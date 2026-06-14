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ดูบอลสด เยอรมนี พบ คูราเซา ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ ช่อง Monomax

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 มิ.ย. 2569 18:12 น.| อัปเดต: 14 มิ.ย. 2569 18:16 น.
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ดูบอลสด เยอรมนี พบ คูราเซา ช่อง Monomax เปิดสนามกลุ่ม E ฟุตบอลโลก 2026 วิเคราะห์บอลก่อนแข่ง อันดับโลก ฟอร์ม สถิติ ทายผลบอล

ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม E เปิดฉากด้วยคู่ เยอรมนี แชมป์โลก 4 สมัย เจอกับคูราเซา ชาติที่มีพื้นที่และจำนวนประชากรน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกมาได้ พร้อมกุนซือดิค อัดโวคาท วัย 78 ปี ที่กำลังจะกลายเป็นโค้ชอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์รายการนี้ นี่คือทุกข้อมูลที่ควรรู้ก่อนลูกแรกจะกลิ้ง

พรีวิวบอล เยอรมนี พบ คูราเซา

– คู่แข่งขัน เยอรมนี พบ คูราเซา รอบแบ่งกลุ่ม E นัดแรก
– กลุ่ม E ประกอบด้วย เยอรมนี คูราเซา ไอวอรี่โคสต์ และเอกวาดอร์
– วันเวลา คืนวันอาทิตย์ที่ 14 ต่อเนื่องเช้าวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2569 เริ่มเตะเวลา 00.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
– สนาม เอ็นอาร์จี สเตเดียม (NRG Stadium) เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
– ผู้ตัดสิน จาลาล จียิด จากโมร็อกโก
– ถ่ายทอดสดในไทย ช่อง Monomax Sports (โมโน 29) และแอปพลิเคชัน Monomax รับชมได้ฟรีทางหน้าจอทีวี

อันดับโลกฟีฟ่า

เยอรมนีอยู่ในอันดับ 9 ของโลก ส่วนคูราเซาอยู่อันดับ 82 ห่างกันถึง 73 อันดับ ถือเป็นหนึ่งในคู่ที่อันดับห่างกันมากที่สุดของฟุตบอลโลกครั้งนี้ แต่ถ้ามองในมุมของคูราเซาเอง การไต่จากอันดับราว 150 ของโลกขึ้นมาอยู่ในระดับ 80 กว่าภายในเวลาเพียง 10 ปี ก็ถือเป็นพัฒนาการที่น่าทึ่งไม่น้อย

เยอรมนี ต้องล้างตาหลังตกรอบแบ่งกลุ่มสองสมัยติด

เยอรมนีผ่านเข้ารอบสุดท้ายด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม A โซนยุโรป จบรอบคัดเลือกด้วยผลงาน 5 ชนะ 1 แพ้ จาก 6 นัด ทำได้ 16 ประตู เสียเพียง 3 ประตู นัดเดียวที่แพ้คือเกมเปิดสนามที่บุกไปแพ้สโลวาเกีย 0-2 อย่างพลิกความคาดหมาย จากนั้นเก็บชัยทุกนัดที่เหลือ รวมถึงนัดปิดท้ายที่ถลุงสโลวาเกียยับ 6-0 ในบ้าน เพื่อการันตีแชมป์กลุ่มเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 โดยนิค โวลเทมาเดอ เป็นดาวซัลโวของทีมในรอบคัดเลือกด้วย 4 ประตู

ฟอร์มล่าสุดของทัพอินทรีเหล็กภายใต้การคุมทีมของจูเลียน นาเกลส์มันน์ ยังร้อนแรงต่อเนื่อง เพราะชนะรวดมาแล้ว 9 นัดในทุกรายการ ทำประตูรวม 28 ลูก และมีถึง 2 นัดที่ชนะขาดด้วยสกอร์ 4-0

อย่างไรก็ตาม เยอรมนีแบกความหวังมหาศาลมาด้วย เพราะสองฟุตบอลโลกหลังสุดทั้งปี 2018 และ 2022 ตกรอบแบ่งกลุ่มทั้งคู่ ขณะที่สัญญาของนาเกลส์มันน์เองก็มีเงื่อนไขให้สหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนียกเลิกได้ทันทีหากตกรอบแบ่งกลุ่มอีกครั้ง

กำลังหลักของทีมยังอยู่ครบ ทั้งกัปตันโจชัว คิมมิช ฟลอเรียน เวิร์ตซ์ จามาล มูเซียลา และไค ฮาเวิร์ตซ์ ส่วนผู้รักษาประตูมือหนึ่งมานูเอล นอยเออร์ ที่อายุ 40 ปีแล้วก็ยังถูกเลือกติดทีมชุดนี้ด้วย

คูราเซา ตำนานทีมเล็กที่สุดในประวัติศาสตร์บอลโลก

คูราเซาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการฟุตบอลโลก ด้วยการเป็นชาติที่มีพื้นที่และจำนวนประชากรน้อยที่สุด ประมาณ 150,000 คน ที่เคยผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาได้

เส้นทางในโซนคอนคาแคฟเต็มไปด้วยความน่าทึ่ง รอบสองจบอันดับหนึ่งกลุ่มแบบไม่แพ้ใคร ก่อนผ่านเข้าสู่รอบสามและจบอันดับหนึ่งกลุ่มอีกครั้ง เหนือจาเมกาและตรินิแดดและโตเบโก

รวมสองรอบคัดเลือกพวกเขาไม่แพ้ใครถึง 10 นัด ชนะ 7 เสมอ 3 และนัดที่การันตีตั๋วคือการบุกไปเสมอจาเมกา 0-0 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568

จุดน่าสนใจ ผู้เล่นหลายคนมีพื้นเพมาจากเนเธอร์แลนด์ และได้สิทธิ์เปลี่ยนสัญชาติมาเล่นให้คูราเซาตามกฎใหม่ของฟีฟ่าที่อนุญาตให้นักเตะที่เคยติดทีมเยาวชนเนเธอร์แลนด์ย้ายไปเล่นให้ทีมชาติอื่นได้ ทำให้ทัพบลูเวฟมีผู้เล่นจากลีกเอเรดิวิซีและพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่หลายคน

ดาวเด่นที่สุดคือทาฮิธ ชอง ปีกจากเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ที่ผ่านอะคาเดมีแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดมาก่อน ส่วนกัปตันทีมคือลีอันโดร บากูนา ซึ่งจับคู่เล่นในแผงกลางกับน้องชายจูนินโญ บากูนา

ด้านฟอร์มล่าสุดยังไม่ค่อยดี เพราะเสียประตูให้ออสเตรเลียไปถึง 5 ลูกในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนมีนาคม และแพ้สกอตแลนด์ 1-4 ในนัดอุ่นเครื่องล่าสุดช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ก่อนจะกลับมาเอาชนะอารูบาได้ 4-0 เพื่อปรับฟอร์มก่อนศึกใหญ่

อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าตามคือเรื่องของกุนซือดิค อัดโวคาท วัย 78 ปี ที่จะกลายเป็นโค้ชอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก เขาเป็นผู้พาทีมผ่านเข้ารอบคัดเลือกมาได้สำเร็จ ก่อนลาออกไปดูแลลูกสาวที่ป่วย

เมื่อต้นปี 2569 และกลับมารับงานอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม หลังเฟร็ด รุตเทน โค้ชที่มารับงานต่อลาออกไปก่อน อัดโวคาทมีประสบการณ์คุมทีมในฟุตบอลโลกมาแล้วกับเนเธอร์แลนด์ปี 1994 และเกาหลีใต้ปี 2006 ทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามของเขากับทีมชาติที่สาม

สถิติการเจอกัน

เยอรมนีกับคูราเซายังไม่เคยพบกันมาก่อนเลยในระดับทีมชาติชุดใหญ่ ฟีฟ่าระบุชัดว่าเกมนี้จะเป็นการเจอกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทั้งสองทีม

คาดรายชื่อผู้เล่น 11 ตัวจริง

เยอรมนี (4-2-3-1): นอยเออร์กลับมาเฝ้าเสา คิมมิช-ทาห์-ชล็อทเทอร์เบ็ค-บราวน์ คู่กลางนเมชา-พาฟโลวิช และแผงรุกเวิร์ตซ์ มูเซียลา ซาเน่ หนุนฮาเวิร์ตซ์

คูราเซา (4-3-3): รูมเฝ้าประตู สองพี่น้องบากูนาคุมกลาง นำโดยทาฮิธ ชอง เป็นตัวรุกหลัก พร้อมระบุไว้ชัดว่าเป็นการคาดการณ์จากสื่อ ยังไม่ใช่ตัวจริงทางการ

ทายผลบอล เยอรมนี VS คูราเซา

ด้วยช่องว่างอันดับโลกที่ห่างกันมาก บวกกับฟอร์มที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง แทบทุกฝ่ายมองไปทางเดียวกันว่าเยอรมนีจะเป็นฝ่ายคว้าชัยในนัดนี้

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออปต้าที่จำลองผลการแข่งขันถึง 10,000 ครั้ง ให้เยอรมนีชนะมากถึง 90.7 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่คูราเซามีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์เพียง 3.6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

แนวโน้มที่น่าจับตาอีกอย่างคือจำนวนประตูรวมของเกมนี้ เพราะเยอรมนีอยู่ในฟอร์มทำประตูที่ดุดันมาก ขณะที่คูราเซามีจุดอ่อนด้านการตั้งรับให้เห็นชัดจากเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมา หากต้องทายสกอร์ เยอรมนีมีโอกาสสูงที่จะคว้าชัยชนะขาดลอยด้วยส่วนต่างตั้งแต่ 3 ประตูขึ้นไป และเปิดทางให้กลุ่ม E กลายเป็นกลุ่มที่ต้องลุ้นกันยาวๆ ในนัดต่อไปกับไอวอรี่โคสต์และเอกวาดอร์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 มิ.ย. 2569 18:12 น.| อัปเดต: 14 มิ.ย. 2569 18:16 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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