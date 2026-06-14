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สวนสัตว์พาต้า โพสต์รูปล้ำค่า เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงพระเยาว์ ทอดพระเนตรนกแสนรู้ร้องเพลง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2569 12:02 น.| อัปเดต: 14 มิ.ย. 2569 12:04 น.
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สวนสัตว์พาต้า เปิดภาพความทรงจำอันทรงเกียรติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงพระเยาว์ ย้อนเหตุการณ์ปี 2526 ครั้งพระราชทานรางวัลแก่นกกระตั๊วแสนรู้ขับร้องเพลงถวายพระองค์

เพจเฟซบุ๊ก สวนสัตว์พาต้า เปิดภาพสำคัญที่ตราตรึงในใจ ครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเสด็จเยี่ยมชมสวนสัตว์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2526 ระบุข้อความว่า

“หนึ่งในภาพสำคัญที่สุดที่มีโอกาสบันทึกไว้และยังคงตรึงใจ พวกเราชาวสวนสัตว์พาต้า

คือภาพเมื่อครั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเสด็จเยี่ยมชมสวนสัตว์พาต้า

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2526 และทรงพระราชทานรางวัลแก่นกกระตั๊วแสนรู้ที่ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสร้องเพลง ‘ดา ดา ดา’ ขับกล่อมถวายแด่พระองค์ท่าน

ซึ่งถือเป็นภาพเหตุการณ์แห่งเกียรติประวัติครั้งสำคัญ ที่สร้างความสุขและรอยยิ้มในทุกครั้งของการเล่าขานสืบทอดเหตุการณ์อันสำคัญที่สุด เมื่อแรกเริ่มก่อตั้งสวนสัตว์พาต้า

ด้วยความน้อมสำนึก ในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ….. และขอน้อมพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย

… สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและทีมงานบริษัท สวนสัตว์พาต้า จำกัด”

สวนสัตว์พาต้า เปิดภาพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพจาก Facebook : สวนสัตว์พาต้า

ข้อมูลจาก : สวนสัตว์พาต้า

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2569 12:02 น.| อัปเดต: 14 มิ.ย. 2569 12:04 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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