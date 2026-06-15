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ช่างภาพ AP เผยภาพในหลวง-ราชินีทรงพระกรรแสง เป็น AI เจตนาทำเสียพระเกียรติ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 09:05 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 09:08 น.
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ขอบคุณภาพจาก : วสันต์ วณิชชากร (ภาพจริงจากกล้อง)

ช่างภาพ AP เผยภาพในหลวง-ราชินีทรงพระกรรแสง เป็นภาพจาก AI เจตนาทำเสียพระเกียรติ เล่าพระองค์มีสีพระพักตร์เศร้า ยังทรงพระขันติ อดทนอดกลั้น

นายวสันต์ วณิชชากร ซึ่งเป็นช่างภาพของสำนักข่าวยักษ์ใหญ่อย่าง AP ได้ออกมาชี้แจงถึงภาพทรงพระกรรแสงของในหลวงและราชินี โดยระบุว่า “ภาพจากกล้องของผม”

……กำลังขับกลับบ้าน มีข้อความมาถามมากมายว่าภาพในหลวงและพระราขินีทรงร้องไห้ในรถพระที่นั่งตอนเคลื่อนพระศพที่แชร์กันไปทั่วตอนนี้จริงไหม ผมรีบหาที่จอดเปิดคอมฯดูภาพทันที เพราะผมจำได้ว่าพระองค์ท่านทั้งสองแค่มีสีพระพักตร์เศร้าๆ แค่นั้น และภาพจากกล้องของผมตรงจุดที่ผมอยู่ก็เป็นดังภาพที่ผมนำมาให้ดู แต่อาจต้องรอที่มาที่ไปของภาพนั้นเพื่อยืนยันอีกครั้ง

…..จริงอยู่แม้จะทรงเผชิญกับความโศกเศร้าจากการสูญเสีย แต่ทั้งสองพระองค์ยังทรงพระขันติ อดทนอดกลั้น และยังทรงดำรงพระราชหฤทัยอันมั่นคง เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยเสมอมา”

ทั้งนี้ในเวลาต่อนายวสันต์ ยังได้เขียนภาพต่ออีกว่า “เดี๋ยวจะมาเล่า ไม่มีความบังเอิญในโลกจริงๆ ว่าทำไมผมถึงได้มาอยู่ในจุดนี้ จุดซึ่งทำให้ได้ภาพจริง เพื่อสู้กับภาพปลอมที่สร้างจาก AI ที่พยายามจะทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 09:05 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 09:08 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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