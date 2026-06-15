ไล่ออกแล้ว ประธานวิทยาลัยเม็กซิโก ทำท่าเหยียดผิวอินฟลูเกาหลีใต้ ในบอลโลก
ไล่ออกแล้ว ประธานวิทยาลัยเม็กซิโก ทำท่าเหยียดผิวอินฟลูเกาหลีใต้ ในเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก ด้านเจ้าตัวอัดคลิปขอโทษยอมรับผิด
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า ยูลิเซ เบอร์นัล ประธานวิทยาลัยวิศวกรรมภูมิประเทศและภูมิสารสนเทศแห่งรัฐฮาลิสโก ประเทศเม็กซิโก ถูกไล่ออกจากตำแหน่งแล้ว ภายหลังทำท่าเหยียดเชื้อชาติชาวเอเซีย ซึ่งเขาปรากฎในคลิปของอินฟลูเอ็นเซอร์เกาหลีใต้ ยุน ซูจิน ที่มีผู้ติดตามกว่า 9 ล้านคน ขณะที่เธอเข้าชมการแข่งขันระหว่างเกาหลีใต้เจอกับเช็ก ในศึกฟุตบอลโลก
โดยโฆษกของหน่วยงานดังกล่าวระบุว่า พวกเขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกล่าวว่าทางคณะกรรมการได้หารือกันและตัดสินว่าจะขับพ้นตำแหน่ง
ขณะที่นายเบอร์นัล เองก็ได้อัดคลิปขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเขาระบุว่าเขาไม่ได้จะมาแก้ให้ตัวเอง แต่เขามาเพื่อยอมรับว่าสถานการณ์ที่เขาสร้างขึ้นสร้างความไม่สบายใจและผมขอโทษด้วยความโปร่งใสและความเคารพ
สำหรับคลิปต้นทางนั้น ยุน ซูจิน ถ่ายคลิปไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลก ซึ่งเธอถ่ายคลิปร่วมกับกองเชียร์เม็กซิโกซึ่งอยู่ในสนาม ก่อนที่นายเบอร์นัลจะแสดงสัญลักษณ์เหยียดผิวด้วยการยืดหางตาตนเอง โดย ยุน ซูจิน ได้ลงคลิปดังกล่าว พร้อมเขียนข้อความว่า “เมื่อคุณถูกเหยียดผิวในการแข่งขันฟุตบอลโลก”
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