได้ทำการตรวจยึดรถยนต์เบนซ์ขาวของกลางไว้ดำเนินคดี พร้อมตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียว โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น เพื่อควบคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลตามขั้นตอนกฎหมาย
ทางด้านนายสหภาพ ผู้เสียหาย ยืนยันหนักแน่นว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและไม่มีการยอมความใด ๆ แม้ว่าอีกฝ่ายจะเดินทางมาขอโทษแล้วก็ตาม เพื่อต้องการให้คดีนี้เป็นกรณีตัวอย่างสำหรับกลุ่มคนหัวร้อนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองบนท้องถนน
พฤติกรรมการขับรถเล่นโทรศัพท์มือถือและการใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา อาจสร้างอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมทางคนอื่น ๆ ในสังคม
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