อาลัย น้องน้ำหวาน นักเรียน ม.6 ถูกแทงดับ แม่ใจสลาย ลูกสาวฝันเรียนต่อพยาบาล
รวบคนร้ายฆาตกรรม น้องน้ำหวาน นักเรียน ม.6 อนาคตไกล ขณะเดินทางไปโรงเรียน แม่ใจสลายสูญเสียลูกสาวคนเดียว เผยความฝันอยากเรียนต่อพยาบาล เพื่อเป็นเสาหลักดูแลครอบครัว
จากกรณีคนร้ายลงมือฆาตกรรม น.ส.สรัลพร หรือ น้องน้ำหวาน อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.6 โดยใช้มีดฟันและแทงจนเหยื่อเสียชีวิต เหตุเกิดขณะน้องน้ำหวานขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางไปขึ้นรถรับส่งนักเรียน ระหว่างทางคนร้ายดักซุ่มอยู่ข้างป่าก่อนลากตัวเหยื่อเข้าไป เหยื่อพยายามต่อสู้ขัดขืนแต่พลาดท่า ล่าสุดตำรวจจับกุมตัวนายสัมพันธ์ อายุ 35 ปี ผู้ก่อเหตุได้แล้ว ตรวจสอบพบประวัติเคยต้องคดีพรากผู้เยาว์และข่มขืน
แม่ของน้องน้ำหวาน เล่าว่า ตนมีลูกสาวเพียงคนเดียว ตนทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ปกติจะโทรศัพท์คุยกับลูกสาวทุกวัน ลูกเป็นเด็กดี ขยันทำงานหาเงินช่วยครอบครัว เรียนเก่งได้เกรด 4 ทุกวิชาและสอบได้ที่ 1 ของห้องเสมอ น้องมีความฝันอยากเรียนต่อพยาบาลเพื่อมาเป็นเสาหลักดูแลครอบครัว
ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ น้องน้ำหวานไม่เคยไปเที่ยวเตร่ที่ไหน มักจะออกไปรับจ้างขุดมันและดายหญ้าเพื่อหาเงินมาจุนเจือที่บ้าน แม่รู้สึกเสียใจอย่างหนักที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น อยากให้ตำรวจดำเนินคดีผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
ขณะที่ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม โพสต์แสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของ น้องน้ำหวาน นักเรียนชั้น ม.6 การจากไปของนักเรียนอันเป็นที่รัก นับเป็นความโศกเศร้าและความอาลัยที่ยากจะบรรยาย ทั้งต่อครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน และคณะครูผู้เคยได้ร่วมเรียนรู้ เติบโต และใช้ช่วงเวลาอันมีค่าร่วมกัน
แม้วันนี้ร่างกายจะจากไป แต่ความทรงจำ รอยยิ้ม และความดีงามที่ได้สร้างไว้ จะยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดนำดวงวิญญาณของผู้จากไปสู่สุคติในสัมปรายภพ และขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวและญาติพี่น้อง ให้มีพลังใจและความเข้มแข็งในการก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ ด้วยความอาลัยอย่างยิ่ง
ทางโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ได้ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือและกำลังใจแก่โรงเรียน ครอบครัวผู้สูญเสีย และนักเรียนของเรา ตั้งแต่ช่วงแรกของเหตุการณ์ด้วยความห่วงใยอย่างจริงใจ
ขอขอบพระคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และท่านเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ที่ได้ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ และให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด
ท่ามกลางความโศกเศร้าและการสูญเสียอันยากจะทำใจ ความร่วมมือ ความเอาใจใส่ และการดำเนินงานอย่างรวดเร็วของทุกฝ่าย ได้เป็นพลังสำคัญที่ช่วยสร้างความอบอุ่นใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นแก่โรงเรียนและชุมชน จนนำไปสู่ความคืบหน้าของคดีและการจับกุมผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจ ที่ไม่ปล่อยให้พวกเราเผชิญกับความสูญเสียในครั้งนี้เพียงลำพัง และขอขอบคุณสำหรับความห่วงใย กำลังใจ และความร่วมมือที่มอบให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียและชาวสว่างอารมณ์วิทยาคมทุกคนในห้วงเวลาอันแสนยากลำบากนี้
ล่าสุด โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอนแบบ On-site เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 โดยปรับเป็นการเรียนรูปแบบ On-Demand / On-Hand เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียนักเรียน ระบุว่า
ด้วยโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาท สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประสบกับความสูญเสีย จากการเสียชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 อันเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความโศกเศร้าและความ สะเทือนใจอย่างยิ่งแก่คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนโดยรอบ ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและขวัญกําลังใจของนักเรียนและบุคลากรจํานวนมาก
อีกทั้งเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับการรับรู้และความสนใจจากสังคมในวงกว้าง โรงเรียนเห็นว่าการได้ร่วม แสดงความอาลัยและร่วมส่งนักเรียนผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย ในวันประกอบพิธีฌาปนกิจศพ วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2569 อันเป็นการแสดงออกถึงความอาลัยรัก และความผูกพันที่มีต่อ นักเรียนผู้ล่วงลับ โรงเรียนจึงกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. ให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจาก On-site (การเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน) เป็น On-Demand และ/หรือ On-Hand เป็นเวลา 9 วัน ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยครูผู้สอนมอบหมายภาระงาน สื่อการเรียนรู้ หรือกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง
2. ให้จัดการเรียนการสอนชดเชยตามตารางเรียนของวันดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ในรูปแบบ Online ตามช่องทางที่ครูผู้สอนกําหนด และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้งนี้ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และ ขอเชิญคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งศิษย์เก่า ร่วมหลอมรวมใจ แสดงความอาลัย พร้อมทั้งส่งมอบกําลังใจอันอบอุ่นให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียโดยพร้อมเพรียงกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2569
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