รัฐบาล ปัดแก้ พ.ร.บ.สัญชาติ เอื้อต่างด้าวเล่นการเมือง ยืนยันยึดตามรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลแจงปมแก้ พ.ร.บ.สัญชาติ ยืนยันไม่ได้เอื้อต่างด้าวลงเล่นการเมืองท้องถิ่น สิทธิทุกอย่างยังอิงตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเฉพาะดังเดิม
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง หลังเพจเฟซบุ๊ก Phuket Times ภูเก็ตไทม์ โพสต์ข้อความอ้างว่ารัฐบาลเตรียมแก้กฎหมายสัญชาติ เปิดทางให้ชาวต่างด้าวที่ได้สัญชาติใหม่สามารถลงเล่นการเมืองได้ทุกระดับ ทางเพจระบุว่า ภูเก็ตมีชาวเมียนมาและชาวตะวันตกจำนวนมาก อนาคตอาจเห็นกลุ่มคนเหล่านี้ลงปักป้ายสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น ทั้ง สท. สจ. และ อบต.
การแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือผู้ลักลอบเข้าเมือง รัฐบาลต้องการแก้ปัญหากลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน คนกลุ่มนี้มีตัวตนชัดเจนและผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายแล้ว เพื่อจัดการปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนานให้ถูกต้อง
แม้บุคคลเหล่านั้นจะได้รับสัญชาติไทย การเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือการเป็นข้าราชการระดับสูง ไม่ได้หมายความว่าจะทำได้โดยอัตโนมัติ ทุกอย่างยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ประชาชนสามารถเข้าไปร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบของกรมการปกครอง ก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาต่อไป
รองโฆษกรัฐบาล ย้ำทิ้งท้ายว่า ร่างแก้ไข พ.ร.บ.สัญชาติ ยังต้องผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชนและรัฐสภาอีกหลายขั้นตอน ขอให้ประชาชนคลายความกังวลเรื่องสิทธิทางการเมืองและการลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะเงื่อนไขต่าง ๆ ยังคงยึดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะอื่นๆ ตามเดิม
ข้อมูลจาก : thaigov
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รัฐบาลดัน เครื่องบินน้ำ นำร่องเส้นทาง กระบี่-ภูเก็ต ทดลองใช้ภายในปีนี้
- “ปลัดภูเก็ต” พ้อนี่หรือความเป็นธรรม หลังโดนย้าย แม้ยึดหาดฟรีด้อม-บางเทาคืนได้
- ไม่อายฟ้าดิน! สาวต่างชาติ แก้ผ้าล่อนจ้อน โชว์หุ่นแซ่บ โพสท่าเซ็กซี่กลางหาดภูเก็ต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: