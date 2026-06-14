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รัฐบาล ปัดแก้ พ.ร.บ.สัญชาติ เอื้อต่างด้าวเล่นการเมือง ยืนยันยึดตามรัฐธรรมนูญ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 14 มิ.ย. 2569 13:22 น.
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รัฐบาลแจงปมแก้ พ.ร.บ.สัญชาติ ยืนยันไม่ได้เอื้อต่างด้าวลงเล่นการเมืองท้องถิ่น

รัฐบาลแจงปมแก้ พ.ร.บ.สัญชาติ ยืนยันไม่ได้เอื้อต่างด้าวลงเล่นการเมืองท้องถิ่น สิทธิทุกอย่างยังอิงตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเฉพาะดังเดิม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง หลังเพจเฟซบุ๊ก Phuket Times ภูเก็ตไทม์ โพสต์ข้อความอ้างว่ารัฐบาลเตรียมแก้กฎหมายสัญชาติ เปิดทางให้ชาวต่างด้าวที่ได้สัญชาติใหม่สามารถลงเล่นการเมืองได้ทุกระดับ ทางเพจระบุว่า ภูเก็ตมีชาวเมียนมาและชาวตะวันตกจำนวนมาก อนาคตอาจเห็นกลุ่มคนเหล่านี้ลงปักป้ายสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น ทั้ง สท. สจ. และ อบต.

การแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือผู้ลักลอบเข้าเมือง รัฐบาลต้องการแก้ปัญหากลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน คนกลุ่มนี้มีตัวตนชัดเจนและผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายแล้ว เพื่อจัดการปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนานให้ถูกต้อง

แม้บุคคลเหล่านั้นจะได้รับสัญชาติไทย การเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือการเป็นข้าราชการระดับสูง ไม่ได้หมายความว่าจะทำได้โดยอัตโนมัติ ทุกอย่างยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ประชาชนสามารถเข้าไปร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบของกรมการปกครอง ก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาต่อไป

รองโฆษกรัฐบาล ย้ำทิ้งท้ายว่า ร่างแก้ไข พ.ร.บ.สัญชาติ ยังต้องผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชนและรัฐสภาอีกหลายขั้นตอน ขอให้ประชาชนคลายความกังวลเรื่องสิทธิทางการเมืองและการลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะเงื่อนไขต่าง ๆ ยังคงยึดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะอื่นๆ ตามเดิม

ข้อมูลจาก : thaigov

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 14 มิ.ย. 2569 13:22 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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