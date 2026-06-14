ด่วน! สั่ง ส.ต.อ. ออกจากราชการไว้ก่อน หลังรัวยิง วิน จยย. ดับคาที่ ยันสอบสวนโปร่งใส
บช.ตชด. แถลงการณ์ ส.ต.อ.นําทัพ ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง วิน จยย. เสียชีวิต บาดเจ็บอีก 2 ราย ล่าสุดเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตั้งกรรมการสอบสวน
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ออกแถลงการณ์การ จากกรณีที่ปรากฏข่าวทางสื่อต่าง ๆ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 กรณีเหตุใช้อาวุธปืนในพื้นที่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ผู้ก่อเหตุ คือ ส.ต.อ.นําทัพ (สงวนนามสกุล) สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21 (กก.ตชด.21) ขณะเกิดเหตุอยู่ในระหว่างการลาพักผ่อนเพื่อทําธุระส่วนตัว โดยในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 02.25 น. บริเวณด้านหน้าซอยประชาสงเคราะห์ 38 ส.ต.อ.นําทัพ ได้มีเหตุกระทบกระทั่งกับจักรยานยนต์รับจ้าง และมีการใช้อาวุธปืนตามที่ปรากฏทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน ส.ต.อ.นําทัพ ได้อยู่ในการควบคุมของพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ขณะนี้ กก.ตชด.21 ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ทั้งนี้ ขอให้เชื่อมั่นว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตํารวจจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะชี้แจงให้ทราบต่อไป
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