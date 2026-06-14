ฟันข้อหาหนัก! ตชด. ยิงวิน จยย. ดับ อ้างป้องกันตัว ถูกรุมก่อน ญาติเผยประวัติ รักษาสุขภาพจิต
ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหาหนัก ตชด. รัวปืนยิงวิน จยย. ดับคาที่ อ้างป้องกันตัวปมขัดแย้งค่ารถ ญาติเผยมีประวัติรักษาสุขภาพจิต เชื่อเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ ไม่ได้ป่วยอาการกำเริบ
จากกรณี นายนำทัพ ตชด. อายุ 33 ปี นำอาวุธปืนขนาด 9 มม. พร้อมซองกระสุน 1 อัน เข้ามอบตัวกับตำรวจ สน.มักกะสัน หลังก่อเหตุยิงวินจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์ 38 และ 43 แขวงดินแดง เขตดินแดง เป็นเหตุให้ นายภูริต อายุ 37 ปี เสียชีวิตจากกระสุนเจาะหน้าอก 4-5 นัด นอนจมกองเลือด และมีผู้บาดเจ็บอีก 2 คน ตามที่ได้มีการนำเสนอก่อนหน้านี้
ผู้ต้องหาสารภาพว่าตัดสินใจลั่นไกเพราะกลุ่มคนขับวินจักรยานยนต์รับจ้างพุ่งเข้ามารุมทำร้ายร่างกายก่อน จึงต้องยิงเพื่อป้องกันตัว โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากการตกลงค่าโดยสารเพื่อเดินทางกลับที่พักย่านมักกะสันไม่ได้
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยภาพนาทีเกิดเหตุ โดย นายนำทัพ เดินเข้าไปพูดคุยตกลงราคากับกลุ่มคนขับวินจักรยานยนต์ จากนั้นทั้งสองฝ่ายเริ่มมีปากเสียงโต้เถียงกันรุนแรง ต่อมาคนขับวิน 2 คน ตรงเข้ารุมทำร้ายร่างกายผู้ก่อเหตุ เขาจึงวิ่งถอยร่นออกจากจุดปะทะไปประมาณ 10 เมตร พร้อมชักอาวุธปืนออกมารัวยิงใส่กลุ่มคู่กรณีหลายนัด ก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่
ด้านญาติของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ก่อเหตุมองว่าวินจักรยานยนต์เรียกเก็บค่าโดยสารแพงเกินจริงจึงเกิดการโต้เถียงจนบานปลายเป็นการทำร้ายร่างกายตามภาพวงจรปิด
นอกจากนี้ ญาติยังเปิดเผยข้อมูลสำคัญว่า ตชด. มีอาการป่วยด้านสุขภาพจิตและต้องกินยารักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ทางครอบครัวเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้มาจากอารมณ์ชั่ววูบหลังโดนรุมทำร้าย ไม่ได้เกิดจากอาการป่วยกำเริบแต่อย่างใด
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา, พยายามฆ่าผู้อื่น, พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต เตรียมดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย และเตรียมนำตัวผู้ต้องหาส่งฝากขังศาลอาญาวันที่ 15 มิถุนายน 2569
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