เมียวิน จยย. ร่ำไห้ สามีอาการวิกฤติ อ้าง ตชด. แจกของลับก่อนรัวยิง ยันไม่ได้รุมทำร้ายก่อน
ภรรยาวินรถจักรยานยนต์ ร่ำไห้ อาการสามีโคม่า อ้างชนวนเหตุ ตชด. ปืนดุกดราคาค่ารถและด่าทอก่อน หวั่นคดีไม่คืบ
จากกรณี นายนำทัพ สิบตำรวจตรี สังกัดตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ก่อเหตุรัวยิงกลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง หน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 38 จนเป็นเหตุให้ นายภูริต อายุ 37 ปี เสียชีวิตและบาดเจ็บอีก 2 ราย
ล่าสุด นางสาวเบญจวรรณ ภรรยาของนายชรินทร์ อายุ 46 ปี วินรถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า อาการของสามีเริ่มวิกฤตและทางโรงพยาบาลแจ้งให้รีบไปดูอาการอย่างใกล้ชิด
ต่อมา เธอเล่าย้อนวันเกิดเหตุ โดยผู้ก่อเหตุเดินมาเรียกวินรถจักรยานยนต์ให้ไปส่งย่านมักกะสัน ราคาปกติคือ 120 บาท แต่พยายามต่อรองเหลือเพียง 60-70 บาท เมื่อตกลงกันไม่ได้ ผู้ก่อเหตุเริ่มบ่นและด่าทอหัวหน้าวินว่าราคาแพง ตนเห็นท่าไม่ดีจึงพูดสวนไปว่า ราคานี้เป็นราคามาตรฐาน หากไม่พอใจสามารถนั่งรถแท็กซี่แทนได้
ฝั่งผู้ก่อเหตุกลับไม่ยอมไป ซ้ำยังยืนคุยโทรศัพท์ ขยับตัวเข้ามาจ้องหน้าสามีด้วยสายตาค้อน ตนเตือนสามีว่าอย่าหันหลังให้เด็ดขาดเพราะดูอันตราย
เมื่อสามีเห็นว่าผู้ก่อเหตุไม่ยอมไปและหาเรื่องไม่หยุด จึงถามไปว่าทำไมไม่ไปสักที ทันใดนั้นผู้ก่อเหตุหันมาแจกของลับและด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบ สามีโมโหจึงกระโดดถีบ จังหวะนั้นผู้ก่อเหตุวิ่งไปหยิบปืนพร้อมบรรจุกระสุน ก่อนหันมากระหน่ำยิงรัวใส่สามีจนล้มฟุบลงไป ทั้งยังตามไปยิงผู้บาดเจ็บอีกคนที่พยายามวิ่งหนี
ทั้งนี้ ภรรยาวินรถจักรยานยนต์ ตั้งคำถามว่า หากผู้ก่อเหตุเป็นผู้ป่วยสุขภาพจิตจริงติดยศตำรวจให้ได้อย่างไร และตนจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ เพราะพ่อของผู้ก่อเหตุก็เป็นตำรวจยศใหญ่
ส่วนกรณีที่โซเชียลรุมโจมตีว่าสมควรแล้วเพราะวินไปรุมทำร้ายก่อน เธออยากให้ดูคลิปก่อน ยืนยันว่าวินไม่ได้รุมทำร้ายก่อน หากผู้ก่อเหตุไม่เดินมาหาเรื่องก่อน เหตุการณ์สูญเสียแบบนี้คงไม่เกิดขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฟันข้อหาหนัก! ตชด. ยิงวิน จยย. ดับ อ้างป้องกันตัว ถูกรุมก่อน ญาติเผยประวัติ รักษาสุขภาพจิต
- คลิปนาที ตชด. ชักปืนรัวยิงวินดับคาที่ ย่านห้วยขวาง ฉุนขาดเถียงค่ารถ ก่อเหตุสลด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: