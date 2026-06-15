ข่าวอาชญากรรม

คอตกไหว้สวย! หนุ่มเบนซ์หัวร้อน จอดแช่ไฟเขียวฉุนเสียงแตร ตร.ยึดรถส่งฟ้องศาล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 09:10 น.
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คอตกไหว้สวย! หนุ่มเบนซ์หัวร้อน จอดแช่ไฟเขียวฉุนโดนบีบแตรใส่ ตร.ยึดรถส่งฟ้องศาล

จากกรณีที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนโพสต์ระบายความในใจปนเตือนภัยสังคมอุทาหรณ์บนท้องถนน เหตุเกิดบริเวณถนนข้าวหลาม ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รถยนต์หรูคันหน้าจอดนิ่งสนิทไม่ยอมขยับตัวรถในช่วงสัญญาณไฟเขียว จนรถคันหลังต้องบีบแตรเตือนตามมารยาทและเพื่อความปลอดภัย

ทว่า หนุ่มสลิ้งแตก ใจบางกับเสียงแตร ถึงขั้นเปิดกระจกรถลงมาตะโกนลั่นใส่คู่กรณีว่า “กำลังเล่นโทรศัพท์อยู่!” ก่อนจะขับรถจี้ท้ายและลงมาแสดงท่าทีฉุนเฉียวหาเรื่อง ซึ่งในขณะนั้นผู้เสียหายพยายามเรียกให้เดินทางไปเคลียร์ปัญหากันที่สถานีตำรวจ แต่คู่กรณีกลับปฏิเสธและไม่ยอมเดินทางมาตามคำท้า

คอตกไหว้สวย! หนุ่มเบนซ์หัวร้อน จอดแช่ไฟเขียวฉุนโดนบีบแตรใส่ ตร.ยึดรถส่งฟ้องศาล

ล่าสุด ตำรวจ สภ.แสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สามารถติดตามควบคุมตัวผู้ก่อเหตุรายนี้ได้แล้ว ทราบชื่อคือ นายเอก (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์เบนซ์สีขาวคันก่อเหตุ พร้อมกันนี้ พนักงานสอบสวนได้เชิญตัวนายสหภาพ อายุ 31 ปี ผู้เสียหาย มาร่วมสอบปากคำและชี้ตัวยืนยัน ซึ่งบรรยากาศที่สถานีตำรวจ นายเอกอยู่ในสภาพสลดคอตกอย่างเห็นได้ชัด พร้อมยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายต่อหน้าเจ้าหน้าที่

จากการสอบสวน นายเอกยอมรับสารภาพว่า ในคืนเกิดเหตุกำลังขับรถหาที่พักและก้มมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือเพื่อดูระบบนำทาง Google Maps เมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวจึงตกใจเสียงบีบแตรเตือน ประกอบกับได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของรถคู่กรณีเร่งเครื่องเสียงดัง จึงเกิดอาการหัวร้อนเนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวรุมเร้าและควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ จนนำไปสู่การขับรถปาดหน้าและแสดงพฤติกรรมข่มขู่กลั่นแกล้งตามที่ปรากฏในคลิปกล้องหน้ารถ

คอตกไหว้สวย! หนุ่มเบนซ์หัวร้อน จอดแช่ไฟเขียวฉุนโดนบีบแตรใส่ ตร.ยึดรถส่งฟ้องศาล

เบื้องต้น พนักงานสอบสวน สภ.แสนสุข ได้ทำการตรวจยึดรถยนต์เบนซ์ขาวของกลางไว้ดำเนินคดี พร้อมตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียว โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น เพื่อควบคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลตามขั้นตอนกฎหมาย

ทางด้านนายสหภาพ ผู้เสียหาย ยืนยันหนักแน่นว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและไม่มีการยอมความใด ๆ แม้ว่าอีกฝ่ายจะเดินทางมาขอโทษแล้วก็ตาม เพื่อต้องการให้คดีนี้เป็นกรณีตัวอย่างสำหรับกลุ่มคนหัวร้อนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองบนท้องถนน

พฤติกรรมการขับรถเล่นโทรศัพท์มือถือและการใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา อาจสร้างอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมทางคนอื่น ๆ ในสังคม

คอตกไหว้สวย! หนุ่มเบนซ์หัวร้อน จอดแช่ไฟเขียวฉุนโดนบีบแตรใส่ ตร.ยึดรถส่งฟ้องศาล

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 09:10 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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