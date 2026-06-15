สาวบราซิลร่วง 40 เมตร ดับสลด เล่นบันจี้จัมป์ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดเชือก (คลิป)
สาวบราซิลร่วง 40 เมตร ดับสลด เล่นบันจี้จัมป์จากสะพานกะโหลก แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดเชือก ตำรวจเข้าจับกุมผู้เกี่ยวข้องแล้ว 6 ราย
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เกิดเหตุสลด ภายหลังจากที่ มาเรีย เอ็ดดูราดา รอดริเกซ เดอ ฟรีทาส หญิงชาวบราซิลวัย 21 ปี ตกลงมาจากความสูงเกือบ 40 เมตร ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่โยนเธอลงมา โดยไม่ได้ติดอุปกรณ์ในการเล่นบันจี้จัมป์
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่จุดเล่นบันจี้จัมป์ ที่สะพานกะโหลก ในนครเซาเปาโล ซึ่งทางทีมงานได้จับเธอแบกขึ้นมา ก่อนจะโยนลงไป ทว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตะโกนขึ้นมาว่า “เชือก!”
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำเธอส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์ ทว่า น.ส.ฟรีทาสเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้มีผู้ถูกจับกุมแล้ว 6 ราย โดย 3 รายคือบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุ ทั้งนี้มีผู้ต้องสงสัยพยายามหลบหนี 2 ราย แต่ถูกติดตามตัวและจับกุมได้ในที่สุด
21yo Brazil woman DIES after workers PUSH her off bridge — FORGOT to attach safety rope pic.twitter.com/okIuaXEa9c
— RT (@RT_com) June 13, 2026
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