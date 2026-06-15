ช่างภาพ AP เผยภาพในหลวง-ราชินีทรงพระกรรแสง เป็น AI เจตนาทำเสียพระเกียรติ
ช่างภาพ AP เผยภาพในหลวง-ราชินีทรงพระกรรแสง เป็นภาพจาก AI เจตนาทำเสียพระเกียรติ เล่าพระองค์มีสีพระพักตร์เศร้า ยังทรงพระขันติ อดทนอดกลั้น
นายวสันต์ วณิชชากร ซึ่งเป็นช่างภาพของสำนักข่าวยักษ์ใหญ่อย่าง AP ได้ออกมาชี้แจงถึงภาพทรงพระกรรแสงของในหลวงและราชินี โดยระบุว่า “ภาพจากกล้องของผม”
……กำลังขับกลับบ้าน มีข้อความมาถามมากมายว่าภาพในหลวงและพระราขินีทรงร้องไห้ในรถพระที่นั่งตอนเคลื่อนพระศพที่แชร์กันไปทั่วตอนนี้จริงไหม ผมรีบหาที่จอดเปิดคอมฯดูภาพทันที เพราะผมจำได้ว่าพระองค์ท่านทั้งสองแค่มีสีพระพักตร์เศร้าๆ แค่นั้น และภาพจากกล้องของผมตรงจุดที่ผมอยู่ก็เป็นดังภาพที่ผมนำมาให้ดู แต่อาจต้องรอที่มาที่ไปของภาพนั้นเพื่อยืนยันอีกครั้ง
…..จริงอยู่แม้จะทรงเผชิญกับความโศกเศร้าจากการสูญเสีย แต่ทั้งสองพระองค์ยังทรงพระขันติ อดทนอดกลั้น และยังทรงดำรงพระราชหฤทัยอันมั่นคง เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยเสมอมา”
ทั้งนี้ในเวลาต่อนายวสันต์ ยังได้เขียนภาพต่ออีกว่า “เดี๋ยวจะมาเล่า ไม่มีความบังเอิญในโลกจริงๆ ว่าทำไมผมถึงได้มาอยู่ในจุดนี้ จุดซึ่งทำให้ได้ภาพจริง เพื่อสู้กับภาพปลอมที่สร้างจาก AI ที่พยายามจะทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติ”
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