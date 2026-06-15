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เจอตัวแล้ว 2 นักวิ่งหลงป่าเขาฉลาก หลังลองเปลี่ยนเส้นทาง ปลอดภัยแต่สภาพอิดโรย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 08:49 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 08:49 น.
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ขอบคุณภาพจาก : ศรีราชานิวส์

เจอตัวแล้ว 2 นักวิ่งหลงป่าเขาฉลาก หลังลองเปลี่ยนเส้นทางออกกำลังกาย ปลอดภัยแต่สภาพอิดโรย นำตัวลงมาได้อย่างปลอดภัยแล้ว

ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนักท่องเที่ยว 2 คน ซึ่งหลงป่าอยู่บริเวณเส้นทางวิ่งเทรลเขาฉลาก หมู่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครกว่า 20 นาย พร้อมอุปกรณ์สำหรับการค้นหาและช่วยเหลือ อาทิ ไฟฉาย เชือก อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์เดินป่า เข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีหลังรับแจ้ง

สำหรับปฏิบัติการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังออกเป็น 2 ชุด เดินเท้าเข้าค้นหาผู้สูญหาย โดยยังสามารถติดต่อกับผู้ประสบเหตุทางโทรศัพท์มือถือได้ ทราบชื่อคือ นายศราวุฒิ อายุ 32 ปี และนางสาวทิพวรรณ อายุ 29 ปี ซึ่งได้ส่งพิกัดตำแหน่งผ่านโทรศัพท์มือถือให้กับเจ้าหน้าที่เป็นระยะ เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเดินเท้าเข้าพื้นที่ป่าระยะทางกว่า 500 เมตร ท่ามกลางสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างลาดชัน เต็มไปด้วยต้นไม้และกิ่งไม้จำนวนมาก อีกทั้งเป็นช่วงเวลาพลบค่ำ ทำให้แสงสว่างมีจำกัด จึงต้องอาศัยการตะโกนเรียกและใช้ไฟฉายส่องทางตลอดเส้นทาง

กระทั่งใช้เวลาค้นหาผ่านไปครึ่งชั่วโมง เจ้าหน้าที่จึงพบผู้หลงป่าอยู่ในสภาพอิดโรยและอ่อนแรงจากการเดินในป่า แต่ยังมีสภาพร่างกายแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เจ้าหน้าที่จึงให้น้ำดื่มและพักฟื้นเบื้องต้น ก่อนพาเดินลงจากเขาฉลากได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

จากการสอบถามจึงทราบว่า ปกติทั้งสองคนมาวิ่งออกกำลังกายบนเขาฉลากเป็นประจำ แต่ในวันเกิดเหตุได้ตัดสินใจทดลองใช้เส้นทางใหม่ หลังจากขึ้นไปถึงยอดเขาแล้ว ขณะเดินทางกลับได้เลี้ยวขวาเพื่อใช้เส้นทางลงอีกด้านหนึ่งของเขาฉลาก และอาศัยการนำทางจากระบบ GPS แต่เมื่อเดินลงมาเรื่อย ๆ กลับไม่พบทางออก ประกอบกับเริ่มมืด ทำให้มองเส้นทางไม่ชัดเจน จึงตัดสินใจหยุดพักในจุดที่ปลอดภัย และโทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ภัยเพื่อขอความช่วยเหลือ

ทั้งสองคนยังเล่าอีกว่า ภายในป่ามีสภาพมืดและชื้นมาก มองเห็นได้เพียงระยะประมาณ 4-5 เมตรเท่านั้น จำเป็นต้องใช้ไฟฉายช่วยส่องสว่างตลอดเวลา โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุในเวลา 19.00 น. เริ่มรวมกำลังและเข้าค้นหาเวลา 19.30 น. ก่อนจะพบตัวผู้ประสบเหตุในเวลา 20.40 น. และสามารถนำตัวลงจากเขาได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ หน่วยกู้ภัยฝากเตือนประชาชนและนักวิ่งเทรลที่เดินทางเข้าพื้นที่ป่าเขา ควรศึกษาสภาพเส้นทางให้ชัดเจน เตรียมอุปกรณ์สื่อสารและไฟฉายให้พร้อม รวมถึงหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเส้นทางโดยไม่คุ้นเคย โดยเฉพาะในช่วงใกล้ค่ำ เพื่อป้องกันการพลัดหลงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2569 08:49 น.| อัปเดต: 15 มิ.ย. 2569 08:49 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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