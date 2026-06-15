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แผ่นดินไหวเมียนมา 4.7 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน
แผ่นดินไหวเมียนมา 4.7 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เว็บไซต์ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.7 ที่ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 62 กม. เมื่อช่วงเวลา 03:07:58 ตามเวลาประเทศไทย
ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน รายงานว่าสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน เตียงสั่น หลังคามีเสียงดัง ของในห้องสั่งเป็นระยะเวลา 2-3 วิ
เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมไปถึงความเสียหายแต่อย่างใด
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