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คลิปช็อก! เด็ก ป.3 ถือมีดพร้าไล่ฟันครู วิ่งหนีเอาชีวิตรอด ฉุนถูกเตือน ทะเลาะกับเพื่อน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2569 16:42 น.| อัปเดต: 14 มิ.ย. 2569 16:42 น.
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เด็ก ป.3 ถือมีดพร้าไล่ฟันครูประจำชั้น

คลิปนาที เด็ก ป.3 ถือมีดพร้าไล่ฟันครูประจำชั้น เหตุไม่พอใจเข้ามาห้ามทะเลาะกับเพื่อน ชาวบ้านแฉเผยเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบทำร้าย-กลั่นแกล้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์นักเรียนชายชั้น ป.3 อายุประมาณ 9 ขวบ ถืออาวุธมีดพร้าวิ่งไล่ฟันครูประจำชั้น สาเหตุเกิดจากนักเรียนชายทะเลาะกับเพื่อนในห้องเรียน ครูประจำชั้นเห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปห้ามปรามและตักเตือน แต่นักเรียนชายไม่พอใจ โวยวายและด่าทอครู ฝั่งคุณครูจึงสั่งให้เด็กกลับบ้านและแจ้งเรื่องให้ผู้ปกครองทราบ

เวลาผ่านไปไม่นาน นักเรียนชายกลับมาที่โรงเรียนพร้อมอาวุธมีดพร้า เขาตั้งใจมาทำร้ายครูประจำชั้น วิ่งไล่ฟันอย่างเอาเป็นเอาตาย จนครูต้องวิ่งหนีสุดชีวิตพร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือ ทำให้นักเรียนคนอื่นแตกตื่นตกใจและร้องไห้ด้วยความหวาดกลัว โชคดีที่นักการภารโรงเข้ามาช่วยเหลือทันเวลา โดยล่อให้นักเรียนชายเดินไปทางสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นพื้นที่กว้าง จากนั้นพูดเกลี้ยกล่อมจนยอมวางอาวุธลง

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ได้รับข้อมูลจากชาวบ้านในละแวกนั้น พบประวัติพฤติกรรมของนักเรียนชายมีพฤติกรรมก้าวร้าวและใช้ความรุนแรง, ชอบทำร้าย กลั่นแกล้ง และข่มขู่รีดไถเงินเพื่อนร่วมโรงเรียน จากพฤติกรรมรุนแรงทำให้นักเรียนบางคนต้องย้ายโรงเรียนหนี

ทางโรงเรียนเคยแก้ปัญหาโดยให้เรียนออนไลน์ที่บ้านพักระยะหนึ่ง แต่เมื่อกลับมาเรียนตามปกติ พฤติกรรมกลับรุนแรงมากขึ้น

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ต้นอ้อได้ประสานงานไปยังหัวหน้าบ้านพักเด็กสกลนคร เพื่อหาทางออกและช่วยเหลือทุกฝ่ายให้ปลอดภัย หัวหน้าบ้านพักเด็กแจ้งว่า ทีมสหวิชาชีพจะลงพื้นที่เพื่อแยกตัวนักเรียนชายออกมาคุ้มครอง พร้อมสอบประวัติครอบครัวและหาสาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าว

ต้นอ้อย้ำว่าสังคมไม่ควรปล่อยผ่านเรื่องนี้ เด็กควรได้รับการขัดเกลาพฤติกรรมให้ถูกต้องเพื่อกลับคืนสู่สังคม หากปล่อยไว้อาจกลายเป็นอาชญากรในอนาคต ชุมชนและผู้ปกครองในพื้นที่ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชมคลิป

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เปิดภาพนักเรียนไล่ฟันครู-2
ภาพจาก Facebook : ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง

ล่าสุด ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง อัปเดตความคืบหน้าล่าสุด ระบุว่า “อัปเดตเคสเด็ก ป.3 (9 ขวบ) ถือพร้าไล่สับครู จ.สกลนคร อ้อไม่ได้ต้องการไล่บี้เด็กให้ไม่มีที่ยืน แต่เราแค่อยากตั้งคำถามว่าทำไมผู้ใหญ่รอบข้างเด็กคนนี้ถึงปล่อยให้เขาทำพฤติกรรมแบบนี้จนเขามองว่าเป็นเรื่องปกติ

และเพิ่งได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนบ้านอีกว่าครอบครัวของเด็กเสพสารเสพติดกันหลายคน อ้อจะนำข้อมูลเรื่องนี้ส่งให้เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม”

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เปิดภาพนักเรียนไล่ฟันครู
ภาพจาก Facebook : ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เปิดภาพนักเรียนไล่ฟันคร-3
ภาพจาก Facebook : ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2569 16:42 น.| อัปเดต: 14 มิ.ย. 2569 16:42 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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