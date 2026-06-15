“ทรัมป์” ประกาศบรรลุข้อตกลงยุติสงครามอิหร่าน ส่องข้อตกลงเบื้องต้น
ทรัมป์ ประกาศบรรลุข้อตกลงยุติสงครามอิหร่าน สั่งยกเลิกการปิดล้อม โดยทางอิหร่านระบุว่าจะมีการลงนามในวันศุกร์ ส่องข้อตกลงเบื้องต้น
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมประกาศอีกด้วยว่าจะไม่มีการเก็บค่าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และสั่งการให้ยกเลิกการปิดล้อมด้วยกองทัพเรือทันที ก่อนจะเขียนทิ้งท้ายว่า เรือทั่วโลก สตาร์ทเครื่องยนต์ ปล่อยให้น้ำมันไหล
ขณะที่รองโฆษกระทรวงต่างประเทศอิหร่านกล่าวไปในทางเดียวกัน โดยระบุว่าข้อตกลงสันติภาพจะถูกลงนามในวันศุกร์นี้
สื่ออิหร่านรายงานข้อตกลงประกอบด้วย
- หยุดยิงทุกจุด รวมถึงเลบานอน
- สหรัฐฯจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของอิหร่าน
- สหรัฐฯยุติการปิดล้อมด้วยกองทัพเรือใน 30 วัน
- สหรัฐฯถอนกำลังออกจากอิหร่าน
- เปิดช่องแคบฮอร์มุซใน 30 วัน ภายใต้การดูแลของอิหร่าน
- สหรัฐฯและพันธมิตรนำเสนอแผนฟื้นฟูมูลค่าอย่างน้อย 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- ยุติการคว่ำบาตรน้ำมันและแหล่งพลังงานของอิหร่าน
- สหรัฐฯจะไม่เพิ่งกำลังในภูมิภาคหรือเพิ่มนโยบายคว่ำบาตร
ทั้งนี้ทางการอิหร่านและสหรัฐฯไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธการรายงานถึงข้อตกลงระหว่างสองชาติแต่อย่างใด
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