สวนสัตว์พาต้า โพสต์รูปล้ำค่า เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงพระเยาว์ ทอดพระเนตรนกแสนรู้ร้องเพลง
สวนสัตว์พาต้า เปิดภาพความทรงจำอันทรงเกียรติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงพระเยาว์ ย้อนเหตุการณ์ปี 2526 ครั้งพระราชทานรางวัลแก่นกกระตั๊วแสนรู้ขับร้องเพลงถวายพระองค์
เพจเฟซบุ๊ก สวนสัตว์พาต้า เปิดภาพสำคัญที่ตราตรึงในใจ ครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเสด็จเยี่ยมชมสวนสัตว์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2526 ระบุข้อความว่า
“หนึ่งในภาพสำคัญที่สุดที่มีโอกาสบันทึกไว้และยังคงตรึงใจ พวกเราชาวสวนสัตว์พาต้า
คือภาพเมื่อครั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเสด็จเยี่ยมชมสวนสัตว์พาต้า
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2526 และทรงพระราชทานรางวัลแก่นกกระตั๊วแสนรู้ที่ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสร้องเพลง ‘ดา ดา ดา’ ขับกล่อมถวายแด่พระองค์ท่าน
ซึ่งถือเป็นภาพเหตุการณ์แห่งเกียรติประวัติครั้งสำคัญ ที่สร้างความสุขและรอยยิ้มในทุกครั้งของการเล่าขานสืบทอดเหตุการณ์อันสำคัญที่สุด เมื่อแรกเริ่มก่อตั้งสวนสัตว์พาต้า
ด้วยความน้อมสำนึก ในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ….. และขอน้อมพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
… สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและทีมงานบริษัท สวนสัตว์พาต้า จำกัด”
ข้อมูลจาก : สวนสัตว์พาต้า
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