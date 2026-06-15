“น้องมูยุน” เด็กน้อยที่ “พระองค์ภา” เคยทรงอุ้มในเรือนจำ เข้าถวายน้ำสรงพระศพ
น้องมูยุน เด็กน้อยที่ พระองค์ภา ขณะเสด็จเยี่ยมแดนหญิง เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เข้าถวายน้ำสรงพระศพ ตั้งเป้าเป็นหมอ ทำงานตอบแทนสังคม
น้องมูยุน ซึ่งเป็นเด็กชายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เคยทรงอุ้มในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพและลงนามแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมกับนายสมพร ชาญณรงค์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ผู้บริหารและตัวแทนผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
น้องมูยุน ซึ่งเป็นปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ว่า แม่เล่าให้ฟังว่า ตอนนั้นพระองค์ท่านเสร็จมาที่เรือนจำ แม่นั่งอุ้มตนอยู่ พระองค์ท่านก็รับจากมือแม่มาอุ้ม ได้ฟังแล้วรู้สึกตื้นตันใจ เป็นบุญมากๆ พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังชายหญิงในเรือนจำทั่วประเทศ รู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านไม่ทิ้งผู้ต้องขัง แต่ให้โอกาสผู้ต้องขังที่กลับตัวกลับใจได้ ทั้งนี้ เมื่อทราบจากข่าวพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก อยากเรียนให้สูงเป็นคนดี ทำงานเพื่อตอบแทนสังคม
ปัจจุบันน้องมูยุนผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม ใช้เวลาว่างจากจากเรียนหารายได้โดยการรับจ้างทำความสะอาดและเป็นลูกจ้างร้านสะดวกซัก เพื่อช่วยทำงานหาเงินเข้าบ้านแบ่งเบาภาระของผู้เป็นย่า และมีความใฝ่ฝันที่จะเรียนต่อเป็นหมอในอนาคต
สำหรับพระรูปของเจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาและน้องมูยุน เป็นพระรูปที่บันทึกไว้ระหว่างเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดกิจกรรม “สร้างกำลังใจ…สู่เมืองคอน” และทรงเยี่ยมอาคารบริบาลทารกภายในแดนหญิง เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2553
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