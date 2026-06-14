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ดูบอลสด เนเธอร์แลนด์ พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่มเอฟ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 มิ.ย. 2569 19:04 น.| อัปเดต: 14 มิ.ย. 2569 19:04 น.
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ดูบอลสด เนเธอร์แลนด์ พบ ญี่ปุ่น Monomax เปิดสนามกลุ่ม F ฟุตบอลโลก 2026 อันดับโลก ฟอร์ม สถิติเจอกัน คาดการณ์ตัวจริง ทายผลบอล

เช้าวันจันทร์ 15 มิถุนายน 2569 เวลาตี 3 เนเธอร์แลนด์ ทีมรองแชมป์โลก 3 สมัย เจอกับญี่ปุ่น ทีมเพิ่งโชว์ฟอร์มเทพด้วยการไล่ถลุงทั้งบราซิลและอังกฤษมาในเกมอุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต

ทั้งสองทีมต่างเจอข่าวร้ายเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บกระทันหันก่อนนัดเปิดสนามจะมาถึง นี่คือทุกข้อมูลที่ควรรู้ก่อนลูกแรกจะกลิ้ง

พรีวิวบอลโลก เนเธอร์แลนด์ พบ ญี่ปุ่น

– คู่แข่งขัน เนเธอร์แลนด์ พบ ญี่ปุ่น รอบแบ่งกลุ่ม F นัดแรก
– กลุ่ม F ประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สวีเดน และตูนิเซีย
– วันเวลา คืนวันอาทิตย์ที่ 14 ต่อเนื่องเช้าวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2569 เริ่มเตะเวลา 03.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
– สนาม เอทีแอนด์ที สเตเดียม (AT&T Stadium) เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
– ถ่ายทอดสดในไทย แอปพลิเคชัน Monomax ระบบสมาชิก ไม่ได้ออกอากาศทางช่องฟรีทีวี

อันดับโลกฟีฟ่า

เนเธอร์แลนด์อยู่อันดับ 8 ของโลก ส่วนญี่ปุ่นอยู่อันดับ 18 ห่างกันเพียง 10 อันดับ หลายสำนักวิเคราะห์มองว่าคู่นี้น่าจะลุ้นกันสนุกตั้งแต่นัดแรก

ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ หวังแชมป์แต่ผู้เล่นบาดเจ็บ

เนเธอร์แลนด์ผ่านเข้ารอบสุดท้ายด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม G โซนยุโรป จบรอบคัดเลือกด้วยผลงานไม่แพ้ใคร 6 ชนะ 2 เสมอ จาก 8 นัด ทำได้ 27 ประตู เสียเพียง 4 ประตู โดยถลุงทีมเล็กอย่างมอลตา ฟินแลนด์ และลิทัวเนียได้ขาด แต่ก็เสมอโปแลนด์ถึง 2 ครั้งด้วยสกอร์ 1-1

ทีมยังมีจุดอ่อนเวลาเจอทีมที่ตั้งเกมรับเป็นระบบ เมมฟิส เดปาย ดาวซัลโวตลอดกาลของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมในการทำประตูมากที่สุดของทีมในรอบคัดเลือกด้วย 8 ประตูและ 4 แอสซิสต์

ในแง่ประวัติศาสตร์ เนเธอร์แลนด์ลงเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 เป็นทีมที่ได้รองแชมป์มากที่สุดโดยไม่เคยคว้าแชมป์เลยถึง 3 ครั้ง คือปี 1974, 1978 และ 2010

นอกจากนี้ยังไม่แพ้ใครในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกมา 16 นัดติดต่อกัน ซึ่งเป็นสถิติไร้พ่ายที่ยาวที่สุดในปัจจุบัน และชนะนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกมาแล้ว 4 ครั้งล่าสุดต่อเนื่อง ทั้งปี 2006, 2010, 2014 และ 2022

ด้านฟอร์มล่าสุดภายใต้การคุมทีมของโรนัลด์ คูมัน ทีมไม่แพ้ใครมา 10 นัดติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 อย่างไรก็ตาม เนเธอร์แลนด์เจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหนักก่อนทัวร์นาเมนต์ ทั้งซาบี ซิมอนส์และเยร์ดี เชาเทินที่บาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าจนหลุดทีมไปทั้งคู่ ยือร์เรียน ทิมเบอร์ถอนตัวก่อนแข่ง ส่วนมัตไธส์ เดอ ลิคต์ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บหลังที่ทำให้สถานะยังไม่ชัวร์ ขณะที่เดปายเองก็แบกอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังมาด้วย

ทีมชาติญี่ปุ่น ทีมฟอร์มร้อน สูญกัปตันก่อนเปิดสนาม

ญี่ปุ่นเป็นชาตินอกเจ้าภาพชาติแรกที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 ได้สำเร็จ ด้วยผลงานรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ทำได้ถึง 54 ประตู มากที่สุดในกลุ่มทีมเอเชียทั้งหมด และเสียประตูเพียง 3 ลูกเท่านั้น โดยมีทาเคฟุสะ คูโบะ ริตสึ โดอัน และอายาเสะ อุเอดะ เป็นกำลังหลักในการทำประตูและจ่ายบอล

ในประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่นจะลงเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่ 8 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 1998 และชนะนัดเปิดสนามมาแล้ว 2 ครั้งล่าสุด คือปี 2018 ที่ชนะโคลอมเบีย 2-1 และปี 2022 ที่ชนะเยอรมนี 2-1 ด้วยสกอร์เดียวกัน ในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดที่กาตาร์ ญี่ปุ่นเอาชนะทั้งเยอรมนีและสเปนในรอบแบ่งกลุ่ม ก่อนจะตกรอบ 16 ทีมด้วยการยิงจุดโทษ ทำให้พวกเขายังไม่เคยผ่านเข้ารอบ 16 ทีมไปได้เลย

ฟอร์มล่าสุดของซามูไรบลูภายใต้การคุมทีมของฮาจิเมะ โมริยาสุถือว่าร้อนแรงมาก เพราะชนะรวด 6 นัดติดต่อกันในเกมอุ่นเครื่อง รวมถึงการเอาชนะบราซิลและอังกฤษได้ โดยเฉพาะเกมที่ไปเฉือนอังกฤษ 1-0 ที่สนามเวมบลีย์เมื่อเดือนมีนาคม 2569

แต่ข่าวร้ายมาเยือนเพียงไม่กี่วันก่อนเปิดสนาม เมื่อวาตารุ เอนโด กัปตันทีมต้องถอนตัวจากทีมชุดนี้และประกาศเลิกเล่นทีมชาติทันทีเพราะไม่สามารถฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่เท้าได้ทัน ชูโตะ มาชิโนะถูกเรียกมาแทนที่ในทีม

คาโอรุ มิโตมะ ปีกตัวเก่งที่เป็นคนยิงประตูชัยใส่อังกฤษ และทาคุมิ มินามิโนะ ก็พลาดทัวร์นาเมนต์นี้เพราะอาการบาดเจ็บเช่นกัน

สถิติการเจอกันก่อนหน้า Head to Head

เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นเคยพบกันมาแล้ว 3 ครั้งในระดับทีมชาติชุดใหญ่

ครั้งแรกเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนกันยายน 2552 เนเธอร์แลนด์เอาชนะไป 3-0 จากประตูของฮุนเตอลาร์ สไนเดอร์ และฟาน เพอร์ซี

ครั้งที่สองคือฟุตบอลโลก 2010 ที่แอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ชนะ 1-0 จากประตูของสไนเดอร์ ก่อนจะไปไกลถึงรอบชิงชนะเลิศในปีนั้น

ครั้งล่าสุดเป็นเกมอุ่นเครื่องที่เบลเยียมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งญี่ปุ่นไล่ตีเสมอเป็น 2-2 ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก หลังเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำก่อน

สรุปคือเนเธอร์แลนด์ชนะ 2 เสมอ 1 และญี่ปุ่นยังไม่เคยเอาชนะเนเธอร์แลนด์ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว ส่วนในเวทีฟุตบอลโลก นี่จะเป็นการพบกันครั้งที่สอง ต่อจากนัดในปี 2010

คาดการณ์ 11 ผู้เล่นตัวจริง

เนเธอร์แลนด์ รูปแบบ 4-2-3-1

บาร์ต เวร์บรึกเก้น มีแนวโน้มได้ลงเฝ้าประตู หลังจากกลับมาฝึกซ้อมทันเวลาแม้เพิ่งเจ็บสะโพกในเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้าย แผงหลัง 4 คนคาดว่าจะเป็นเดนเซล ดุมฟรีส์เล่นแบ็กขวา จับคู่เซ็นเตอร์แบ็กกับยาน พอล ฟาน เฮคเคอและเวียร์กิล ฟาน ไดค์ กัปตันทีม ส่วนแบ็กซ้ายเป็นมิคกี ฟาน เดอ เฟน คู่กลางตัวรับคือเฟรงกี้ เดอ ยองและไรอัน คราเฟนเบิร์ช ส่วนแผงรุก 3 ตัวประกอบด้วยคริสเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ ตียานี ไรจ์นเดอร์ส และโคดี้ กักโป

ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ายังไม่ลงตัว เพราะเมมฟิส เดปาย ดาวซัลโวตลอดกาลของทีมชาติด้วย 55 ประตูจาก 109 นัด ยังมีปัญหาฟิตเนสจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ขณะที่โดนเยล มาเลนกำลังร้อนแรงสุดๆ ในฤดูกาลนี้กับโรมาจนเป็นดาวซัลโวกัลโช่ ซีรีเอ ทำให้คูมันต้องเลือกระหว่างสองคนนี้สำหรับเกมเปิดสนาม

ญี่ปุ่น รูปแบบ 3-4-2-1

โมริยาสุน่าจะส่งไซออน ซูซูกิยืนเฝ้าเสา หน้าแผงหลัง 3 คนที่ประกอบด้วยฮิโรกิ อิโต โค อิตาคุระ และโชโง ทานิกูจิ แผงกลางที่ทำหน้าที่ทั้งวิงแบ็กและคุมเกมมี 4 คน ได้แก่ ยูกินาริ ซูกาวาระ ไคชู ซาโนะ อาโอะ ทานากะ และยูโต นากาโตโม ส่วนคู่ตัวรุกที่เล่นหลังกองหน้าตัวเป้าคือทาเคฟุสะ คูโบะและริตสึ โดอัน โดยมีอายาเสะ อุเอดะเป็นกองหน้าตัวเป้า หลังเพิ่งทำผลงานยิง 25 ประตูใน 31 นัดให้เฟเยนูร์ดในศึกเอเรดิวิซีฤดูกาลนี้

อาโอะ ทานากะถูกดึงมาเล่นแทนตำแหน่งของเอนโดที่หลุดทีมไป ขณะที่นากาโตโมวัย 39 ปี หากได้ลงสนามจะกลายเป็นนักเตะเอเชียคนแรกที่ได้เล่นฟุตบอลโลกถึง 5 ครั้ง

ทายผลบอล เนเธอร์แลนด์ VS ญี่ปุ่น

แม้อันดับโลกจะเป็นรองอยู่ 10 อันดับ แต่ราคาต่อรองของเกมนี้กลับสูสีใกล้เคียงกันมาก นักวิเคราะห์มองว่าญี่ปุ่นมีคุณภาพเกินกว่าอันดับโลกที่ตั้งไว้มาก หลายสำนักให้เนเธอร์แลนด์เป็นต่อเพียงเล็กน้อยจากความได้เปรียบด้านอันดับโลก ประสบการณ์ในฟุตบอลโลก และสถิติการเจอกันที่ไม่เคยแพ้ญี่ปุ่นเลย แต่ก็ยอมรับว่าเกมนี้มีโอกาสออกมาได้ทุกผล

ทิศทางที่มีคนพูดถึงมากที่สุดคือเนเธอร์แลนด์เอาชนะแบบเฉียดฉิวด้วยสกอร์ 1-0 ซึ่งใกล้เคียงกับผลการเจอกันในฟุตบอลโลกปี 2010 แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงไม่น้อยที่ญี่ปุ่นจะใช้เกมเพรสซิ่งและสไตล์สวนกลับที่เคยถล่มบราซิลและอังกฤษมาได้ เพื่อแย่งแต้มหรือสร้างเซอร์ไพรส์ตั้งแต่นัดแรกของทัวร์นาเมนต์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 มิ.ย. 2569 19:04 น.| อัปเดต: 14 มิ.ย. 2569 19:04 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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